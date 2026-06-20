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  4. Телеканал Fox Sports из США заработает 250 млн долларов на рекламе во время пауз на водопой на ЧМ-2026. По всему миру сумма превысит 1 млрд (ВВС)

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Телеканал Fox Sports из США заработает 250 млн долларов на рекламе во время пауз на водопой на ЧМ-2026. По всему миру сумма превысит 1 млрд (ВВС)
Телеканал Fox Sports из США заработает 250 млн долларов на паузах на водопой.

Телеканал Fox Sports из США заработает 250 млн долларов на паузах на водопой в матчах ЧМ-2026, как сообщает BBC. 

Обязательные трехминутные перерывы в середине каждого тайма были введены для этого турнира. Большинство вещателей используют их для показа рекламы. 

Ролики могут начинаться через 20 секунд после свистка судьи на перерыв и должны завершаться за 30 секунд до возобновления игры. 

Это значит, что у каждого вещателя есть возможность показать по 8 роликов продолжительностью 30 секунд в каждом матче. Всего за турнир – 832 ролика. 

На американском канале Fox Sports средняя стоимость 30-секундного ролика составляет от 200 до 300 тысяч долларов. Во время матчей сборной США сумма возрастет до 750 тысяч долларов – как и на заключительных этапах турнира в целом. Таким образом, реклама во время пауз на водопой может принести каналу более 250 миллионов долларов. 

Если брать весь мир в целом, то сумма может превысить 1 миллиард долларов. Реклама в паузах показывается также в Мексике, Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Китае, Японии, Индии, Австралии, на Ближнем Востоке и в странах Африки, расположенных южнее Сахары. 

При этом в Великобритании рекламы во время перерывов внутри таймов нет – ВВС в принципе не использует рекламу, а второй вещатель (ITV) не показывает ее из-за лимита рекламного времени на 60 минут. 

Отказался от показа рекламы и американский канал Telemundo, чьим языком вещания является испанский. Он ориентирован на латиноамериканцев. 

Отмечается, что в каждой стране вещатели сами осуществляют продажи рекламных слотов, поэтому ФИФА не получает прямой выгоды от дополнительных пауз.

При этом, если паузы на водопой будут применяться и на следующих ЧМ, то это может увеличить стоимость прав для вещателей. В таком случае ФИФА получит дополнительный доход. 

На Евро-2028 не будет обязательных пауз на водопой – только в случае температуры от 35°C. Об этом заявили в УЕФА

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура28742 голоса
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АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
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Комментарии

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Очень мешает при просмотре, темп сбивает у игры. Напоминает стародавние времена, когда во время одной 40 минутной серии успевали вставить 2 пятиминутные рекламы. Пока это одна короткая пауза, но всё начинается с малого
Как бы после таких цифр эту историю не ввели повсеместно
Ответarspurs9
Как бы после таких цифр эту историю не ввели повсеместно
Обязательно введут. Особенно в таких высоколиквидных турнирах как ЛЧ и АПЛ.
Ответarspurs9
Как бы после таких цифр эту историю не ввели повсеместно
Удивительно, что до сих пор не ввели. Всё же футбол консервативный вид спорта. На хоккее давно по ТРИ рекламных паузы за период, то есть в сумме девять. Что творится на матчах НБА, лучше даже не вспоминать - одна большая реклама, иногда прерываемая бросками в кольцо.
Это паузы на баблопой
Я во время пауз рекламировать не буду, буду пить
Матч ТВ каким-то образом узнал про это раньше и тоже рекламировать рекламу стал
Афанасий тоже заработает ) но поменьше
Лютый водопой..
Вот вам и попили водички. 😂
И чего в саудовской Аравии такое не сделали
ОтветavcgloronalduMU
И чего в саудовской Аравии такое не сделали
А зачем им? Кто-то их турнир смотрит?
Можно было проще гораздо сделать и не подкопаешься.
На игру давать один мяч и пока за ним бегают( людей, которые подают мячи тоже сократить до минимума) после каждого удара или аута, спокойно показывать рекламу пару минут.
ОтветStokes10
Можно было проще гораздо сделать и не подкопаешься. На игру давать один мяч и пока за ним бегают( людей, которые подают мячи тоже сократить до минимума) после каждого удара или аута, спокойно показывать рекламу пару минут.
Когда-то так и было - реально играли одним мячом. Самой прогрессивной страной был СССР, где на игре было 3 мяча - один в поле и по одному за воротами.
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