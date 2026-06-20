У Турции 0 голов после 62 ударов в 2 матчах ЧМ-2026: 30 в игре с Австралией, 32 – с Парагваем. У Йылдыза 12 попыток, у Гюлера и Чалханоглу – по 11
Турция ни разу не забила на ЧМ после 62 ударов по воротам.
Сборная Турции ни разу не забила в двух матчах ЧМ-2026, нанеся в общей сложности 62 удара по воротам соперников.
Команда тренера Винченцо Монтеллы займет четвертое место в группе D и не выйдет в плей-офф после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).
Турция нанесла 30 ударов в сторону ворот (8 – в створ) в матче против Австралии.
В игре с Парагваем турецкая сборная провела в большинстве весь второй тайм после удаления Мигеля Альмирона. Турция в результате пробила 32 раза в сторону ворот (5 – в створ).
Больше всех ударов за два матча из турок нанес вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз – 12. По 11 ударов у Арды Гюлера («Реал») и Хакана Чалханоглу («Интер»).
В ночь на 26 июня по московскому времени Турция сыграет в третьем туре турнира против США.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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62 удара по воротам
13 ударов в створ
Остальные 49 в сторону Греции и курдов
и 0 голов, прямо как выполненных обещаний мистера Эрдогана
Значит, это наглядное отражение того, каким дном сейчас является турецкая сборная.
Но у Гаити нет игроков Реала, Интера и Ювентуса, поэтому скатертью дорога!