Цвайеру дали выпить рассол – у арбитра свело ногу в конце матча США и Австралии на ЧМ. Немец смог доработать
У арбитра матча США и Австралии свело ногу, и ему дали выпить рассол.
Матч чемпионата мира между сборными США и Австралии был ненадолго прерван из-за проблем со здоровьем у главного арбитра.
В концовке игры судья Феликс Цвайер упал на газон из-за судороги и не сразу смог подняться. Матч проходил в Сиэтле в жаркую погоду и высоком темпе.
После эпизода футболисты США и Австралии помогали арбитру: они подняли ему ногу, чтобы снять спазм.
Затем на поле выбежала женщина-арбитр и передала Цвайеру рассол, который используют для снятия мышечных судорог. После этого главный судья смог продолжить встречу.
США выиграли матч со счетом 2:0 и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026.
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женщина-арбитр выбежала на поле и передала Цваеру, она как раз от бабушки ехала, закрутки везла)