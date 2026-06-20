В «Реале» прокомментировали слухи про интерес к Майклу Олисе.

В «Реале» опровергли информацию о переговорах с вингером «Баварии» Майклом Олисе. Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский клуб готовит трансфер 24-летнего игрока.

«В связи с информацией, появившейся в ряде СМИ, о якобы существующем интересе нашего клуба к игроку мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе , «Реал Мадрид » заявляет, что не вступал ни в какие прямые или косвенные контакты с указанным футболистом, его представителями или людьми из его окружения.

«Реал Мадрид» также подчеркивает превосходные отношения, связывающие его с «Баварией» – клубом, с которым нас объединяет долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения. Мадридский клуб сожалеет о распространении домыслов, не соответствующих действительности.

Оба клуба всегда поддерживали отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. Это, в частности, отражается в обоюдной убежденности, что любой потенциальный интерес к игроку другого клуба должен в первую очередь обсуждаться на уровне самих организаций – в соответствии с принципами институциональной честности, которые исторически лежат в основе отношений между «Баварией» и «Реалом», – говорится в заявлении мадридского клуба.

«Реал» может предложить «Баварии» за Олисе до 220 млн евро максимум (Marca)