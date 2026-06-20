Кахигао хотел пригласить Мостового в «Арсенал». Александр ответил: «Было предложение от «Ливерпуля», но я не поехал, потому что Англия – это тяжело»

Кахигао рассказал, что хотел пригласить Мостового в «Арсенал».

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао рассказал, что «Арсенал» интересовался Александром Мостовым .

Кахигао работал скаутом лондонского клуба с 1997 по 2020 год. По его словам, «Арсенал» внимательно следил за Мостовым, когда тот еще играл.

«Когда Александр играл, я и мои коллеги были близки к тому, чтобы сделать ему предложение. До этого не дошло, но мы очень внимательно следили за его игрой.

Он своим стилем игры и видением футбола подходил «Арсеналу». «Арсеналу» очень нравился Мостовой. Ты же тоже играл за «Страсбур», и Арсен [Венгер] тебя знал оттуда. Лично мы не встречались, но русско-галисийская связка работает», – сказал Кахигао.

Мостовой добавил после этого: «Было предложение от «Ливерпуля», все это знают. Я тогда ездил в Ливерпуль и встречался с [тренером] Жераром Улье. В итоге не поехал, потому что Англия – это тяжело».