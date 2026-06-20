🚨 Турция вылетела с ЧМ-2026 после двух матчей. Команда Монтеллы займет 4-е место в группе
Сборная Турции вылетела c ЧМ-2026.
Сборная Турции не сможет выйти из группы на ЧМ-2026.
Команда тренера Винченцо Монтеллы уступила сборной Парагвая (0:1) во втором туре группового этапа.
Это поражение стало вторым подряд на чемпионате мира для Турции. Ранее команда потерпела поражение от Австралии (0:2).
Таким образом, Турция в любом случае останется на четвертом месте в группе D вне зависимости от итога игры третьего тура с США.
США лидируют в группе с 6 очками. Австралия идет второй, Парагвай занимает третью строчку – у команд по 3 балла. Турция, у которой нет очков, не сможет опередить Австралию и Парагвай из-за поражений в личных встречах.
В плей-офф за всю историю чемпионатов мира Турция выходила только один раз: в 2002 году, тогда стали третьими.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура27519 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Честно вот так смотришь на эту Турцию и думаешь вот блин, лучше бы Косово отобрались на ЧМ. Они бы точно сыграли куда лучше, по крайней мере в такой группе имели бы все шансы на выход.
Что-то еще говорил про последнюю игру, на которую нужно собраться.
Еще раз повторю, что итальянских куколдов вообще надо не допускать до таких высоких стадий. Пускай сначала отремонтируют свои унитаз-арены, научатся играть, выходить на ЧМ и высокие стадии еврокубков, показывать интересный футбол.
За свои решения надо платить, вот турецкие куколды и едут домой.
Как можно за весь целый тайм не забить 1 гол против Парагвая в меньшинстве?
По интеллекту самая последняя сборная на ЧМ. Ни нормально отдать пас, ни нормально ударить, ни нормально открыться не могут.
Лучше бы сборная Польши или Дании попала на ЧМ.