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  4. Монтелла о вылете Турции с ЧМ-2026: «У страны были большие ожидания – мне жаль. 65 ударов за 2 матча. Судьба была не на нашей стороне. Нет необходимости винить кого-либо»

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Монтелла о вылете Турции с ЧМ-2026: «У страны были большие ожидания – мне жаль. 65 ударов за 2 матча. Судьба была не на нашей стороне. Нет необходимости винить кого-либо»
Винченцо Монтелла высказался о вылете Турции с ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о невыходе команды из группы на ЧМ-2026 после поражения от сборной Парагвая (0:1).

«Мне очень жаль. У страны были большие ожидания. У нас самих тоже были большие ожидания. Мне также жаль Федерацию футбола Турции.

Знаю, насколько усердно работали наши футболисты. Обычно такое случается раз в 50 матчей.  65 ударов по воротам в двух матчах. Даже не хочу говорить о владении мячом.

Судьба была не на нашей стороне. Я сказал игрокам: «Вы отдали все. Как говорится, от судьбы никуда не деться».

Я не говорю: «Тот игрок мог бы сделать больше, этот игрок мог бы сыграть лучше». Всегда смотрю на амбиции футболиста. Они все невероятно боролись. Были невероятные амбиции.

Все усердно работали, упорно сражались, но, к сожалению, не получилось.

Нужно вырабатывать привычку играть на больших турнирах. Нам нужно приезжать на чемпионат мира постоянно. Поскольку мы не участвуем постоянно, у футболистов в подсознании, возможно, что‑то закрепилось. Сборной необходимо приобрести эту привычку.

Легко выделить и критиковать одного человека. Нет необходимости винить кого-либо. Потому что мы сделали все, что могли. Я тоже очень разочарован», – заявил Винченцо Монтелла.

Турция, ты чего? 🤯

***

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
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logoвысшая лига Турция

Комментарии

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0 голов за 2 матча Парагваю и Австралии и это сыграв почти час в большинстве.
Монтелла о вылете Турции с ЧМ-2026: «У страны были большие ожидания – мне жаль. 65 ударов за 2 матча. Судьба была не на нашей стороне. ..
Я боюсь не того, кто тренировал тысячу ударов один раз; я боюсь того, кто тренировал один удар тысячу раз.(Брюс Ли)
ОтветVolgogradets
Позорище
Комментарий скрыт
Турецкие клубы в еврокубках такие же. Очень много мировых звёзд в составах, а толку 0
Хочется поехать в турецкий олл инклюзив и как то поддержать хотя бы барменов
Ответmold-cel
Хочется поехать в турецкий олл инклюзив и как то поддержать хотя бы барменов
Выпью турецкого пива в этот жаркий сибирский день чтобы поддержать хотя бы пивоваров!
65 ударов и есть показатель бездарности Монтеллы, что из вариантов у игроков только пулять откуда попало
Хорошо сыграли. На статистику ))
Италия со своими физруками уже 3й ЧМ подряд пропускает и Турция решила назначить именно итальянца, да ещё некотируемого.
В итоге у Турции
0 тактики,
0 физической подготовки,
0 поставленной игры/билд-апа
Кисмет, — добавил он.
ОтветСуомилайнен
Кисмет, — добавил он.
Да, Мактуб. И вздохнул.
Он хотел сказать «то что мы не оправдали ваши ожидания это ваши проблемы»
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