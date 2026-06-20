Нгамале покинет «Динамо». Вингер и клуб не договорились о продлении контракта

Вингер Муми Нгамале покинет «Динамо », сообщает Sport24.

Московский клуб не смог договориться с 31-летеним камерунцем о новом контракте.

Действующее соглашение Нгамале истекает в июне, сейчас футболиста нет в расположении «Динамо».

Нгамале играет за бело-голубых с 2022 года. В прошлом сезоне вингер провел за «Динамо» 29 матчей и забил 6 голов.