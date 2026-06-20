«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде

Актер Рори Дженнингс о Роналду на ЧМ-2026: без него Португалия сильнее.

Британский актер и радиоведущий Рори Дженнингс в разговоре с бывшим футболистом «Тоттенхэма» Джейми О’Харой высказался об игре Криштиану Роналду за сборную Португалии .

Рори : Я бы взял Дэнни Уэлбека в состав вместо Криштиану Роналду – если бы Роналду был англичанином. Он бы не попал ни в одну сборную. Я точно не боюсь Роналду.

Джейми : Он еще не забил на ЧМ-2026.

Рори : И не забьет.

Джейми : Твоя ставка уже почти сыграла, приятель.

Рори : Я знаю, что это безумное пари. Меня уговорили. Я просто сказал, что Криштиану Роналду не забьет. Он не забьет ни одного гола на этом чемпионате мира. Пирс Морган увидел это, ухватился за мои слова и предложил мне пари на пять тысяч фунтов в пользу благотворительности.

Джейми : У тебя есть пять тысяч?

Рори : Нет. Я займу у тебя, приятель. Но я согласился, потому что я очень уверен, что не проиграю.

Джейми : Ты правда думаешь, что он не забьет на этом чемпионате мира?

Рори : Думаю, не забьет.

Джейми : Нет, я думаю, нужно дать ему еще один матч. С кем они играют дальше? Кажется, они выиграют. Это Узбекистан. Ладно, в этом матче нужно выпустить его в старте. А если он не покажет результат, тогда можно сказать: «Так, возможно, нам стоит пересмотреть подход».

Рори : Слушай, я ни капли не сомневаюсь, что Португалия обыграет их. Я согласен. И Колумбию они тоже обыграют. У них такая полузащита – Бруну Фернандеш , Бернарду Силва , Жоау Невеш – это...

Джейми : Но в прошлом матче они сыграли плохо.

Рори : Да. Игра не складывалась. Не сработало, не было взаимопонимания. Думаю, их главная проблема – это тренер. Роберто Мартинес – не мой фаворит. Но я считаю, что Португалия может выиграть этот чемпионат мира. Они достаточно хороши. Но это будет не заслуга Криштиану Роналду . Он скорее будет помехой, чем...

Джейми : Ты считаешь, что он...

Рори : Я думаю, он – помеха.

Джейми : Ты считаешь его помехой?

Рори : Я считаю, что Криштиану Роналду на острие атаки – это серьезная помеха. Да, я думаю, что команда была бы гораздо сильнее без него.

Джейми : Я не согласен. Он один из величайших игроков в истории. Я знаю, что сейчас он уже не тот. Но нельзя говорить, что один из лучших бомбардиров в истории – это помеха...

Рори : Мне кажется, можно. Это как если бы Мирослав Клозе – тоже один из величайших бомбардиров нашего времени – был помехой для Германии сейчас. Криштиану Роналду исчерпал себя как футболист. Он уже был отработанным материалом [на чемпионате мира] в Катаре. Мы знаем, что он больше не тянет.

Джейми : Но он забивал в квалификации, и это помогло команде пройти на турнир.

Рори : Когда он в последний раз забивал на чемпионате мира? Когда он в последний раз забивал за Португалию в официальном турнире? Это было десять матчей назад. Что-то вроде того.

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