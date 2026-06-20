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  4. «Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде

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«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде
Актер Рори Дженнингс о Роналду на ЧМ-2026: без него Португалия сильнее.

Британский актер и радиоведущий Рори Дженнингс в разговоре с бывшим футболистом «Тоттенхэма» Джейми О’Харой высказался об игре Криштиану Роналду за сборную Португалии.

Рори: Я бы взял Дэнни Уэлбека в состав вместо Криштиану Роналду – если бы Роналду был англичанином. Он бы не попал ни в одну сборную. Я точно не боюсь Роналду.

Джейми: Он еще не забил на ЧМ-2026.

Рори: И не забьет.

Джейми: Твоя ставка уже почти сыграла, приятель.

Рори: Я знаю, что это безумное пари. Меня уговорили. Я просто сказал, что Криштиану Роналду не забьет. Он не забьет ни одного гола на этом чемпионате мира. Пирс Морган увидел это, ухватился за мои слова и предложил мне пари на пять тысяч фунтов в пользу благотворительности.

Джейми: У тебя есть пять тысяч?

Рори: Нет. Я займу у тебя, приятель. Но я согласился, потому что я очень уверен, что не проиграю.

Джейми: Ты правда думаешь, что он не забьет на этом чемпионате мира?

Рори: Думаю, не забьет.

Джейми: Нет, я думаю, нужно дать ему еще один матч. С кем они играют дальше? Кажется, они выиграют. Это Узбекистан. Ладно, в этом матче нужно выпустить его в старте. А если он не покажет результат, тогда можно сказать: «Так, возможно, нам стоит пересмотреть подход».

Рори: Слушай, я ни капли не сомневаюсь, что Португалия обыграет их. Я согласен. И Колумбию они тоже обыграют. У них такая полузащита – Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Невеш – это...

Джейми: Но в прошлом матче они сыграли плохо.

Рори: Да. Игра не складывалась. Не сработало, не было взаимопонимания. Думаю, их главная проблема – это тренер. Роберто Мартинес – не мой фаворит. Но я считаю, что Португалия может выиграть этот чемпионат мира. Они достаточно хороши. Но это будет не заслуга Криштиану Роналду. Он скорее будет помехой, чем...

Джейми: Ты считаешь, что он...

Рори: Я думаю, он – помеха.

Джейми: Ты считаешь его помехой?

Рори: Я считаю, что Криштиану Роналду на острие атаки – это серьезная помеха. Да, я думаю, что команда была бы гораздо сильнее без него.

Джейми: Я не согласен. Он один из величайших игроков в истории. Я знаю, что сейчас он уже не тот. Но нельзя говорить, что один из лучших бомбардиров в истории – это помеха...

Рори: Мне кажется, можно. Это как если бы Мирослав Клозе – тоже один из величайших бомбардиров нашего времени – был помехой для Германии сейчас. Криштиану Роналду исчерпал себя как футболист. Он уже был отработанным материалом [на чемпионате мира] в Катаре. Мы знаем, что он больше не тянет.

Джейми: Но он забивал в квалификации, и это помогло команде пройти на турнир.

Рори: Когда он в последний раз забивал на чемпионате мира? Когда он в последний раз забивал за Португалию в официальном турнире? Это было десять матчей назад. Что-то вроде того.

***

Месси – великий, Роналду – двуликий, США – лучшие. Итоги 1-го тура ЧМ-2026 от Лукомского и Порошина 📹

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура32090 голосов
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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница talkSport в X
logoКриштиану Роналду
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Комментарии

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Всё это писали и на прошлом ЧМ. Тогда главному тренеру хватило яиц посадить приму в запас (за что потом и был уволен). В этот раз уже Мартинес будет держать кринжа до конца, т.к. после ЧМ он собрался в пустыню к сухофрукту, и не пристало ссориться со своим работодателем. Кое-как доработает контракт в сборной, а в качестве отмазки уже есть рабочий вариант - состав слабый, не уровень Авейру.
ОтветObdob
Всё это писали и на прошлом ЧМ. Тогда главному тренеру хватило яиц посадить приму в запас (за что потом и был уволен). В этот раз уже Мартинес будет держать кринжа до конца, т.к. после ЧМ он собрался в пустыню к сухофрукту, и не пристало ссориться со своим работодателем. Кое-как доработает контракт в сборной, а в качестве отмазки уже есть рабочий вариант - состав слабый, не уровень Авейру.
Посадил и вылетел (за что и был уволен).
ОтветObdob
Всё это писали и на прошлом ЧМ. Тогда главному тренеру хватило яиц посадить приму в запас (за что потом и был уволен). В этот раз уже Мартинес будет держать кринжа до конца, т.к. после ЧМ он собрался в пустыню к сухофрукту, и не пристало ссориться со своим работодателем. Кое-как доработает контракт в сборной, а в качестве отмазки уже есть рабочий вариант - состав слабый, не уровень Авейру.
Уволили его не за то, что посадил Рона в запас , а за то, что отлетел от Марокко, что как бы неудовлетворительный результат для такой сборной как Португалия, не надо подменять понятия
Кто ж его посадит на скамейку? Это же памятник!
ОтветИван Оклахома
Кто ж его посадит на скамейку? Это же памятник!
Браво!!
Кто следующий?
ОтветPenguin
Кто следующий?
Надо ехать на Южный полюс и брать интервью у пингвинов.
ОтветPenguin
Кто следующий?
Считаю голос Папы Римского будет решающим )
В споре надо было уточнить что без учёта пенальти. Потому что пенки шакалить он мастер.
ОтветЕвгений Сидоров
В споре надо было уточнить что без учёта пенальти. Потому что пенки шакалить он мастер.
Мастер пенальти был на прошлом мундиале. Кто поставит минус значит согласен со мной.
ОтветЕвгений Сидоров
В споре надо было уточнить что без учёта пенальти. Потому что пенки шакалить он мастер.
Пока две Главных новости ЧМ - это недееспособный инвалид Роналду и кровавый ломатель ног Месси.
Если бы ещё вчера Турция не сотворила сенсацию , ничего другого и не обсуждали бы вообще !
Сестра, Ваш выход!
Спартс, спасибо за интервью актера-ноунейма!
Такого можно найти только в помойном ведре.
Рон прекрасный матч провел.
Его оценка 10 баллов.

"Не мешал мячу крутится, держал габариты поля, во время перерыва сам дошел до раздевалки, сумел до конца матча стоять, прическе ничто не угрожало, в паре моментов принял единственное правильное решение с точки зрения эгоистов, отлично махал руками, обхватывая огромные просторы Вселенной, старался показать дриблинг, но забыл слово. Не забил, но справедливости ради- не мог. Вошёл в игру в теле 27 летнего, вышел в теле 42 летнего старика. То есть, всё отдал на поле без остатка.Расчитаося с Бруну за парикмахерский-моргановский гол.Стойко ждал пенальти. Партнёры не оценили."
ОтветBusk
Рон прекрасный матч провел. Его оценка 10 баллов. "Не мешал мячу крутится, держал габариты поля, во время перерыва сам дошел до раздевалки, сумел до конца матча стоять, прическе ничто не угрожало, в паре моментов принял единственное правильное решение с точки зрения эгоистов, отлично махал руками, обхватывая огромные просторы Вселенной, старался показать дриблинг, но забыл слово. Не забил, но справедливости ради- не мог. Вошёл в игру в теле 27 летнего, вышел в теле 42 летнего старика. То есть, всё отдал на поле без остатка.Расчитаося с Бруну за парикмахерский-моргановский гол.Стойко ждал пенальти. Партнёры не оценили."
Вот без смеха, не затронь он в матче ни разу мяч, то все б после матча кричали, что гений принёс победу команде, не тронул мяч, чтоб Бруно мог забить
ОтветKelevra1989
Вот без смеха, не затронь он в матче ни разу мяч, то все б после матча кричали, что гений принёс победу команде, не тронул мяч, чтоб Бруно мог забить
Еле сдерживаюсь по вашей просьбе и мужественно не смеюсь.

Он в этот момент о команде думал .... Не думал.
Он гол хочет.
Вот и всё.
Ни в коем случае нельзя сажать на банку треш-блогера, иначе эта Португалия никому интересна не будет, а так хоть потешно за ними наблюдать
Да ладно вам, без Кришти сборная Португалии абсолютно не смешная. Клубника же генератор кринжа, я чисто из за него слежу за португальцами, тупо поугарать. Здоровья старику, сил и терпения))
Актёрский человек, а рассуждает по-футбольному. Хоть и не играл 45 лет на высочайшем уровне
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