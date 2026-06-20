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  4. Доменек предложил отменить трансферы за оплату: «В футболе только и говорят о деньгах. 250-300 миллионов евро за переход – куда мы движемся? Пусть все решает зарплата»

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Доменек предложил отменить трансферы за плату: «В футболе только и говорят о деньгах. 250-300 миллионов евро за переход – куда мы движемся? Пусть все решает зарплата»
Раймон Доменек выступил с предложением отменить трансферы.

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек выступил с предложением отменить трансферы за деньги.

Об этом специалист заявил, обсуждая тему вингера «Баварии» Майкла Олисе.

«Трансферы утомляют меня.

Мы сейчас опять будем говорить про 250-300 миллионов... В футболе только и говорят о деньгах. Два-три месяца мы слышим только о трансферах. Я за отмену трансферов.

Пусть футболисты подписывают двухлетние контракты, потом их соглашения подходят к концу, и они уходят куда хотят. Пусть все решает зарплата.

Если у игрока заканчивается контракт, и он хочет перейти в другой клуб с хорошей зарплатой – пусть уйдет. 250-300 миллионов евро – куда мы движемся?» – сказал Раймон Доменек в интервью L’Equipe.

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Foot Mercato
logoРаймон Доменек
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoлига 1 Франция
logoМайкл Олисе

Комментарии

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Вообще лучше совершать трансферы по гороскопам и знакам зодиака- добавил Доменек)
Зачем отменять трансферы, когда можно отменить деньги и проблема решится
ОтветЖан Вальжан
Зачем отменять трансферы, когда можно отменить деньги и проблема решится
Тогда можно будет обмениваться игроками :)
Ответcpu1500
Тогда можно будет обмениваться игроками :)
Ну если только когда ретроградный Меркурий будет в зените. 😁
Отменяем трансферы скорпионов
Или установим лимиты на покупку 1 штучка на команду
Отменить нет, не о вот ограничить их количество и количество аренд вполне себе промежуточное решение. А дальше надо будет анализировать.
Но вот бесплатный уход это плохо. На чём же тогда клубы будут зарабатывать деньги на эти самые большие зп для футболистов?
Прикольно было бы. В Лиге Чемпионов играли бы сборная Мадрида против сборной Амстердама.
Тогда будут зарплаты по 100-200
А как тогда клубам зарабатывать? Какое-то безумное предложение.
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