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  4. Актер Дженнингс о Месси и Роналду: «Лео – лучший в истории, Криштиану – второй. Никогда не было такого огромного разрыва между первым и вторым в спорте, у Федерер и Надаля не было»

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Актер Дженнингс о Месси и Роналду: «Лео – лучший в истории, Криштиану – второй. Никогда не было такого огромного разрыва между первым и вторым в спорте, у Федерер и Надаля не было»
Актер Дженнингс сравнил игру и значение Роналду и Месси для мирового футбола.

Британский актер и радиоведущий Рори Дженнингс в разговоре с бывшим футболистом «Тоттенхэма» Джейми О’Харой сравнил игру и навыки нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Джейми: Ну, Лионель Месси забил девять голов на чемпионатах мира с тех пор, как Роналду забил свой последний – я думаю, это все объясняет, не так ли?

Рори: Да, знаю. Но смотри, Месси – это другое.

Джейми: Он другой.

Рори: То, как Аргентина играет с Месси, – он стоит на месте, ждет, пока откроются зоны, находит свободные пространства, а затем – бам! – ему доставляют мяч, и все начинает работать. Португалия так не играет. Роналду хочет замыкать подачи, хочет быть завершителем атак. Но он не получает мяч в тех ситуациях, где мог бы завершать.

Джейми: Он не завершитель? Он не природный завершитель, каким был раньше? В смысле, он не природный завершитель? У него 970 голов.

Рори: Да, когда-то он был природным завершителем. 900 голов. Он был феноменальным завершителем. Возможно, одним из лучших в истории. Можно поспорить. Но сейчас он – не завершитель. Робби Фаулер – один из прирожденных завершителей. Но я и его не хотел бы сейчас видеть в нападении сборной Англии. Робби Фаулер – один из величайших бомбардиров, когда-либо появлявшихся в этой стране.

Нет, но и Криштиану Роналду в истинном смысле этого слова уже не завершитель. Если этот чемпионат мира что-то и доказал, так это разницу. Я никогда не видел ее более очевидной. Если вы считаете, что Криштиану Роналду – второй лучший игрок в истории, а Лионель Месси – первый, и я думаю, это справедливо, то разрыв между ними никогда не был таким большим.

Не только в футболе, а вообще в спорте. В теннисе, когда Федерер был лучшим, а Надаль вторым – между ними было довольно близко, была борьба. Лионель Месси – первый, Криштиану Роналду – второй. У Роналду больше общего с тем, кто занимает десятое место, чем с тем, кто на первом. Вы не находите, что никогда не было такого огромного разрыва между первым и вторым в спорте?

Джейми: Я не согласен. В спорте вообще. Я абсолютно не согласен. Ты сравниваешь Роналду с Месси сейчас.

Рори: Лионель Месси играет в совершенно другой футбол, чем Криштиану Роналду. Они не равные спортсмены. Они не видят игру одинаково. Они не делают одно и то же. Они не играют в одну и ту же игру.

Джейми: Но Роналду изменил свой стиль игры. Месси все еще играет так же.

Рори: Да. И один все еще хорош, а один стал играть плохо. Вот что произошло.

Джейми: Роналду не плохой футболист, Рори. Ну же, приятель. Ты не можешь так говорить.

Рори: Но, Джейми, вся твоя любовь и поддержка Криштиану Роналду рождены тем, что он сделал для «Манчестер Юнайтед» в 2008-м.

Джейми: Нет. Нет. Нет, мне все равно на это. Это не имеет значения. Он все еще спортсмен мирового класса.

Рори: Когда ты говоришь «все еще мирового класса», ты имеешь в виду сегодня?

Джейми: Он все еще забивает голы за Португалию.

***

Месси – великий, Роналду – двуликий, США – лучшие. Итоги 1-го тура ЧМ-2026 от Лукомского и Порошина 📹

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница talkSport в X
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Комментарии

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Всё что нужно знать об уровне аналитики, сыграли один матч, а этот какие то выводы о всём турнире делает
Кто этот великий эксперт?! Еще один дрочер на "неприкасаемого"
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