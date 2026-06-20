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  4. Кахигао хотел пригласить Мостового в «Арсенал». Александр ответил: «Было предложение от «Ливерпуля», но я не поехал, потому что Англия – это тяжело»

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Кахигао хотел пригласить Мостового в «Арсенал». Александр ответил: «Было предложение от «Ливерпуля», но я не поехал, потому что Англия – это тяжело»
Кахигао рассказал, что хотел пригласить Мостового в «Арсенал».

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, что «Арсенал» интересовался Александром Мостовым.

Кахигао работал скаутом лондонского клуба с 1997 по 2020 год. По его словам, «Арсенал» внимательно следил за Мостовым, когда тот еще играл.

«Когда Александр играл, я и мои коллеги были близки к тому, чтобы сделать ему предложение. До этого не дошло, но мы очень внимательно следили за его игрой.

Он своим стилем игры и видением футбола подходил «Арсеналу». «Арсеналу» очень нравился Мостовой. Ты же тоже играл за «Страсбур», и Арсен [Венгер] тебя знал оттуда. Лично мы не встречались, но русско-галисийская связка работает», – сказал Кахигао.

Мостовой добавил после этого: «Было предложение от «Ливерпуля», все это знают. Я тогда ездил в Ливерпуль и встречался с [тренером] Жераром Улье. В итоге не поехал, потому что Англия – это тяжело».

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Опубликовано: Sports
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoФрансис Кахигао
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛиверпуль
logoЖерар Улье
logoАрсенал

Комментарии

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Это тяжело и далеко
Хорош 🤣
Тяжело и далеко,но главное не правда🫡
В Луч тоже не поехал, когда звали тренировать - это тяжело, так что на всякий случай трубу вырубил
Мостовой говорит, как не футбольный человек.
Особенно впечатлила следующая информация: Арсенал следил за Александром когда он ещё играл!!! Поразительно, расскажите пожалуйста продолжает ли Арсенал следить за Александром сейчас!!!
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
Особенно впечатлила следующая информация: Арсенал следил за Александром когда он ещё играл!!! Поразительно, расскажите пожалуйста продолжает ли Арсенал следить за Александром сейчас!!!
Теперь следит,как за потенциальным главным тренером. Футбольные люди всем нужны))
На этой неделе кто-то включил бредогенератор, начиная от гном гномыча и заканчивая Кисляком Мостовым и тд😂
Зато тут трындит, что нужно уезжать если зовут
Мда, царь подкачал что-то, разочаровал прям
Я думал, в тульский
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