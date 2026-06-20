Раймон Доменек выступил с предложением отменить трансферы.

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек выступил с предложением отменить трансферы за деньги.

Об этом специалист заявил, обсуждая тему вингера «Баварии» Майкла Олисе .

«Трансферы утомляют меня.

Мы сейчас опять будем говорить про 250-300 миллионов... В футболе только и говорят о деньгах. Два-три месяца мы слышим только о трансферах. Я за отмену трансферов.

Пусть футболисты подписывают двухлетние контракты, потом их соглашения подходят к концу, и они уходят куда хотят. Пусть все решает зарплата.

Если у игрока заканчивается контракт, и он хочет перейти в другой клуб с хорошей зарплатой – пусть уйдет. 250-300 миллионов евро – куда мы движемся?» – сказал Раймон Доменек в интервью L’Equipe.