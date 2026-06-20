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  4. Рафинья не сыграет с Шотландией – в Бразилии надеются на его возвращение к 1/8 финала ЧМ. Вингер травмировал бедро в матче с Гаити

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Рафинья не сыграет с Шотландией – в Бразилии надеются на его возвращение к 1/8 финала ЧМ. Вингер травмировал бедро в матче с Гаити
В Бразилии надеются на возвращение Рафиньи к плей-офф.

Обследование подтвердило травму задней поверхности бедра у вингера сборной Бразилии Рафиньи. 

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«В субботу Рафинья прошел медицинское обследование, которое подтвердило повреждение задней поверхности правого бедра. Игрок будет следовать интенсивной программе лечения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии, чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам и матчам в максимально короткие сроки», – говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола. 

По информации Globo, обследование не выявило ничего по-настоящему серьезного, но в ближайшие дни медштаб будет внимательно наблюдать за состоянием бедра. Сейчас из-за отека поставить более точный диагноз затруднительно.

В сборной Бразилии рассчитывают, что игрок «Барселоны» сможет вернуться к матчам стадии 1/8 финала, которая стартует через две недели.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Globo
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Комментарии

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Как раз вместе с Неймаром восстановятся, если Бразильцы в 1/16 не отлетят:))
С Неймаром пока в покер будет играть
ОтветМОНТЁР ТуПи
С Неймаром пока в покер будет играть
Неймар уже оформил ему в подкидного
1/8 у Бразилии может и не быть. В 1/16 Япония или Нидерланды ждут
Обычно когда такая самоуверенность , думая что они уже отобрались в 1/8, еще не играя 1/16, то закончится всё провалом
просто стал травматом
Деда Карло, а Неймар выйдет? 🥲
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