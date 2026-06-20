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  4. Каземиро переходит в «Интер Майами» Месси. Сделка согласована (Фабрицио Романо)

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Каземиро переходит в «Интер Майами» Месси. Сделка согласована (Фабрицио Романо)

Полузащитник Каземиро близок к переходу в «Интер Майами».

По данным Фабрицио Романо, клуб МЛС завершил работу над сделкой. Стороны достигли устной договоренности, все формальные этапы улажены.

Теперь ожидается подписание документов и официальное объявление о переходе 34-летнего опорника сборной Бразилии.

Отмечается, что Каземиро, покинувший «МЮ», хочет играть вместе с Лионелем Месси

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Комментарии

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Приятная пенсия. В отличной компании, в удобной для жизни стране, в хорошем климате. Намного лучше, чем в пустыне песок глотать
Защиту еще нужно усилить
Для США очень прям крутой игрок и не " старик" прям совсем.
Месси будет в восторге.
Каземиро на закате карьеры будет играть с величайшим футболистом - Лео Месси, удачи и побед!
Хорошая связка с Месси будет, надеюсь.
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