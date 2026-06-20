«Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро, если он в срочном порядке не вернется в клуб. Игрок находится в Бразилии, а 27 июня у команды матч с «Ленинградцем» (Mash на спорте)

«Зенит» грозится оштрафовать Вендела, не вернувшегося на сборы.

«Зенит » пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро или 60 млн рублей, если он в срочном порядке не вернется в расположение клуба, сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

Сегодня у «Зенита» начинаются тренировочные сборы, а вчера состоялся медосмотр команды. 27 июня у сине-бело-голубых запланирован первый товарищеский матч – против «Ленинградца».

Как утверждает источник, Вендел до сих пор находится в Бразилии и возвращаться пока не собирается. Руководство «Зенита» решило штрафовать хавбека по той же схеме, что и полгода назад – 100 тысяч евро за день прогула. На этом настаивает лично главный тренер Сергей Семак .

Отмечается, что бразилец не предупредил клуб, когда именно вернется, как это сделали Максим Глушенков , Игорь Дивеев и Денис Адамов.