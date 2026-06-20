Нихат о вылете Турции с ЧМ: «Гюлер и Чалханоглу сыграли вполсилы, никто не выполнил свою работу. Пусть кто-то скажет мне, что мы спим и видим кошмар!»

Нихат о вылете Турции с ЧМ: мы спим и видим кошмар!.

Экс-форвард сборной Турции Нихат Кахведжи остался недоволен игрой национальной команды на чемпионате мира, хотя перед началом турнира он рассчитывал, что сборная дойдет до финала.

Сборная Турции проиграла Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) и вылетела с чемпионата мира после двух туров, заняв 4-е место в группе.

«Гюлер и Чалханоглу сыграли вполсилы.

Игроки, которые должны были забивать, не сыграли так, как должны были. Футболисты, от которых мы ждали физической борьбы и атлетизма, не оправдали ожиданий.

Те, кто, как мы думали, хорошо бьет по воротам, не наносили этих ударов. Защитники, которые должны были сдерживать нападающих соперника, не выполнили свою работу. Даже наш вратарь Угурджан , который обычно выручает в ключевых моментах, не справился со своей задачей.

Я разочарован, потому что мы увидели сборную, в которой никто не выполнил свою работу. Турнир, который должен был завершиться 19 июля (дата финала ЧМ – Спортс’’), закончился для нас уже 20 июня.

Пусть кто-нибудь скажет мне, что мы спим и видим кошмар! Такого просто не может быть», – заявил Нихат Кахведжи.

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