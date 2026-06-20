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  4. Сын Плющенко о футболе: «Дошел бы до РПЛ, если бы занимался с ранних лет в хороших академиях. В «Локо», ЦСКА из тебя по-любому что-то получится сделать»

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Сын Плющенко о футболе: «Дошел бы до РПЛ, если бы занимался с ранних лет в хороших академиях. В «Локо», ЦСКА из тебя по-любому что-то получится сделать»
Сын Плющенко: дошел бы до РПЛ, если бы занимался в хороших академиях.

13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, порассуждал о том, как могла бы сложиться его футбольная карьера.

Если бы вы полностью отдались футболу, у вас были бы перспективы заиграть на профессиональном уровне?

– Думаю, да. Если занимаешься в элитной академии с четырех лет, то шансы в любом случае есть. Если ты тренируешься в академиях уровня «Локомотива», ЦСКА, то, мне кажется, по-любому из тебя что-то получится сделать. 

Но не все доходят до высокого уровня.

– Кто доходит, сейчас играет на этом уровне. Если бы я занимался с ранних лет в хороших академиях, по-любому дошел бы до РПЛ, – сказал Плющенко. 

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АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Плющенко
logoЛокомотив
logoЕвгений Плющенко
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА

Комментарии

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Ты по Московской области занял 18 место и в РФ ты бы вообще никуда не попал и мамка с папкой придумали тебе сделать 5 лет гражданство в Азербайджане чтобы ты без конкуренции жил. На его бы месте надо тупо молчать….
ОтветT622222
Ты по Московской области занял 18 место и в РФ ты бы вообще никуда не попал и мамка с папкой придумали тебе сделать 5 лет гражданство в Азербайджане чтобы ты без конкуренции жил. На его бы месте надо тупо молчать….
Он бы может и промолчал, но тут родственники разные видишь ли, имеют, что сказать....)))
Максимум за «Карван» из Евлаха бы на своей новой родине играл, нам-то хоть не рассказывай! 🤡
мало того что он по уши деревянный, так он ещё и дурак...
Ответelole
мало того что он по уши деревянный, так он ещё и дурак...
Говорят интеллект ребенок получает от матери
Ответqdmn9rmcrv
Говорят интеллект ребенок получает от матери
Там бы и другой расклад не спас
Сын Плющенко о cборной по фигурному катанию: «Дошел бы до сборной, если бы занимался с ранних лет в хороших академиях (не у своих родителей)»
Спортс, ну остановись. это позорно для уважаемого издания, это унизительно. Заполнить новостную ленту потоком сознания малообразованного недоросля...
В академии Локомотива всегда армян много было, айзербайджанцу было бы не кайф.. За ЦСКА ничего сказать не могу..
Ответdr. cage
В академии Локомотива всегда армян много было, айзербайджанцу было бы не кайф.. За ЦСКА ничего сказать не могу..
Тоже хватает, но самый известный наверное Тикнизян
Этот юный талант уже обещал выиграть пять ОИ, с детства занимается в папиной элитной академии. Вот только на соревнованиях где больше 3-х участников он заканчивает где-то в хвосте, и от отчаяния ушёл катать за Азербайджан.
ОтветDelirium
Этот юный талант уже обещал выиграть пять ОИ, с детства занимается в папиной элитной академии. Вот только на соревнованиях где больше 3-х участников он заканчивает где-то в хвосте, и от отчаяния ушёл катать за Азербайджан.
Повезло, однако, нашему да и мировому футболу. Реально повезло.
Никакого патриотизма обязан пойти в академии Карабаха и Нефтчи
Хватит постить этого недоросля!!!
Что сделал этот мальчик,что его выкладывают на Спортсе? Ладно в межсезонье, а сейчас новостей полно. Не позорьте себя .
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