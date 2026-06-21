  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Германия вышла в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Кот-д′Ивуаром

0
Германия вышла в плей-офф ЧМ впервые с 2014 года
Германия вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Германии обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2026. 

Команда Юлиана Нагельсманна выиграла два матча из двух на групповом этапе. 

Во 2-м туре немцы одержали волевую победу над сборной Кот-д′Ивуара (2:1), в 1-м разгромили Кюрасао со счетом 7:1. 

Германия с шестью очками лидирует в группе Е. Кот-д′Ивуар с 3 баллами идет вторым, Эквадор с Кюрасао провели по одной игре и очков не набрали. 

Немецкая сборная сыграет в плей-офф ЧМ впервые с 2014 года. В 2018-м и 2022-м она не вышла из группы.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура34756 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoЮлиан Нагельсманн
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Кюрасао по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же Чердак «гений» …

Сейчас после матча в программе задал на полном серьезе вопрос «зачем сборной Германии 1-е место в группе ?» )
И уверяет, что так же бы сказал сделать будь тренером или руководителем )
ОтветКирилл
Какой же Чердак «гений» … Сейчас после матча в программе задал на полном серьезе вопрос «зачем сборной Германии 1-е место в группе ?» ) И уверяет, что так же бы сказал сделать будь тренером или руководителем )
Именно поэтому я «после футбола» иду спать, а не слушать экспердов матча под руководством жорыча.. 😁
ОтветКирилл
Какой же Чердак «гений» … Сейчас после матча в программе задал на полном серьезе вопрос «зачем сборной Германии 1-е место в группе ?» ) И уверяет, что так же бы сказал сделать будь тренером или руководителем )
ха... я это выше написал. 1е место на Францию выходит, а 2е на Бразилию
Немцы заслужили, так и надо играть до конца, до победного!
как же Кот-д’Ивуар умудрился ######## стопроцентный момент в конце матча, когда выкатили мяч нападающему, а он для чего-то начал его обрабатывать. Ну и Ундав молодчик
Ивуарийцы, конечно, молодцы, но судья им фолов 10 не свистнул.
ОтветКочегар
Ивуарийцы, конечно, молодцы, но судья им фолов 10 не свистнул.
...причём как минимум
После матча смотрел эфир, в котором Орзул говорит о футболе. Легендарное д####о))
Один из главных вопросов гостям студии: Вы согласитесь, что после матча с Кюрасао среди фаворитов Германия производила самое сильное впечатление?
Ответ гостей: ты смеешься что ли?

Ааааааааааааааааааааааааа
На Матч ТВ какой-то идиотизм продвигают.
Мол Германии надо 2 место занять чтобы не играть с Францией в 1/8...
Так 2е место, если победит в своей паре, выходит в 1/8 на 1С Бразилию.
Можно подумать между Францией и Бразилией большая разница и ради этого специально надо проиграть африканцам... вот такой бред обсуждали минут 15...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Меньше 500 человек выигрывали кубок мира – заберите свой, ответив на 8 вопросов
3 минуты назадТесты и игры
Актер Дженнингс о Роналду: «Я бы не взял его в сборную Англии. Он не лучше Уоткинса, Калверт-Льюин сегодня сильнее как футболист, чем Криштиану»
25 минут назад
ЧМ-2026. Германия обыграла Кот-д′Ивуар, Нидерланды разгромили Швецию, Тунис встретится с Японией, Эквадор – с Кюрасао
32 минуты назад
Германия одержала волевую победу над Кот-д′Ивуаром благодаря дублю Ундава – 2:1
33 минуты назад
Александр Мостовой: «Если сын Плющенко обратится ко мне за футбольным советом – помогу, конечно. Здорово, когда молодежь играет в футбол, хочет в нем разбираться»
сегодня, 21:31
Рафинья не сыграет с Шотландией – в Бразилии надеются на его возвращение к 1/8 финала ЧМ. Вингер травмировал бедро в матче с Гаити
сегодня, 20:57
Вспомните игрока из Эквадора, который выступал в РПЛ? Чемпион России
сегодня, 20:50Тесты и игры
Игроки сборной Англии сами решат, пожимать ли руку обвиняемому в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. FA не будет вмешиваться
сегодня, 20:39
Генич извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»
сегодня, 20:18
40-летний Нойер вышел на чистое 1-е место по числу матчей на ЧМ среди вратарей – 21. Немец обошел Льориса из Франции
сегодня, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Ундав с 5 (3+2) очками по «гол+пас» в 2 матчах лидирует по результативности на ЧМ-2026
4 минуты назад
«Малага» сыграет в Ла Лиге впервые с 2018-го. Команда прошла «Альмерию» в финале плей-офф
30 минут назад
Семак о трансфере Андраде в «Зенит»: «У Нино есть предложение – держим в уме. Большая вероятность, что уйдет какое-то количество игроков, мы должны быть готовы»
45 минут назад
Плей-офф Сегунды. Финал. «Малага» обыграла «Альмерию» на выезде (2:1) и вышла в Примеру
56 минут назад
Фанаты «Альмерии» забросали камнями автобус «Малаги», разбив несколько стекол. Матч за выход в Ла Лигу перенесли на 30 минут, команда не выходила из салона почти час
сегодня, 21:20
Арбитр Бенитес отменил 2 гола Германии Кот-д`Ивуару. Павлович свалил вратаря, ударив плечом в голову, а Мусиала сфолил на Коссуну при отборе мяча
сегодня, 20:54
«Тоттенхэм» предложил 75 млн фунтов за Тонали, «Ньюкасл» отказал и хочет около 100 млн. Клубы продолжают переговоры
сегодня, 20:31
Нидерланды не проигрывают на групповом этапе ЧМ с 1994 года
сегодня, 20:13
Куман о разгроме Швеции: «Даже при 5:1 видно, что Нидерландам нужно много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника. Было достаточно моментов, где можно сыграть лучше»
сегодня, 19:51
Ван Дейк о 5:1 с Швецией: «Победа всегда многое меняет, двигаемся дальше. Столько оранжевых футболок на стадионе – это великолепно»
сегодня, 19:51
Рекомендуем