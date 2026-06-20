Каземиро переходит в «Интер Майами» Месси. Сделка согласована (Фабрицио Романо)

Полузащитник Каземиро близок к переходу в «Интер Майами ».

По данным Фабрицио Романо , клуб МЛС завершил работу над сделкой. Стороны достигли устной договоренности, все формальные этапы улажены.

Теперь ожидается подписание документов и официальное объявление о переходе 34-летнего опорника сборной Бразилии .

Отмечается, что Каземиро, покинувший «МЮ », хочет играть вместе с Лионелем Месси .