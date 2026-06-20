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  4. «Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро, если он в срочном порядке не вернется в клуб. Игрок находится в Бразилии, а 27 июня у команды матч с «Ленинградцем» (Mash на спорте)

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«Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро, если он в срочном порядке не вернется в клуб. Игрок находится в Бразилии, а 27 июня у команды матч с «Ленинградцем» (Mash на спорте)
«Зенит» грозится оштрафовать Вендела, не вернувшегося на сборы.

«Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро или 60 млн рублей, если он в срочном порядке не вернется в расположение клуба, сообщает телеграм-канал Mash на спорте. 

Сегодня у «Зенита» начинаются тренировочные сборы, а вчера состоялся медосмотр команды. 27 июня у сине-бело-голубых запланирован первый товарищеский матч – против «Ленинградца». 

Как утверждает источник, Вендел до сих пор находится в Бразилии и возвращаться пока не собирается. Руководство «Зенита» решило штрафовать хавбека по той же схеме, что и полгода назад – 100 тысяч евро за день прогула. На этом настаивает лично главный тренер Сергей Семак.

Отмечается, что бразилец не предупредил клуб, когда именно вернется, как это сделали Максим Глушенков, Игорь Дивеев и Денис Адамов. 

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mash на спорте
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logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoЧерноморец Новороссийск
logoИгорь Дивеев
logoМаксим Глушенков
logoВендел
logoденьги
logoДенис Адамов

Комментарии

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никогда такого не было и вот опять. кто-то же говорил, что плевать хотел Вендел на эти штрафы, для него это копейки
Шо, опять? (с)
Да ладно, приедет,всё равно лучшим будет
Да ложил он на эту игру с Ленинградцем 😂
Ответel shaarawy92
Да ложил он на эту игру с Ленинградцем 😂
" ложил" - это что-то на бразильском?)
Ответel shaarawy92
Да ложил он на эту игру с Ленинградцем 😂
Закладывал
Модно арендовать Дурана на один матч. Парень без работы...
Не приедет в срок. И штрафа не будет.
ОтветРубин2003
Не приедет в срок. И штрафа не будет.
Будет премия.
прогуляет )
Я вам больше скажу:
в следующем году Вендел так же опоздает на сборы )
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