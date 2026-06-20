Дмитрий Шнякин высказался о словах Андрея Романова.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал ситуацию с ведущим телеканала Андреем Романовым.

Ранее американка Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).

Обсуждая игру в эфире «Матч ТВ», Романов сказал : «Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно».

В том же эфире высказался бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов: «Судить должны только мужчины. Не потому, что я против женщин. Для мужчин это верхушка судейской карьеры».

«Ребят, хочу о скандале высказаться. О том самом, судейско-гендерном.

Во-первых, парни ерунду сказали. Это даже не обсуждается: а) совсем не к месту, американка Пенсо отлично работала, в такой день даже намеки лишние; б) женщины, что блестяще судят женский футбол, все возможное «сито» прошли, в большинстве случаев дамы вроде Фраппар прекрасно справлялись с мужскими играми.

Знаю Андрея Романова с универских времен. Это любящий муж, отец двух дочерей. Херово сформулировал? Безусловно. Виновен. Признал. Я б на месте руководства поставил бы Андрея комментировать матч ЖСЛ (женской Суперлиги – Спортс’‘) или студию нашей женской лиги:)

Но хотел о другом высказаться. О тотальном недоверии к женщинам-водителям. Не ухмыляйтесь. Ребят, ну мужчин, которые ужасно водят, гораздо больше! Гораздо.

Женщины скорее аккуратничают, перестраховываются. И эти стереотипы о «бабах за рулем» действительно раздражают.

Вы лучше шутите об олухах за рулем, которые шашки устраивают, подрезают, скорую помощь не пропускают, в телефоне зависают, перед переходом не тормозят и – мое любимое – сигналят на светофоре после 0,000004 секунды после смены цвета. Об этом шутите. Это подсвечивайте.

А Тори Пенсо – удачи! Как и Вере Опейкиной, которую старался защищать вот от этого бред», – написал Дмитрий Шнякин.