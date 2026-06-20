Нгамале покинет «Динамо». Вингер и клуб не договорились о продлении контракта
Вингер Муми Нгамале покинет «Динамо», сообщает Sport24.
Московский клуб не смог договориться с 31-летеним камерунцем о новом контракте.
Действующее соглашение Нгамале истекает в июне, сейчас футболиста нет в расположении «Динамо».
Нгамале играет за бело-голубых с 2022 года. В прошлом сезоне вингер провел за «Динамо» 29 матчей и забил 6 голов.
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