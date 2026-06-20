Рафинья не сыграет с Шотландией – в Бразилии надеются на его возвращение к 1/8 финала ЧМ. Вингер травмировал бедро в матче с Гаити

В Бразилии надеются на возвращение Рафиньи к плей-офф.

Обследование подтвердило травму задней поверхности бедра у вингера сборной Бразилии Рафиньи.

Футболист получил повреждение в игре с Гаити (3:0) во 2-м туре ЧМ-2026 .

«В субботу Рафинья прошел медицинское обследование, которое подтвердило повреждение задней поверхности правого бедра. Игрок будет следовать интенсивной программе лечения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии, чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам и матчам в максимально короткие сроки», – говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола.

По информации Globo, обследование не выявило ничего по-настоящему серьезного, но в ближайшие дни медштаб будет внимательно наблюдать за состоянием бедра. Сейчас из-за отека поставить более точный диагноз затруднительно.

В сборной Бразилии рассчитывают, что игрок «Барселоны» сможет вернуться к матчам стадии 1/8 финала, которая стартует через две недели.

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