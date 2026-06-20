Цвайеру дали выпить рассол – у арбитра свело ногу в конце матча США и Австралии на ЧМ. Немец смог доработать

У арбитра матча США и Австралии свело ногу, и ему дали выпить рассол.

Матч чемпионата мира между сборными США и Австралии был ненадолго прерван из-за проблем со здоровьем у главного арбитра.

В концовке игры судья Феликс Цвайер упал на газон из-за судороги и не сразу смог подняться. Матч проходил в Сиэтле в жаркую погоду и высоком темпе.

После эпизода футболисты США и Австралии помогали арбитру: они подняли ему ногу, чтобы снять спазм.

Затем на поле выбежала женщина-арбитр и передала Цвайеру рассол, который используют для снятия мышечных судорог. После этого главный судья смог продолжить встречу.

США выиграли матч со счетом 2:0 и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Свело ногу у судьи матча США. Спасался рассолом!