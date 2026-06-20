Сын Плющенко о футболе: «Дошел бы до РПЛ, если бы занимался с ранних лет в хороших академиях. В «Локо», ЦСКА из тебя по-любому что-то получится сделать»
Сын Плющенко: дошел бы до РПЛ, если бы занимался в хороших академиях.
13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, порассуждал о том, как могла бы сложиться его футбольная карьера.
– Если бы вы полностью отдались футболу, у вас были бы перспективы заиграть на профессиональном уровне?
– Думаю, да. Если занимаешься в элитной академии с четырех лет, то шансы в любом случае есть. Если ты тренируешься в академиях уровня «Локомотива», ЦСКА, то, мне кажется, по-любому из тебя что-то получится сделать.
– Но не все доходят до высокого уровня.
– Кто доходит, сейчас играет на этом уровне. Если бы я занимался с ранних лет в хороших академиях, по-любому дошел бы до РПЛ, – сказал Плющенко.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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