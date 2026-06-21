Германия вышла в плей-офф ЧМ впервые с 2014 года
Германия вышла в плей-офф ЧМ-2026.
Сборная Германии обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2026.
Команда Юлиана Нагельсманна выиграла два матча из двух на групповом этапе.
Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д′Ивуара (2:1), в 1-м разгромили Кюрасао со счетом 7:1.
Германия с шестью очками лидирует в группе Е. Кот-д′Ивуар с 3 баллами идет вторым, Эквадор с Кюрасао провели по одной игре и очков не набрали.
Немецкая сборная сыграет в плей-офф ЧМ впервые с 2014 года. В 2018-м и 2022-м она не вышла из группы.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура34756 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии
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Сейчас после матча в программе задал на полном серьезе вопрос «зачем сборной Германии 1-е место в группе ?» )
И уверяет, что так же бы сказал сделать будь тренером или руководителем )
Один из главных вопросов гостям студии: Вы согласитесь, что после матча с Кюрасао среди фаворитов Германия производила самое сильное впечатление?
Ответ гостей: ты смеешься что ли?
Ааааааааааааааааааааааааа
Мол Германии надо 2 место занять чтобы не играть с Францией в 1/8...
Так 2е место, если победит в своей паре, выходит в 1/8 на 1С Бразилию.
Можно подумать между Францией и Бразилией большая разница и ради этого специально надо проиграть африканцам... вот такой бред обсуждали минут 15...