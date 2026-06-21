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  4. Актер Дженнингс о Роналду: «Я бы не взял его в сборную Англии. Он не лучше Уоткинса, Калверт-Льюин сегодня сильнее как футболист, чем Криштиану»

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Актер Дженнингс о Роналду: «Я бы не взял его в сборную Англии. Он не лучше Уоткинса, Калверт-Льюин сегодня сильнее как футболист, чем Криштиану»
Актер Рори Дженнингс о Роналду: не взял бы его в сборную Англии.

Британский актер и радиоведущий Рори Дженнингс в разговоре с бывшим футболистом «Тоттенхэма» Джейми ОХарой заявил, что не включил бы Криштиану Роналду в состав сборной Англии, если бы тот был англичанином. 

Рори: Но ты же на самом деле не считаешь, что он бы попал в сборную Англии?

Джейми: О, он не сильнее Харри Кейна.

Рори: Да, но если он настолько хорош, ты же найдешь ему место?

Джейми: Я бы включил его в состав.

Рори: Он сильнее…

Джейми: На 100%.

Рори: Он сильнее Оли Уоткинса?

Джейми: Да.

Рори: Нет, он не сильнее Оли Уоткинса. Криштиану Роналду… Нет, на 100% не сильнее Уоткинса. Если бы Роналду был англичанином, я бы все равно взял Дэнни Уэлбека вместо него. Если бы Роналду был англичанином, он бы не попадал ни в одну команду. И все смотрят на меня так, будто я сказал что-то скандальное. Но это базовый уровень. Калверт-Льюин сегодня более сильный футболист, чем Роналду.

Джейми: Нет, дружище, это не так.

Рори: Роналду не…

Джейми: Не так. Просто не так.

Рори: Не так. Я не собираюсь это слушать, дружище, правда не собираюсь.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница talkSport в X
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logoКриштиану Роналду
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Комментарии

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Спортс настолько обленился, что уже подает новость в форме всратого диалога «Джейми и Рори».
ОтветNeutral Сhaotic
Спортс настолько обленился, что уже подает новость в форме всратого диалога «Джейми и Рори».
Минусы будут?
Ответag2cidk
Минусы будут?
держи, поставил
Кто вообще такой Рори Дженнингс, актер из массовки сериала Доктор Кто? Почему новость не о том, что Джейми О’Хара взял бы Роналду в сборную Англии вместо Уоткинса? Такие шакалы, честное слово, уже дошли до каких-то распечаток диалогов из твиттера на 400 лайков)
не фанат бриолинового, но почему все игнорируют то что вся сборная играет в УГ. Надо Мартинеса палкой потыкать, может очухается и попробует потренировать
ОтветVano from Tbilisi
не фанат бриолинового, но почему все игнорируют то что вся сборная играет в УГ. Надо Мартинеса палкой потыкать, может очухается и попробует потренировать
Это две разные истории. Португалия с любыми тренерами последние много лет играет в полное УГ. Это факт №1. Криштиану рядится в спасителя нации, но реально труп, пешеход и якорь. Это факт №2.

Напрямую эти факты как бы не связаны между собой. Мы можем их обсуждать в любой последовательности....
ОтветVano from Tbilisi
не фанат бриолинового, но почему все игнорируют то что вся сборная играет в УГ. Надо Мартинеса палкой потыкать, может очухается и попробует потренировать
Не фанат Криштика, но справедливости ради отмечу: что он позор португальского футбола прямо сейчас!
Какой уже день подряд обсуждают Роналду?
Не понял, почему они вообще говорят о непрофессиональном футболисте, который обитает где-то в песочных песках пустынной пустыни ?
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