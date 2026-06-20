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  4. У Турции 0 голов после 62 ударов в 2 матчах ЧМ-2026: 30 в игре с Австралией, 32 – с Парагваем. У Йылдыза 12 попыток, у Гюлера и Чалханоглу – по 11

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У Турции 0 голов после 62 ударов в 2 матчах ЧМ-2026: 30 в игре с Австралией, 32 – с Парагваем. У Йылдыза 12 попыток, у Гюлера и Чалханоглу – по 11
Турция ни разу не забила на ЧМ после 62 ударов по воротам.

Сборная Турции ни разу не забила в двух матчах ЧМ-2026, нанеся в общей сложности 62 удара по воротам соперников.

Команда тренера Винченцо Монтеллы займет четвертое место в группе D и не выйдет в плей-офф после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).

Турция нанесла 30 ударов в сторону ворот (8 – в створ) в матче против Австралии.

В игре с Парагваем турецкая сборная провела в большинстве весь второй тайм после удаления Мигеля Альмирона. Турция в результате пробила 32 раза в сторону ворот (5 – в створ).

Больше всех ударов за два матча из турок нанес вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз – 12. По 11 ударов у Арды ГюлераРеал») и Хакана ЧалханоглуИнтер»).

В ночь на 26 июня по московскому времени Турция сыграет в третьем туре турнира против США.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Австралии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoВинченцо Монтелла
logoАрда Гюлер
logoКенан Йылдыз
logoХакан Чалханоглу
logoЮвентус
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoИнтер

Комментарии

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Из 60 ударов 50 были издалека и в молоко, чисто уличный футбол. Это позорище просто.
ОтветUnico
Из 60 ударов 50 были издалека и в молоко, чисто уличный футбол. Это позорище просто.
Статистика сборной Турции на ЧМ26:

62 удара по воротам
13 ударов в створ
Остальные 49 в сторону Греции и курдов
и 0 голов, прямо как выполненных обещаний мистера Эрдогана
При таком формате ЧМ потерять шансы на плей-офф уже после второго тура!

Значит, это наглядное отражение того, каким дном сейчас является турецкая сборная.
ОтветNikaus
При таком формате ЧМ потерять шансы на плей-офф уже после второго тура! Значит, это наглядное отражение того, каким дном сейчас является турецкая сборная.
Это значит сколько пассажиров из Европы выползло, а Италия на смогла даже с ними
футбол не бокс,по очкам победы не присуждают.
Примерная статистика служащих отеля, пишущих в личку НОРМАЛЬНЫМ дамам
Стукачи и кривоногие, езжайте домой. Вы самая донная европейская сборная. Мало того, что 0 очков, да ещё и 0 голов. Кебабы позорные.
ОтветUnico
Стукачи и кривоногие, езжайте домой. Вы самая донная европейская сборная. Мало того, что 0 очков, да ещё и 0 голов. Кебабы позорные.
Ставка не зашла)))))
Поздравляю сборную Турции со вторым местом среди команд, которы поедут домой! После Гаити!

Но у Гаити нет игроков Реала, Интера и Ювентуса, поэтому скатертью дорога!
Турция едет домой с позором. Для всего остального есть карта "МИР"
Надо больше пассажиров из Европы, шестая команда ЮА просто на классе убрал европейский середняк)
Сборная России на максималках ,бесполезные удары ,просто не хватило центр напа,тренерской идеи не было вообще,тупо удары для галочки ,да были несколько штанг за два матча,да обидно ,но этого не хватает ,колхозная игра. Радует одно - новые правила в футболе ,давно нужны были такие правила
Жалко все 32 удара мимо не ударили
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