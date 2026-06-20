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  4. Гюлер о вылете Турции с ЧМ-2026: «Приносим извинения нашему народу. Нам стыдно. Мы играем за очень сильные команды – и должны были это показать»

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Гюлер о вылете Турции с ЧМ-2026: «Приносим извинения нашему народу. Стыдно. Мы играем за очень сильные команды – и должны были это показать»
Арда Гюлер извинился перед турецким народом после вылета с ЧМ-2026.

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер высказался о вылете команды с ЧМ-2026.

Турецкая команда проиграла сборной Парагвая (0:1) во втором туре и займет лишь четвертое место в группе вне зависимости от итогов игры против США в третьем туре.

«Я сделаю все возможное, чтобы на протяжении моей карьеры в национальной сборной люди забыли об этом турнире.

Мы играем за очень сильные команды – и должны были показать это на поле. Но не смогли это сделать. Пропустили быстрый гол. Сказать нечего. 

Нам очень жаль. Нам стыдно. Мы приносим извинения всему нашему народу.

Приложим максимум усилий в следующих турнирах. Мы играем за сильные команды, нужно было это показать», – заявил Арда Гюлер, представляющий «Реал».

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
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Комментарии

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Позорники стукачи получили по заслугам и вылетели ! Парагвай красавы
Стыдно стучать на игроков соперника , особенно в там нарушении ,карма вернулась за это
Вопросы прежде всего к тренеришке. Игры ноль. Чем он был занят весь отборочный цикл. И очевидно провальный матч он даже не попробовал изменить.
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