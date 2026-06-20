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  4. Монтелла о Турции: «Разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего? Два великолепных матча, 65 голевых моментов. Мяч просто не залетал в ворота»

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Монтелла о Турции: «Разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего? Два великолепных матча, 65 голевых моментов. Мяч просто не залетал в ворота»
Винченцо Монтелла: два великолепных матчах Турции, 65 моментов.

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла ответил на вопрос об отсутствии нападающего в составе команды на матч ЧМ-2026 против Парагвая (0:1).

В атакующей линии команды в стартовом составе вышли Керем Актюркоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз и Юнус Акгюн.

«Удивлен, что вы снова поднимаете вопрос о нападающем! Хочу напомнить вам про 65 ударов по воротам. Почему-то мяч просто не залетал в ворота.

Мы идем вперед, но ничего не получается, а соперник забивает с первого же удара. Мы выпустили Барыша Йылмаза во втором тайме. Но у меня нет негативного мнения о своих игроках.

Футболисты провели два великолепных матча, создав 65 голевых моментов. В своей карьеры я не встречал две таких игры подряд.

У турецкого народа были большие ожидания. Я испытываю большое разочарование. Федерация футбола Турции всегда нас поддерживала.

Я очень разочарован, потому что игроки сделали все возможное, чтобы показать все, на что они способны.

Но разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего?» – сказал Винченцо Монтелла.

Турция, ты чего? 🤯

***

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
logoВинченцо Монтелла
logoСборная Парагвая по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoБарыш Йылмаз
logoСборная Турции по футболу

Комментарии

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65 голевых моментов 🤣
ОтветПирс Морган
65 голевых моментов 🤣
Цифра точна на 146 процентов!
ОтветПирс Морган
65 голевых моментов 🤣
Подозреваю переводчик не справился с управлением. День искать оригинал, но, скорее всего, в английской версии было goal attempts, что при желании можно перевести как голевые моменты, но в реальности обозначают так любые удары в сторону ворот
Монтелла о Турции: «Разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего? Два великолепных матча, 65 голевых моментов. Мяч просто не залетал в ворота»...
Он залетал в ворота...только в ворота для регби...
60 ударов, из которых 50 в молоко, ладно пару в каркас из них
100500 голевых моментов
Пожалуй, Монтелла ещё пару дровишек подкинул в уже и так раскалённую адовую печку хейта..
Вообще, даже трудно вообразить, какой лавой изрыгается сейчас Турция в его адрес...
И, по касательной, в футболистов..
Поделом, мерзкая нация...
Турки мягко говоря вели себя не этично во время игры,торгаши одним словом . Много создавали конфликтных моментов,просто позор человеческий . И их дешёвый нахрап в итоге ничего не дал .а только показал какие они ослы....Думать ,быстро "смекалить"по ходу игры -не их сильная сторона. Им бы что то где то с кем то стоять перетирать,кофе пить,ругаться,у барберов зависать,сплетничать .Вот там бы они расцвели в своей среде . В честной игре у них не было шансов,ТК честно -это не про них... Зато такой театр мимический -вот тут высший пилотаж .Карикатура-в этом они номер1
ОтветЛира Корфу
Турки мягко говоря вели себя не этично во время игры,торгаши одним словом . Много создавали конфликтных моментов,просто позор человеческий . И их дешёвый нахрап в итоге ничего не дал .а только показал какие они ослы....Думать ,быстро "смекалить"по ходу игры -не их сильная сторона. Им бы что то где то с кем то стоять перетирать,кофе пить,ругаться,у барберов зависать,сплетничать .Вот там бы они расцвели в своей среде . В честной игре у них не было шансов,ТК честно -это не про них... Зато такой театр мимический -вот тут высший пилотаж .Карикатура-в этом они номер1
Такое ощущение что тут что-то личное.
Ответgrauda
Такое ощущение что тут что-то личное.
Да лично меня выбесило их безнравственное не уважительное отношение к противнику .футбол-это игра,а не завоевание новых земель .проигрывать то же надо уметь. Оставаясь благородными. Они сначала проиграли внутренне-потом как следствие внешне
Он точно смотрел игры сборной Турции?
Сколько там реально было из них голевых моиентов? Штук 7?
нападающего и не хватило команде, хотя бы Погребняка какого нибудь или Адамова
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