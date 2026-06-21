Александр Мостовой: «Если сын Плющенко обратится ко мне за футбольным советом – помогу, конечно. Здорово, когда молодежь играет в футбол, хочет в нем разбираться»

Мостовой: если сыну Плющенко нужен футбольный совет – помогу, конечно.

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что готов дать сыну Евгения Плющенко футбольный совет, если он ему понадобится.

Ранее 13-летний фигурист Александр Плющенко, воображая свою футбольную карьеру, заявил : «Дошел бы до РПЛ , если бы занимался с ранних лет в хороших академиях. В «Локо», ЦСКА из тебя по-любому что-то получится сделать».

«Конечно, помогу Александру, сыну Евгения Плющенко, если он обратится ко мне за футбольным советом. Здорово, когда молодежь играет в футбол, хочет в нем разбираться. Готов помочь!» – сказал Мостовой.