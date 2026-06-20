Рио Фердинанд: «Мартинесу нужно сказать Роналду, что у Португалии есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить за 30 минут до конца матча, когда соперник устал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о ситуации вокруг форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после его игры против ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.
«Роберто Мартинес заплатил высокую цену за решение выпустить Роналду в стартовом составе. Думаю, ключевым моментом будет то, как он с этим справится.
Если он собирается попытаться вывести Криштиану из состава, то все дело в создании определенной атмосферы.
Главное – подойти к нему и сказать, что у команды есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить на поле за 30 минут до конца матча, когда соперник устал, когда у всех измотаны ноги, когда молочная кислота накапливается в ногах игроков.
Соперники видят, как Криштиану разминается на фланге, затем он выходит на поле, изматывает их и использует это в концовке игры.
Думаешь, кого-нибудь это будет волновать, когда он поднимет трофей в качестве капитана? Нет.
Он будет выходить в стартовом составе в некоторых играх, а в некоторых – нет. Но это часть плана. И в 41 год, уверен, Криштиану это понимает, потому что, когда мы становимся старше, то дела идут не так гладко, как раньше.
Но нельзя отрицать потенциал этого парня. Когда мяч приходит в штрафную, и если выбрать трех лучших игроков мира, то Криштиану был бы одним из тех, кому вы хотели бы доверить место в стартовом составе, даже сейчас, потому что у него почти тысяча голов.
Если бы это зависело от меня, то, думаю, я бы придерживался того подхода, о котором я только что сказал. Я бы выпускал его на поле и снимал с игры в зависимости от соперника», – сказал Рио Фердинанд.
Роналду не допустит, чтобы дешёвую стату фармил какой-нить Нету..
Выходил кринж в 2022 на 30 минут. Толку 0.
Тогда он был моложе на 4 года.
Наоборот, должен сказать, что Роналду зе бест и должен играть всегда. Тогда минус один конкурент)
Это поведение идеально ложится на нарциссический спектр с элементами пограничного мышления (ч/б деление). В спортивной психологии таких фанатов называют «Success Hunters» (охотники за успехом).
Вот их точный психотип:
1. «Расширенное Эго» (Самоценность через другого). Их собственное «Я» слишком слабо, чтобы чувствовать себя победителем. Они сливаются с кумиром, говоря «Мы выиграли». Победа спортсмена — это их личная победа, доказывающая их собственную значимость.
2. Тотальный перфекционизм и бинарное мышление. Для них величие — это абсолют. Если есть лучший, то второй — «никчемный лузер». Нюансы (травмы, возраст, тактика) игнорируются. Мир делится на «Богов» и «Мусор», чтобы снизить тревогу перед сложностью реальности.
3. Садистское обесценивание как нарциссическая защита. Критика второго претендента нужна не для анализа, а для уничтожения. Высмеивая соперника, они гасят собственную зависть и страх, что их «бог» может оказаться неидеальным.
4. Эпистемическая жадность (иллюзия экспертизы). Они фанатично изучают статистику, чтобы доказать: их выбор — не эмоция, а «объективная истина». Это дает ощущение интеллектуального превосходства над «глупой толпой», болеющей за других.
5. Эмоциональная незрелость (Фиксация на стадии всемогущества). Это позиция ребенка, который кричит: «Мой папа сильнее твоего!». Они не выносят фрустрации от неопределенности, поэтому искусственно создают «войну», чтобы получить быстрый выброс адреналина и дофамина.
Глубокая причина: Это попытка справиться с экзистенциальным страхом смерти и никчемности. Пока их кумир побеждает, время останавливается, и они бессмертны.
- бесчестность (перевирание фактов, а иногда откровенная бессовестная ложь)
- низость (массовый мультиаккаунтинг, махинации с накруткой, постоянные провокации)
- агрессивность (прямые оскорбления тех, кто пишет неудобную для них правду)
без этих качеств картина неполная)
выходить на замену как раз после второй водопойной паузы, на ≈25 минут
забивал бы Рончик столько же, сколько и сейчас (нисколько), но зато у него и его одержимых ботов была реальная отмазка: "вот если бы его выпускали с первых минут, он бы всем показал, ух!"
а так даже этого оправдания он себя лишает
но нам-то грех жаловаться, потому что я не помню, когда последний раз столько смеялся, смотря матчи топовых сборных)
каждый выход Рончика мне на пару месяцев точно жизнь продлевает)