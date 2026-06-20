Монтелла о Турции: «Разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего? Два великолепных матча, 65 голевых моментов. Мяч просто не залетал в ворота»...

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла ответил на вопрос об отсутствии нападающего в составе команды на матч ЧМ-2026 против Парагвая (0:1).
В атакующей линии команды в стартовом составе вышли Керем Актюркоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз и Юнус Акгюн.
«Удивлен, что вы снова поднимаете вопрос о нападающем! Хочу напомнить вам про 65 ударов по воротам. Почему-то мяч просто не залетал в ворота.
Мы идем вперед, но ничего не получается, а соперник забивает с первого же удара. Мы выпустили Барыша Йылмаза во втором тайме. Но у меня нет негативного мнения о своих игроках.
Футболисты провели два великолепных матча, создав 65 голевых моментов. В своей карьеры я не встречал две таких игры подряд.
У турецкого народа были большие ожидания. Я испытываю большое разочарование. Федерация футбола Турции всегда нас поддерживала.
Я очень разочарован, потому что игроки сделали все возможное, чтобы показать все, на что они способны.
Но разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего?» – сказал Винченцо Монтелла.
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Он залетал в ворота...только в ворота для регби...
Вообще, даже трудно вообразить, какой лавой изрыгается сейчас Турция в его адрес...
И, по касательной, в футболистов..