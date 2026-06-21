Актер Дженнингс о Роналду: «Я бы не взял его в сборную Англии. Он не лучше Уоткинса, Калверт-Льюин сегодня сильнее как футболист, чем Криштиану»

Актер Рори Дженнингс о Роналду: не взял бы его в сборную Англии.

Британский актер и радиоведущий Рори Дженнингс в разговоре с бывшим футболистом «Тоттенхэма» Джейми О ’Харой заявил, что не включил бы Криштиану Роналду в состав сборной Англии, если бы тот был англичанином.

Рори : Но ты же на самом деле не считаешь, что он бы попал в сборную Англии?

Джейми : О, он не сильнее Харри Кейна.

Рори : Да, но если он настолько хорош, ты же найдешь ему место?

Джейми : Я бы включил его в состав.

Рори : Он сильнее…

Джейми : На 100%.

Рори : Он сильнее Оли Уоткинса?

Джейми : Да.

Рори : Нет, он не сильнее Оли Уоткинса . Криштиану Роналду… Нет, на 100% не сильнее Уоткинса. Если бы Роналду был англичанином, я бы все равно взял Дэнни Уэлбека вместо него. Если бы Роналду был англичанином, он бы не попадал ни в одну команду. И все смотрят на меня так, будто я сказал что-то скандальное. Но это базовый уровень. Калверт-Льюин сегодня более сильный футболист, чем Роналду.

Джейми : Нет, дружище, это не так.

Рори : Роналду не…

Джейми : Не так. Просто не так.

Рори : Не так. Я не собираюсь это слушать, дружище, правда не собираюсь.