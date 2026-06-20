У Турции 0 голов после 62 ударов в 2 матчах ЧМ-2026: 30 в игре с Австралией, 32 – с Парагваем. У Йылдыза 12 попыток, у Гюлера и Чалханоглу – по 11

Турция ни разу не забила на ЧМ после 62 ударов по воротам.

Сборная Турции ни разу не забила в двух матчах ЧМ-2026 , нанеся в общей сложности 62 удара по воротам соперников.

Команда тренера Винченцо Монтеллы займет четвертое место в группе D и не выйдет в плей-офф после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).

Турция нанесла 30 ударов в сторону ворот (8 – в створ) в матче против Австралии .

В игре с Парагваем турецкая сборная провела в большинстве весь второй тайм после удаления Мигеля Альмирона. Турция в результате пробила 32 раза в сторону ворот (5 – в створ).

Больше всех ударов за два матча из турок нанес вингер «Ювентуса » Кенан Йылдыз – 12. По 11 ударов у Арды Гюлера («Реал ») и Хакана Чалханоглу («Интер »).

В ночь на 26 июня по московскому времени Турция сыграет в третьем туре турнира против США.