«Игру Испании все знают: они «туда-сюда», как в гандболе. А у Франции «туда-сюда», потом «вжух». Мостовой показал на доске с фишками тактику на ЧМ
Мостовой о тактике: у Испании «туда-сюда», а у Франции «туда-сюда», потом «вжух».
Александр Мостовой показал на доске с фишками тактику ЧМ.
Мостовой стал героем шоу «Кто здесь Царь?», где он, Сергей Игнашевич и комик Игорь Джабраилов обсуждают ЧМ-2026.
«У Испании есть проблема, все ее знают: они «туда-сюда», как в гандболе. «Туда-сюда», «туда-сюда», и если они будут постоянно «туда-сюда», «туда-сюда», то у них эта проблема случится.
У Франции этого нет: они «туда-сюда», потом «вжух» туда, «вжух» туда, эта атакующая четверка «бах» туда», – заявил экс-полузащитник сборной России в передаче «Кто здесь Царь?».
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура29980 голосов
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Подкаст «Кто здесь Царь?»
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