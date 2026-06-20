Бразильский фанат надел футболку Аргентины на статую Рокки Бальбоа в Филадельфии. Считается, что это приносит несчастье

Бразильский фанат попытался наслать несчастье на сборную Аргентины.

Фанат сборной Бразилии перед матчем с Гаити (3:0) забрался на статую Рокки Бальбоа в Филадельфии, чтобы надеть на нее футболку сборной Аргентины . Считается, что это приносит несчастье команде, чья футболка надета на статую.

Как сообщается, бразильские болельщики специально не стали использовать на статуе свою форму, но один из них оставил на памятнике футболку Аргентины.

Ранее болельщики Эквадора , не знавшие о примете, одели статую в форму своей команды – после этого Эквадор уступил Кот-д’Ивуару со счетом 0:1.

Аргентина сыграет с Австрией 22 июня во втором матче группового этапа чемпионата мира, начала встречи – 20:00.

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