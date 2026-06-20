Батт о Роналду: раздутое эго станет проблемой для Португалии, как было в «МЮ».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт считает, что эгоизм Криштиану Роналду мешает сборной Португалии.

Португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026 . 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

«Я думаю, у Криштиану очень раздутое эго. Он отличный парень, но у него сильно раздутое эго, и он станет огромной проблемой для этой команды.

Он стал проблемой, когда вернулся в «Манчестер Юнайтед ».

Если вы посмотрите на болельщиков [на матче Португалии с ДР Конго], их было около 20 000, и я думаю, что у 18 000 на спинах было написано «Роналду 7», так что с этим приходится считаться и тренеру», – отметил Батт.