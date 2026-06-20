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  4. Нихат о вылете Турции с ЧМ: «Гюлер и Чалханоглу сыграли вполсилы, никто не выполнил свою работу. Пусть кто-то скажет мне, что мы спим и видим кошмар!»

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Нихат о вылете Турции с ЧМ: «Гюлер и Чалханоглу сыграли вполсилы, никто не выполнил свою работу. Пусть кто-то скажет мне, что мы спим и видим кошмар!»
Нихат о вылете Турции с ЧМ: мы спим и видим кошмар!.

Экс-форвард сборной Турции Нихат Кахведжи остался недоволен игрой национальной команды на чемпионате мира, хотя перед началом турнира он рассчитывал, что сборная дойдет до финала.

Сборная Турции проиграла Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) и вылетела с чемпионата мира после двух туров, заняв 4-е место в группе.

«Гюлер и Чалханоглу сыграли вполсилы.

Игроки, которые должны были забивать, не сыграли так, как должны были. Футболисты, от которых мы ждали физической борьбы и атлетизма, не оправдали ожиданий.

Те, кто, как мы думали, хорошо бьет по воротам, не наносили этих ударов. Защитники, которые должны были сдерживать нападающих соперника, не выполнили свою работу. Даже наш вратарь Угурджан, который обычно выручает в ключевых моментах, не справился со своей задачей.

Я разочарован, потому что мы увидели сборную, в которой никто не выполнил свою работу. Турнир, который должен был завершиться 19 июля (дата финала ЧМ – Спортс’’), закончился для нас уже 20 июня.

Пусть кто-нибудь скажет мне, что мы спим и видим кошмар! Такого просто не может быть», – заявил Нихат Кахведжи.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Fanatik
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Комментарии

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Он серьёзно про финал? Даже при самом благоприятном раскладе до финала бы не дошли турки) Но в плей-офф конечно должны были выходить.
Ответmg-3
Он серьёзно про финал? Даже при самом благоприятном раскладе до финала бы не дошли турки) Но в плей-офф конечно должны были выходить.
ну это он в целом сказал про 19 июля, а про свою сборную - в частности
Да хорош, Турция в своем стиле абсолютно. Бывает выстреливает, но в основном это по-аршавински: ваши ожидания, это ваши проблемы
ОтветChernoy
Да хорош, Турция в своем стиле абсолютно. Бывает выстреливает, но в основном это по-аршавински: ваши ожидания, это ваши проблемы
Сами виноваты поставив физрука на пост главного тренера.
ОтветПричёска Бэйла
Сами виноваты поставив физрука на пост главного тренера.
там кого не ставь -- результат будет тем же.
Говорю. Мы спим и видим кошмар
Ответjt456p25p9
Говорю. Мы спим и видим кошмар
нет, это сладкая реальность)
Нихат имеет полное право критиковать сборную: сам он в 2002, играя за скромный Сосьедад, доходил со сборной до полуфинала. А тут вроде и суперзвезды есть, а игры и результата нет, тупа бесцельно лупят по воротам
ОтветЕбздрогыч
Нихат имеет полное право критиковать сборную: сам он в 2002, играя за скромный Сосьедад, доходил со сборной до полуфинала. А тут вроде и суперзвезды есть, а игры и результата нет, тупа бесцельно лупят по воротам
Если что, Нихат на ЧМЯКе отвечал скорее за мангал: провёл в сумме 27 минут в двух матчах -)
ОтветДвестик Двестик
Если что, Нихат на ЧМЯКе отвечал скорее за мангал: провёл в сумме 27 минут в двух матчах -)
Ну представьте, как круто кебаб готовил, что так далеко зашли! А тут ни футболистов, ни мангальшиков
эти два матча Турции самый большой нефарт который я когда-либо видел на ЧМ. Мяч правда не хотел идти в ворота, играли то хорошо.

Я бы оставил Монтеллу, игра то есть. Но вряд ли федерация так поступит из-за общественного давления
Он думал что Турция дойдет до финала, я как человек который иногда смотрит футбол понимал что для турков финалом и полуфиналом даже и не пахнет
))) а с чего он взял, что они даже до 1/4 дойдут?
Мы были бы где-то там при условии попадания на турнир
Первый тайм одним глазом смотрел уже, засыпая. Запомнился момент, когда в середине тайма Гюлеру отдали пас на ход под центральную линию штрафной, где в радиусе 5 метров защиты не было, и вместо качественной обработки мяча и точного удара, он лупанул этот быстро крутящийся мяч в стратосферу (да, физика такая). Вот это мастер оценил ситуацию)) так вот вся игра Турции в атаке на этом ЧМ – это попытка побороть защиту соперника и побороть законы физики 🤣
Распустить сборную!
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