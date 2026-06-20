Семак про Вендела: «Традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные»

Семак про Вендела: предпочитает платить деньги за дополнительные выходные.

Главный тренер «Зенита» с иронией высказался о том, что бразильский полузащитник Вендел пока не вернулся в расположение команды.

Ранее появилась информация, что петербургский клуб пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро , если он в срочном порядке не вернется в Россию.

– Пока единственный новичок – это Кевин Андраде. Приступил ли он уже к работе?

– Да, он готов. Те, кто должны были присоединиться, на месте.

За исключением Барриоса , который отпросился по личным причинам, ну и Вендела , который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные, – сказал Семак .