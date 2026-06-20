🚨 Турция вылетела с ЧМ-2026 после двух матчей. Команда Монтеллы займет 4-е место в группе

Сборная Турции вылетела c ЧМ-2026.

Сборная Турции не сможет выйти из группы на ЧМ-2026 .

Команда тренера Винченцо Монтеллы уступила сборной Парагвая (0:1) во втором туре группового этапа.

Это поражение стало вторым подряд на чемпионате мира для Турции. Ранее команда потерпела поражение от Австралии (0:2).

Таким образом, Турция в любом случае останется на четвертом месте в группе D вне зависимости от итога игры третьего тура с США.

США лидируют в группе с 6 очками. Австралия идет второй, Парагвай занимает третью строчку – у команд по 3 балла. Турция, у которой нет очков, не сможет опередить Австралию и Парагвай из-за поражений в личных встречах.

В плей-офф за всю историю чемпионатов мира Турция выходила только один раз: в 2002 году, тогда стали третьими.