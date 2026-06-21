Германия вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Германии обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2026.

Команда Юлиана Нагельсманна выиграла два матча из двух на групповом этапе.

Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д′Ивуара (2:1), в 1-м разгромили Кюрасао со счетом 7:1.

Германия с шестью очками лидирует в группе Е. Кот-д′Ивуар с 3 баллами идет вторым, Эквадор с Кюрасао провели по одной игре и очков не набрали.

Немецкая сборная сыграет в плей-офф ЧМ впервые с 2014 года. В 2018-м и 2022-м она не вышла из группы.