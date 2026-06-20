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  4. Шнякин о словах Романова: «Хотел бы высказаться о недоверии к женщинам-водителям. Мужчин, которая ужасно водят, гораздо больше! Стереотипы о «бабах за рулем» раздражают»

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Шнякин о словах Романова про женщин: «Херово сформулировал, безусловно. О недоверии к женщинам-водителям: ужасно водящих мужчин больше! Стереотипы о «бабах за рулем» раздражают»
Дмитрий Шнякин высказался о словах Андрея Романова.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал ситуацию с ведущим телеканала Андреем Романовым.

Ранее американка Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).

Обсуждая игру в эфире «Матч ТВ», Романов сказал: «Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно».

В том же эфире высказался бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов: «Судить должны только мужчины. Не потому, что я против женщин. Для мужчин это верхушка судейской карьеры».

«Ребят, хочу о скандале высказаться. О том самом, судейско-гендерном.

Во-первых, парни ерунду сказали. Это даже не обсуждается: а) совсем не к месту, американка Пенсо отлично работала, в такой день даже намеки лишние; б) женщины, что блестяще судят женский футбол, все возможное «сито» прошли, в большинстве случаев дамы вроде Фраппар прекрасно справлялись с мужскими играми.

Знаю Андрея Романова с универских времен. Это любящий муж, отец двух дочерей. Херово сформулировал? Безусловно. Виновен. Признал. Я б на месте руководства поставил бы Андрея комментировать матч ЖСЛ (женской Суперлиги – Спортс’‘) или студию нашей женской лиги:)

Но хотел о другом высказаться. О тотальном недоверии к женщинам-водителям. Не ухмыляйтесь. Ребят, ну мужчин, которые ужасно водят, гораздо больше! Гораздо.

Женщины скорее аккуратничают, перестраховываются. И эти стереотипы о «бабах за рулем» действительно раздражают.

Вы лучше шутите об олухах за рулем, которые шашки устраивают, подрезают, скорую помощь не пропускают, в телефоне зависают, перед переходом не тормозят и – мое любимое – сигналят на светофоре после 0,000004 секунды после смены цвета. Об этом шутите. Это подсвечивайте.

А Тори Пенсо – удачи! Как и Вере Опейкиной, которую старался защищать вот от этого бред», – написал Дмитрий Шнякин.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
logoДмитрий Шнякин
logoпремьер-лига Россия
женский футбол
logoМатч ТВ
logoСтефани Фраппар
Тори Пенсо
logoВера Опейкина
logoЖенская футбольная Суперлига
брань

Комментарии

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А меня раздражаешь ты
Ну куда же без Шнякина. Ты же с Романовым работаешь, ему в лицо и скажи. А вот такой ответ - ну типичное шнякинское
ОтветShuhratKL
Ну куда же без Шнякина. Ты же с Романовым работаешь, ему в лицо и скажи. А вот такой ответ - ну типичное шнякинское
В лицо он ему скажет: да братан фем-повестка задолбала, накинулись, шакалы, но что ж поделать, ты уж держись, стихнет и волна всё норм будет
Шнякин, который вчера тут про розовые бутсы накидывал? Нуну
ОтветMarcus-light
Шнякин, который вчера тут про розовые бутсы накидывал? Нуну
Да популист он, сейчас легко по ветру дуть, а то что тот тип сказал смелость ещё нужно иметь чтобы вот так про женщин сказать в 2026 г., хотя и он в итоге переобулся по чем зря, ну считаешь ты так, это какое никакое твое мнение. А шнякин не факт даже, что так считает, за то удобненько выставит на этом фоне себя прогрессивным человеком.
Просто пропорционально больше мужчин, вот и чаще мужчины олухи встречаются. А так, ну в среднем просто по-разному водят, неспровоцированная агрессия, склонность к риску это все про мужчин, хуже реакция и менее вариабельны женщины. Ну тут никуда не уйдешь, мужчины с марса, женщины с Венеры, природа) но это не значит что кто-то плохо водит, а кто-то хорошо, и там и там свои плюсы и минусы.
"отец двух дочерей" - получается Романов своих дочерей неполноценными считает?
Вообще стереотипы о бабах за рулем раздражают женщин, что как бы намекает...
Уверен каждый знает женщину которая боится парковаться или делает это плохо.
Может ли мужик плохо парковаться? Да
Бояться? пфф
Опять тут хер Шнякина...
о, отрывок в заголовке поменяли
А ещё херово говорить "херово"
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