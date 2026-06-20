Доменек предложил отменить трансферы за плату: «В футболе только и говорят о деньгах. 250-300 миллионов евро за переход – куда мы движемся? Пусть все решает зарплата»
Раймон Доменек выступил с предложением отменить трансферы.
Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек выступил с предложением отменить трансферы за деньги.
Об этом специалист заявил, обсуждая тему вингера «Баварии» Майкла Олисе.
«Трансферы утомляют меня.
Мы сейчас опять будем говорить про 250-300 миллионов... В футболе только и говорят о деньгах. Два-три месяца мы слышим только о трансферах. Я за отмену трансферов.
Пусть футболисты подписывают двухлетние контракты, потом их соглашения подходят к концу, и они уходят куда хотят. Пусть все решает зарплата.
Если у игрока заканчивается контракт, и он хочет перейти в другой клуб с хорошей зарплатой – пусть уйдет. 250-300 миллионов евро – куда мы движемся?» – сказал Раймон Доменек в интервью L’Equipe.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Foot Mercato
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Или установим лимиты на покупку 1 штучка на команду
Но вот бесплатный уход это плохо. На чём же тогда клубы будут зарабатывать деньги на эти самые большие зп для футболистов?