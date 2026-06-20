Каземиро переходит в «Интер Майами» Месси. Сделка согласована (Фабрицио Романо)
Полузащитник Каземиро близок к переходу в «Интер Майами».
По данным Фабрицио Романо, клуб МЛС завершил работу над сделкой. Стороны достигли устной договоренности, все формальные этапы улажены.
Теперь ожидается подписание документов и официальное объявление о переходе 34-летнего опорника сборной Бразилии.
Отмечается, что Каземиро, покинувший «МЮ», хочет играть вместе с Лионелем Месси.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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