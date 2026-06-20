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Судья Бартон за прикрытый рот удалил Альмирона из Парагвая в матче с Турцией. Это первая красная за это после введения правила
На чемпионате мира впервые удалили игрока за прикрытый рот.

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон был удален в матче группового этапа чемпионата мира с Турцией.

В конце первого тайма между командами случилась стычка после того, как Исидро Питта оказался на газоне. В ходе стычки Альмирон обратился к Мерту Мюльдюру, прикрыв рот рукой.

Судью Ивана Бартона позвали изучить повтор момента с помощью ВАР. Арбитр из Сальвадора сделал это и удалил Альмирона, объявив, что игрок «Атланты Юнайтед» удален именно за прикрытый рот.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира на фоне конфликта Винисиуса Жуниора из «Реала» и Джанлуки Престианни из «Бенфики» в Лиге чемпионов.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
Иван Бартон
logoсудьи
logoЧемпионат мира по футболу
logoМигель Альмирон
logoИсидро Питта
logoВинисиус Жуниор
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
logoДжанлука Престианни

Комментарии

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турки мерзкие стукачи
ОтветKeelgeek
Бред
Кто-то заставлял прикрывать рот? Правило простое
Дебильное правило. Можно было хотя-бы желтую за такое давать первое время. В итоге игру судья сломал из-за какой-то фигни
Успешный день для Вини: гол забил, правило его имени заработало.
Футбол все больше превращается в цирк и все началось с Винисиуса
Не удивлюсь если турки влетят 0 2
интересно, а если футболист рукой пот с подбородка смахнет, а рядом будет стоять игрок команды-соперника, его тоже могут удалить?
Альмирон долб..б
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