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  4. Кахигао звал Месси в «Арсенал» из «Барсы» U16: «Он не мог перейти в Англию из-за проблем с документами. Лео ошибся, я ему спустя годы сказал: «Вот это ты прогадал»

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Кахигао звал Месси в «Арсенал» из «Барсы» U16: «Он не мог перейти в Англию из-за проблем с документами. Лео ошибся, я ему спустя годы сказал: «Вот это ты прогадал»
Кахигао звал Месси в «Арсенал» из «Барсы» U16.

Спортивный директор «Спартака» и экс-скаут «Арсенала» Франсис Кахигао рассказал, как лондонский клуб хотел подписать Лионеля Месси.

– Правда ли, что вы приглашали Месси в «Арсенал»? 

– Да. Мы и Жерара Пике хотели брать – он был у нас на тренировочной базе, когда мы уже подписали Сеска Фабрегаса и контактировали с Месси.

Я лично говорил с отцом Месси, но Месси не мог перейти в Англию, потому что у него были проблемы с документами – про это даже книга написана, автор – Гильем Балаге. 

Все трое играли в команде «Барселоны» до 16 лет. Представьте – Пике в центре защиты, в полузащите Фабрегас и Месси в нападении. Их команда била рекорды, и я хотел забрать всех троих в Лондон. Мы были близки к сделке, но в итоге подписали только одного – Фабрегаса.  

Это был отличный трансфер для клуба. Мы его бесплатно забрали или тысяч за 300 евро, это была компенсация УЕФА. В итоге через восемь лет мы его продали в ту же «Барселону» за 50 или 55 миллионов, тогда он уже был чемпионом мира.

А Месси ошибся (улыбается). Я спустя годы встретил его на свадьбе и говорю: «Вот это ты прогадал, надо было в «Арсенал» переходить». Конечно, карьера Месси – это что-то невероятное, – сказал Кахигао.

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Опубликовано: Sports
Источник: ВидеоСпортс“
logoФрансис Кахигао
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Комментарии

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да-да)
и с возможным гражданством Испании Месси прогадал, и с переходом в Арсенал
а в итоге у него кубок мира, 4 лиги чемпионов, 2 кубка континента, десяток национальных чемпионств и звание самого титулованного футболиста в истории)
ОтветБорис_1117003684
да-да) и с возможным гражданством Испании Месси прогадал, и с переходом в Арсенал а в итоге у него кубок мира, 4 лиги чемпионов, 2 кубка континента, десяток национальных чемпионств и звание самого титулованного футболиста в истории)
Кахигао вроде с сарказмом это сказал.
ОтветFootball Forever
Кахигао вроде с сарказмом это сказал.
так и я вон скобочек-улыбочек наставил, чтоб не обиделся никто
но ты умудрился)
Не вытянул бы против Шамаха и Лорда.
Жалко конечно этого добряка...
Про Мостового услышал и передумал
прогадал так прогадал Месси конечно
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