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  4. Нгамале покинет «Динамо». Вингер и клуб не договорились о продлении контракта

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Нгамале покинет «Динамо». Вингер и клуб не договорились о продлении контракта

Вингер Муми Нгамале покинет «Динамо», сообщает Sport24.

Московский клуб не смог договориться с 31-летеним камерунцем о новом контракте.

Действующее соглашение Нгамале истекает в июне, сейчас футболиста нет в расположении «Динамо».

Нгамале играет за бело-голубых с 2022 года. В прошлом сезоне вингер провел за «Динамо» 29 матчей и забил 6 голов.

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Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
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Нгамале играет за бело-голубых с 2022 года. В прошлом сезоне вингер провел за «Динамо» 29 матчей и забил 6 голов...
Ахмат за 5 голов вингера Самородова в прошлом сезоне со Спартака хочет 10 млн содрать...Лимит животворящий в действии.
ОтветСергей Круг
Нгамале играет за бело-голубых с 2022 года. В прошлом сезоне вингер провел за «Динамо» 29 матчей и забил 6 голов... Ахмат за 5 голов вингера Самородова в прошлом сезоне со Спартака хочет 10 млн содрать...Лимит животворящий в действии.
Нгамале сильнее казаха на голову
Казалось, еще мог бы принести пользу на уровне РПЛ. Вингеры у Динамо остаются довольно дубовые теперь.
Слишком много игроков, на место Нгамале. Наверное поэтому и не договорились. Да и перспективной молодёжи сейчас в команде, достаточно.
Жаль , ещё сезон смог бы помочь команде -ну типа Ерохина в концовке.
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