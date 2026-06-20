Монтелла о Турции: «Разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего? Два великолепных матча, 65 голевых моментов. Мяч просто не залетал в ворота»...

Винченцо Монтелла: два великолепных матчах Турции, 65 моментов.

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла ответил на вопрос об отсутствии нападающего в составе команды на матч ЧМ-2026 против Парагвая (0:1).

В атакующей линии команды в стартовом составе вышли Керем Актюркоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз и Юнус Акгюн.

«Удивлен, что вы снова поднимаете вопрос о нападающем! Хочу напомнить вам про 65 ударов по воротам. Почему-то мяч просто не залетал в ворота.

Мы идем вперед, но ничего не получается, а соперник забивает с первого же удара. Мы выпустили Барыша Йылмаза во втором тайме. Но у меня нет негативного мнения о своих игроках.

Футболисты провели два великолепных матча, создав 65 голевых моментов. В своей карьеры я не встречал две таких игры подряд.

У турецкого народа были большие ожидания. Я испытываю большое разочарование. Федерация футбола Турции всегда нас поддерживала.

Я очень разочарован, потому что игроки сделали все возможное, чтобы показать все, на что они способны.

Но разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего?» – сказал Винченцо Монтелла.

Турция, ты чего? 🤯

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