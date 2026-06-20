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  4. 🚨 Турция вылетела с ЧМ-2026 после двух матчей. Команда Монтеллы займет 4-е место в группе

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🚨 Турция вылетела с ЧМ-2026 после двух матчей. Команда Монтеллы займет 4-е место в группе
Сборная Турции вылетела c ЧМ-2026.

Сборная Турции не сможет выйти из группы на ЧМ-2026.

Команда тренера Винченцо Монтеллы уступила сборной Парагвая (0:1) во втором туре группового этапа.

Это поражение стало вторым подряд на чемпионате мира для Турции. Ранее команда потерпела поражение от Австралии (0:2).

Таким образом, Турция в любом случае останется на четвертом месте в группе D вне зависимости от итога игры третьего тура с США.

США лидируют в группе с 6 очками. Австралия идет второй, Парагвай занимает третью строчку – у команд по 3 балла. Турция, у которой нет очков, не сможет опередить Австралию и Парагвай из-за поражений в личных встречах.

В плей-офф за всю историю чемпионатов мира Турция выходила только один раз: в 2002 году, тогда стали третьими.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Турции по футболу
logoВинченцо Монтелла
logoЧемпионат мира по футболу
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logoСборная Австралии по футболу
logoСборная США по футболу

Комментарии

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Какой же позор. Казалось бы попали в довольно таки простую группу, состав у Турции точно один из сильнейших в своей группе, но ЧМ не прощает ошибок. Что Австралия что Парагвай больше хотели победить, от того такой и результат.

Честно вот так смотришь на эту Турцию и думаешь вот блин, лучше бы Косово отобрались на ЧМ. Они бы точно сыграли куда лучше, по крайней мере в такой группе имели бы все шансы на выход.
ОтветДжон Люлькович
Какой же позор. Казалось бы попали в довольно таки простую группу, состав у Турции точно один из сильнейших в своей группе, но ЧМ не прощает ошибок. Что Австралия что Парагвай больше хотели победить, от того такой и результат. Честно вот так смотришь на эту Турцию и думаешь вот блин, лучше бы Косово отобрались на ЧМ. Они бы точно сыграли куда лучше, по крайней мере в такой группе имели бы все шансы на выход.
Мне кажется, еще больший позор - комментатор Матч ТВ, который за 20 последних минут умудрился не сказать, что Турция вылетает, даже когда камера выхватывала горюющих игроков.

Что-то еще говорил про последнюю игру, на которую нужно собраться.
ОтветДжон Люлькович
Какой же позор. Казалось бы попали в довольно таки простую группу, состав у Турции точно один из сильнейших в своей группе, но ЧМ не прощает ошибок. Что Австралия что Парагвай больше хотели победить, от того такой и результат. Честно вот так смотришь на эту Турцию и думаешь вот блин, лучше бы Косово отобрались на ЧМ. Они бы точно сыграли куда лучше, по крайней мере в такой группе имели бы все шансы на выход.
Что значит больше хотели победить ? Вы футбол чем смотрите ? Я вообще не фанат ни Турции ни каких либо их соперников , но такой автобус трусливый и беспощадный не должен быть в футболе абсолютной антифутбол когда все 11 игроков в своей штрафной .
Извечный вопрос: зачем турки назначили очередного итальянского физрука? Лучше бы играли со своим местным тренером, точно было бы не хуже.

Еще раз повторю, что итальянских куколдов вообще надо не допускать до таких высоких стадий. Пускай сначала отремонтируют свои унитаз-арены, научатся играть, выходить на ЧМ и высокие стадии еврокубков, показывать интересный футбол.

За свои решения надо платить, вот турецкие куколды и едут домой.
ОтветКуколджуд Белингэм
Извечный вопрос: зачем турки назначили очередного итальянского физрука? Лучше бы играли со своим местным тренером, точно было бы не хуже. Еще раз повторю, что итальянских куколдов вообще надо не допускать до таких высоких стадий. Пускай сначала отремонтируют свои унитаз-арены, научатся играть, выходить на ЧМ и высокие стадии еврокубков, показывать интересный футбол. За свои решения надо платить, вот турецкие куколды и едут домой.
Это надо было постараться конечно, опозорились турки, с таким то составом
ОтветКуколджуд Белингэм
Извечный вопрос: зачем турки назначили очередного итальянского физрука? Лучше бы играли со своим местным тренером, точно было бы не хуже. Еще раз повторю, что итальянских куколдов вообще надо не допускать до таких высоких стадий. Пускай сначала отремонтируют свои унитаз-арены, научатся играть, выходить на ЧМ и высокие стадии еврокубков, показывать интересный футбол. За свои решения надо платить, вот турецкие куколды и едут домой.
Итальянский тренер - гарантия провала, коверначчо сдулось и кроме как игре в автобус ничему более не учит тренеров. Разве что Де Дзерби и Мареска ставят современную игру своим командам, но Энцо не имеет отношения к итальянской тренерской школе
Конечно в футболе немного справедливости. Но плачущий на газоне турецкий стукач - это неплохой момент.
ОтветS_Vladimirov
Конечно в футболе немного справедливости. Но плачущий на газоне турецкий стукач - это неплохой момент.
Я, кажется, не в теме.
Справедливость восторжествовала, по-беспределу оставленная в меньшинстве сборная Парагвая заслужено победила, а нытики, истерички и стукачи типа Гюлера, который больше всех орал, что бы судья на повторе прикрытый рот Альмирона посмотрел, под руководством очередного бездарного водителя автобуса из Италии вылетели с ЧМ.
Знатно турки оподливились конечно. Причём вторую игру подряд. А разговоров то было.
ОтветЕвгений Сидоров
Знатно турки оподливились конечно. Причём вторую игру подряд. А разговоров то было.
Бессмысленный и беспощадный штурм, куча брака. Вспомнились вот эти безнадежные решающие игры сборной России, типа нулевой ничьи со Словакией, Марибора или какой-нибудь Греции на Евро.
Пока главный провал этого ЧМ
Обсер по турецки - бездарно вылетать из чемпионатов мира
Турецкого футбола не существует. Это иллюзия.
Как можно за весь целый тайм не забить 1 гол против Парагвая в меньшинстве?

По интеллекту самая последняя сборная на ЧМ. Ни нормально отдать пас, ни нормально ударить, ни нормально открыться не могут.

Лучше бы сборная Польши или Дании попала на ЧМ.
Такая позорная команда, по делу вылетели первыми. Надеюсь им еще американцы напихают на прощание.
Клоуны зато на ныли на удаление
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