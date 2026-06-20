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  4. Семак про Вендела: «Традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные»

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Семак про Вендела: «Традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные»
Семак про Вендела: предпочитает платить деньги за дополнительные выходные.

Главный тренер «Зенита» с иронией высказался о том, что бразильский полузащитник Вендел пока не вернулся в расположение команды. 

Ранее появилась информация, что петербургский клуб пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро, если он в срочном порядке не вернется в Россию. 

– Пока единственный новичок – это Кевин Андраде. Приступил ли он уже к работе?

– Да, он готов. Те, кто должны были присоединиться, на месте.

За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные, – сказал Семак.

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Зенита»
logoКевин Андраде
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logoВильмар Барриос
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Комментарии

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Традиционные ценности: чилл важнее бабла! Респект Венделу!
Ну это ведь означает что получает Вендел на руки в Зените столько что штраф 100 тысяч евро за день прогула для него не проблема
Если пьянка мешает работе - нафиг такую работу!
Вендел же считает не очень! Надо было визуально на пивасе и сигарах показать сумму штрафа.
Бразилия выше какого то зенита , потом все деньги мк вернуть бонусами , даже если оштрафуют
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