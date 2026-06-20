Арда Гюлер извинился перед турецким народом после вылета с ЧМ-2026.

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер высказался о вылете команды с ЧМ-2026.

Турецкая команда проиграла сборной Парагвая (0:1) во втором туре и займет лишь четвертое место в группе вне зависимости от итогов игры против США в третьем туре.

«Я сделаю все возможное, чтобы на протяжении моей карьеры в национальной сборной люди забыли об этом турнире.

Мы играем за очень сильные команды – и должны были показать это на поле. Но не смогли это сделать. Пропустили быстрый гол. Сказать нечего.

Нам очень жаль. Нам стыдно. Мы приносим извинения всему нашему народу.

Приложим максимум усилий в следующих турнирах. Мы играем за сильные команды, нужно было это показать», – заявил Арда Гюлер, представляющий «Реал ».

Главное на ЧМ-2026 за 5 минут: позорный вылет Турции, Винисиус сияет, США в плей-офф, игрока удалили за прикрытый рот