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  4. Рио Фердинанд: «Мартинесу нужно сказать Роналду, что у Португалии есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить за 30 минут до конца матча, когда соперник устал»

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Рио Фердинанд: «Мартинесу нужно сказать Роналду, что у Португалии есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить за 30 минут до конца матча, когда соперник устал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о ситуации вокруг форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после его игры против ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.

«Роберто Мартинес заплатил высокую цену за решение выпустить Роналду в стартовом составе. Думаю, ключевым моментом будет то, как он с этим справится.

Если он собирается попытаться вывести Криштиану из состава, то все дело в создании определенной атмосферы.

Главное – подойти к нему и сказать, что у команды есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить на поле за 30 минут до конца матча, когда соперник устал, когда у всех измотаны ноги, когда молочная кислота накапливается в ногах игроков.

Соперники видят, как Криштиану разминается на фланге, затем он выходит на поле, изматывает их и использует это в концовке игры.

Думаешь, кого-нибудь это будет волновать, когда он поднимет трофей в качестве капитана? Нет.

Он будет выходить в стартовом составе в некоторых играх, а в некоторых – нет. Но это часть плана. И в 41 год, уверен, Криштиану это понимает, потому что, когда мы становимся старше, то дела идут не так гладко, как раньше.

Но нельзя отрицать потенциал этого парня. Когда мяч приходит в штрафную, и если выбрать трех лучших игроков мира, то Криштиану был бы одним из тех, кому вы хотели бы доверить место в стартовом составе, даже сейчас, потому что у него почти тысяча голов.

Если бы это зависело от меня, то, думаю, я бы придерживался того подхода, о котором я только что сказал. Я бы выпускал его на поле и снимал с игры в зависимости от соперника», – сказал Рио Фердинанд.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
logoРио Фердинанд
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес
logoКриштиану Роналду

Комментарии

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Уже даже защитники Роналду говорят, что не тянет он 90 минут в этом темпе
ОтветХлынов
Уже даже защитники Роналду говорят, что не тянет он 90 минут в этом темпе
Ему самому и для статы своей, успехов сборной - ударные 30 минут на замены были бы гораздо успешнее, чем так
ОтветKing_X
Ему самому и для статы своей, успехов сборной - ударные 30 минут на замены были бы гораздо успешнее, чем так
Марокко до сих пор с содраганием вспоминает эти ударные 30 минут😆
Эээ, неее.....а вдруг за эти 60 минут назначат пенальти?
Роналду не допустит, чтобы дешёвую стату фармил какой-нить Нету..
Ответdr. cage
Эээ, неее.....а вдруг за эти 60 минут назначат пенальти? Роналду не допустит, чтобы дешёвую стату фармил какой-нить Нету..
Про пенальти и дешёвую стату с пенальти на ЧМ это про Месси 😃
Фердинанд все ищет варианты для своего дружка)
Выходил кринж в 2022 на 30 минут. Толку 0.
Тогда он был моложе на 4 года.
ОтветVladimir_1116572240
Фердинанд все ищет варианты для своего дружка) Выходил кринж в 2022 на 30 минут. Толку 0. Тогда он был моложе на 4 года.
а от рамуша был толк от его 60 минут?)) клован)
Щас тебе прилетит от чокнутых сестричек.
Роналду: "Без меня вы не справитесь. К тому же играя всего треть времени я уменьшаю шансы забить втрое".
Я думал Фердинанд за Англию болеет, иначе зачем ему усиливать портков отсутствием Роналду.
Наоборот, должен сказать, что Роналду зе бест и должен играть всегда. Тогда минус один конкурент)
Португалия уже выиграла в 2016 для него
Великий Тен Хаг уже давно знал это и пытался выпустить его на 88 минуте, но Роналду чето это не понравилось 🤣
ИИ нашел информацию о фанатах рона.
Это поведение идеально ложится на нарциссический спектр с элементами пограничного мышления (ч/б деление). В спортивной психологии таких фанатов называют «Success Hunters» (охотники за успехом).

Вот их точный психотип:

1. «Расширенное Эго» (Самоценность через другого). Их собственное «Я» слишком слабо, чтобы чувствовать себя победителем. Они сливаются с кумиром, говоря «Мы выиграли». Победа спортсмена — это их личная победа, доказывающая их собственную значимость.
2. Тотальный перфекционизм и бинарное мышление. Для них величие — это абсолют. Если есть лучший, то второй — «никчемный лузер». Нюансы (травмы, возраст, тактика) игнорируются. Мир делится на «Богов» и «Мусор», чтобы снизить тревогу перед сложностью реальности.
3. Садистское обесценивание как нарциссическая защита. Критика второго претендента нужна не для анализа, а для уничтожения. Высмеивая соперника, они гасят собственную зависть и страх, что их «бог» может оказаться неидеальным.
4. Эпистемическая жадность (иллюзия экспертизы). Они фанатично изучают статистику, чтобы доказать: их выбор — не эмоция, а «объективная истина». Это дает ощущение интеллектуального превосходства над «глупой толпой», болеющей за других.
5. Эмоциональная незрелость (Фиксация на стадии всемогущества). Это позиция ребенка, который кричит: «Мой папа сильнее твоего!». Они не выносят фрустрации от неопределенности, поэтому искусственно создают «войну», чтобы получить быстрый выброс адреналина и дофамина.

Глубокая причина: Это попытка справиться с экзистенциальным страхом смерти и никчемности. Пока их кумир побеждает, время останавливается, и они бессмертны.
ОтветВладимир Привалов_1117014702
ИИ нашел информацию о фанатах рона. Это поведение идеально ложится на нарциссический спектр с элементами пограничного мышления (ч/б деление). В спортивной психологии таких фанатов называют «Success Hunters» (охотники за успехом). Вот их точный психотип: 1. «Расширенное Эго» (Самоценность через другого). Их собственное «Я» слишком слабо, чтобы чувствовать себя победителем. Они сливаются с кумиром, говоря «Мы выиграли». Победа спортсмена — это их личная победа, доказывающая их собственную значимость. 2. Тотальный перфекционизм и бинарное мышление. Для них величие — это абсолют. Если есть лучший, то второй — «никчемный лузер». Нюансы (травмы, возраст, тактика) игнорируются. Мир делится на «Богов» и «Мусор», чтобы снизить тревогу перед сложностью реальности. 3. Садистское обесценивание как нарциссическая защита. Критика второго претендента нужна не для анализа, а для уничтожения. Высмеивая соперника, они гасят собственную зависть и страх, что их «бог» может оказаться неидеальным. 4. Эпистемическая жадность (иллюзия экспертизы). Они фанатично изучают статистику, чтобы доказать: их выбор — не эмоция, а «объективная истина». Это дает ощущение интеллектуального превосходства над «глупой толпой», болеющей за других. 5. Эмоциональная незрелость (Фиксация на стадии всемогущества). Это позиция ребенка, который кричит: «Мой папа сильнее твоего!». Они не выносят фрустрации от неопределенности, поэтому искусственно создают «войну», чтобы получить быстрый выброс адреналина и дофамина. Глубокая причина: Это попытка справиться с экзистенциальным страхом смерти и никчемности. Пока их кумир побеждает, время останавливается, и они бессмертны.
да ну, в этом описании нет самых главных характеристик роналдуфанов:
- бесчестность (перевирание фактов, а иногда откровенная бессовестная ложь)
- низость (массовый мультиаккаунтинг, махинации с накруткой, постоянные провокации)
- агрессивность (прямые оскорбления тех, кто пишет неудобную для них правду)

без этих качеств картина неполная)
да, это был бы лучший вариант
выходить на замену как раз после второй водопойной паузы, на ≈25 минут
забивал бы Рончик столько же, сколько и сейчас (нисколько), но зато у него и его одержимых ботов была реальная отмазка: "вот если бы его выпускали с первых минут, он бы всем показал, ух!"
а так даже этого оправдания он себя лишает
но нам-то грех жаловаться, потому что я не помню, когда последний раз столько смеялся, смотря матчи топовых сборных)
каждый выход Рончика мне на пару месяцев точно жизнь продлевает)
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