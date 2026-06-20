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  4. Цвайеру дали выпить рассол – у арбитра свело ногу в конце матча США и Австралии на ЧМ. Немец смог доработать

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Цвайеру дали выпить рассол – у арбитра свело ногу в конце матча США и Австралии на ЧМ. Немец смог доработать
У арбитра матча США и Австралии свело ногу, и ему дали выпить рассол.

Матч чемпионата мира между сборными США и Австралии был ненадолго прерван из-за проблем со здоровьем у главного арбитра.

В концовке игры судья Феликс Цвайер упал на газон из-за судороги и не сразу смог подняться. Матч проходил в Сиэтле в жаркую погоду и высоком темпе.

После эпизода футболисты США и Австралии помогали арбитру: они подняли ему ногу, чтобы снять спазм.

Затем на поле выбежала женщина-арбитр и передала Цвайеру рассол, который используют для снятия мышечных судорог. После этого главный судья смог продолжить встречу.

США выиграли матч со счетом 2:0 и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Свело ногу у судьи матча США. Спасался рассолом!

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Опубликовано: Sports
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Комментарии

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Я своего рода по субботам тоже арбитр с судоргой…..
прям из банки с маринованными огурчиками)
женщина-арбитр выбежала на поле и передала Цваеру, она как раз от бабушки ехала, закрутки везла)
Обычно рассол дают по другому поводу...
ОтветЕбздрогыч
Обычно рассол дают по другому поводу...
Легенда, позвольте поинтересоваться у вас, каково это в среднем оставлять на сайте по 7 комментариев в день на протяжении 8 лет?
рассол - футбольный напиток, могу подтвердить
Группы «Ногу свело» и «Дюна» на одной сцене.
Кайф) сейчас жарко, тоже с удовольствием бы бахнул россольчика
Тут маленькая ремарка: должен быть огуречный рассол с обязательной высокой концентрацией уксуса ( именно он снимает мышечный спазм).
ОтветMike 60
Тут маленькая ремарка: должен быть огуречный рассол с обязательной высокой концентрацией уксуса ( именно он снимает мышечный спазм).
Щто?
Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Откуда взялся рассол на футбольном стадионе в США?
ОтветАлексей Иванов
Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Откуда взялся рассол на футбольном стадионе в США?
Оттуда же откуда пиво Афанасий
ОтветАлексей Иванов
Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Откуда взялся рассол на футбольном стадионе в США?
Если серьёзно,то насколько видел видел из США он у них даже в магазинах продаётся в маленьких упаковках
Сегодня в субботу утром все мы немного судья на ЧМ.
значит нужно 4 блока рекламы и тайму по 12 минут)
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