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  4. Батт о Роналду: «Его раздутое эго станет огромной проблемой для Португалии. Криштиану был проблемой, когда вернулся в «МЮ»

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Батт о Роналду: «Его раздутое эго станет проблемой для Португалии, как было в «МЮ». Но на матче с ДР Конго из 20 000 фанатов 18 000 были в его футболках – с этим приходится считаться»
Батт о Роналду: раздутое эго станет проблемой для Португалии, как было в «МЮ».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт считает, что эгоизм Криштиану Роналду мешает сборной Португалии.

Португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

«Я думаю, у Криштиану очень раздутое эго. Он отличный парень, но у него сильно раздутое эго, и он станет огромной проблемой для этой команды.

Он стал проблемой, когда вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Если вы посмотрите на болельщиков [на матче Португалии с ДР Конго], их было около 20 000, и я думаю, что у 18 000 на спинах было написано «Роналду 7», так что с этим приходится считаться и тренеру», – отметил Батт.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metro
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Комментарии

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Справедливости ради, в МЮ в том сезоне и без Роналду проблем хватало...
ОтветPredator777
Справедливости ради, в МЮ в том сезоне и без Роналду проблем хватало...
В первый год в мю он был один из лучших, потом тен хаг и карьера Роналду ушла по вертикали вниз
только ленивый не пнул этот перезрелый фрукт
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