Нихат о вылете Турции с ЧМ: «Гюлер и Чалханоглу сыграли вполсилы, никто не выполнил свою работу. Пусть кто-то скажет мне, что мы спим и видим кошмар!»

Экс-форвард сборной Турции Нихат Кахведжи остался недоволен игрой национальной команды на чемпионате мира, хотя перед началом турнира он рассчитывал, что сборная дойдет до финала.
Сборная Турции проиграла Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) и вылетела с чемпионата мира после двух туров, заняв 4-е место в группе.
«Гюлер и Чалханоглу сыграли вполсилы.
Игроки, которые должны были забивать, не сыграли так, как должны были. Футболисты, от которых мы ждали физической борьбы и атлетизма, не оправдали ожиданий.
Те, кто, как мы думали, хорошо бьет по воротам, не наносили этих ударов. Защитники, которые должны были сдерживать нападающих соперника, не выполнили свою работу. Даже наш вратарь Угурджан, который обычно выручает в ключевых моментах, не справился со своей задачей.
Я разочарован, потому что мы увидели сборную, в которой никто не выполнил свою работу. Турнир, который должен был завершиться 19 июля (дата финала ЧМ – Спортс’’), закончился для нас уже 20 июня.
Пусть кто-нибудь скажет мне, что мы спим и видим кошмар! Такого просто не может быть», – заявил Нихат Кахведжи.
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Я бы оставил Монтеллу, игра то есть. Но вряд ли федерация так поступит из-за общественного давления