Семак про Вендела: «Традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные»
Семак про Вендела: предпочитает платить деньги за дополнительные выходные.
Главный тренер «Зенита» с иронией высказался о том, что бразильский полузащитник Вендел пока не вернулся в расположение команды.
Ранее появилась информация, что петербургский клуб пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро, если он в срочном порядке не вернется в Россию.
– Пока единственный новичок – это Кевин Андраде. Приступил ли он уже к работе?
– Да, он готов. Те, кто должны были присоединиться, на месте.
За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные, – сказал Семак.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Зенита»
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