У Винисиуса 3 (2+1) очка по «гол+пас» в двух матчах ЧМ. Это лучший результат турнира, столько же у Месси, Дэвида, Исака и Ундава

Винисиус вышел в лидеры ЧМ-2026 по системе «гол+пас».

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор забил и отдал голевую передачу на Матеуса Кунью в матче ЧМ-2026 с Гаити (3:0).

В первом туре игрок «Реала » забил Марокко (1:1). Теперь у Винисиуса 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» на этом чемпионате мира.

Бразилец стал одним из лидером по этому показателю наряду с Лионелем Месси из Аргентины (3 гола в матче с Алжиром), Джонатаном Дэвидом из Канады (3 гола в двух матчах), Денизом Ундавом из Германии (1+2) и Александером Исаком из Швеции (1+2).

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