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  4. «Игру Испании все знают: они «туда-сюда», как в гандболе. А у Франции «туда-сюда», потом «вжух». Мостовой показал на доске с фишками тактику на ЧМ

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«Игру Испании все знают: они «туда-сюда», как в гандболе. А у Франции «туда-сюда», потом «вжух». Мостовой показал на доске с фишками тактику на ЧМ
Мостовой о тактике: у Испании «туда-сюда», а у Франции «туда-сюда», потом «вжух».

Александр Мостовой показал на доске с фишками тактику ЧМ.

Мостовой стал героем шоу «Кто здесь Царь?», где он, Сергей Игнашевич и комик Игорь Джабраилов обсуждают ЧМ-2026.

«У Испании есть проблема, все ее знают: они «туда-сюда», как в гандболе. «Туда-сюда», «туда-сюда», и если они будут постоянно «туда-сюда», «туда-сюда», то у них эта проблема случится.

У Франции этого нет: они «туда-сюда», потом «вжух» туда, «вжух» туда, эта атакующая четверка «бах» туда», – заявил экс-полузащитник сборной России в передаче «Кто здесь Царь?».

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура29980 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Подкаст «Кто здесь Царь?»
logoАлександр Мостовой
logoСборная Испании по футболу
видео
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
ахахаха

Комментарии

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ОтветВавринец хороший!
))))))))) комментировать - только портить
Туда-сюда, слова местами поменял, туда-сюда, запятую поставил, вот и новый комментарий
Понятным языком для нефутбольных людей все разжевал. Уважение!
Диалог Мостового с сыном:
- Папа,а откуда берутся дети?
- Сынок,ну как обьяснить,это примерно как в футболе.Туда-сюда,а потом вжух!
ОтветФут.Боль
Диалог Мостового с сыном: - Папа,а откуда берутся дети? - Сынок,ну как обьяснить,это примерно как в футболе.Туда-сюда,а потом вжух!
главное в офсайд не попасть
давно туда сюда придумано
ну футбольным людям все понятно , более чем.
Вспомнился старый мем про «ну любовь там тыры-пыры»
Аналитика, которую мы заслужили 😄
"вжух, пиу-пиу! бдыщ", - подчеркнул Александр
Ответpq
"вжух, пиу-пиу! бдыщ", - подчеркнул Александр
какое еще бдыщ?! не надо тут пропаганду нетрадиционного разводить. только вжух!
У Кобе Верде игра бах бах бах и мяч у Бахбушки
Вот так вот...
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