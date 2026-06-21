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  4. Александр Мостовой: «Если сын Плющенко обратится ко мне за футбольным советом – помогу, конечно. Здорово, когда молодежь играет в футбол, хочет в нем разбираться»

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Александр Мостовой: «Если сын Плющенко обратится ко мне за футбольным советом – помогу, конечно. Здорово, когда молодежь играет в футбол, хочет в нем разбираться»
Мостовой: если сыну Плющенко нужен футбольный совет – помогу, конечно.

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что готов дать сыну Евгения Плющенко футбольный совет, если он ему понадобится.

Ранее 13-летний фигурист Александр Плющенко, воображая свою футбольную карьеру, заявил: «Дошел бы до РПЛ, если бы занимался с ранних лет в хороших академиях. В «Локо», ЦСКА из тебя по-любому что-то получится сделать». 

«Конечно, помогу Александру, сыну Евгения Плющенко, если он обратится ко мне за футбольным советом. Здорово, когда молодежь играет в футбол, хочет в нем разбираться. Готов помочь!» – сказал Мостовой.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Плющенко
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Плющенко

Комментарии

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ОтветGardarike
Биба и Боба
Винтик и шпунтик
ОтветGardarike
Биба и Боба
Гнома и мома. Завершение фразы то же самое.
А я в предыдущем посте шутил, что не хватает только комментария Мостового…
ОтветHATE BedrockZoo
А я в предыдущем посте шутил, что не хватает только комментария Мостового…
так всё куплено. родители постарались
ОтветHATE BedrockZoo
А я в предыдущем посте шутил, что не хватает только комментария Мостового…
В комментировании давно все придумано
По уровню развития и мышлению сын Плющенко должен быть сыном Мостового
ОтветPro_Zenit_7
По уровню развития и мышлению сын Плющенко должен быть сыном Мостового
Не надо подставлять маму сына Плющенко)))
ОтветPro_Zenit_7
По уровню развития и мышлению сын Плющенко должен быть сыном Мостового
Все может быть
А чего там разбираться? В футболе все давным давно придумано, советы от Мостового не нужны
Вот как по мне, Мостовому самое то с сыном Плющенко общаться. Получится очень концептуально правильно
Так из гномыча футбольный человек вырастет
с сыном Плющенко разобрались... Саша, что насчёт Коли Абаскаля?
научу как правильно чеканить, потому что Царь добрейшей души человек
Пусть переманит из фигкатания в футбол, может, здесь успехи будут. А Мостовой попрактикует в качестве тренера, поработав с Сашей. А потом, глядишь, и тренером Спартака станет, как хотел Гном Гномыч:))
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