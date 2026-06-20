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  4. США вышли в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австралией

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США вышли в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австралией
США вторыми вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная США обыграла команду Австралии (2:0) в матче второго тура ЧМ-2026.

Таким образом, команда тренера Маурисио Почеттино одержала вторую победу подряд и второй после Мексики вышла в плей-офф. В первом туре американцы разгромили Парагвай (4:1).

США лидируют в группе D, имея в активе 6 очков. У Австралии 3 балла, Турция и Парагвай не набрали очков, проведя по одному матчу.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча США – Австралия.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура25416 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная США по футболу
logoСборная Австралии по футболу
logoМаурисио Почеттино
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Парагвая по футболу

Комментарии

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Дональд Трамп издал указ, где запрещает въезд Дмитрию Шнякину на территорию комментария футбольных матчей сборной США.
"Бич, плиз, шнайне ватафа" - отреагировал Дмитрий, улыбнулся и, увы, не нашёл поддержки у международного сообщества.
ОтветАлександр
Дональд Трамп издал указ, где запрещает въезд Дмитрию Шнякину на территорию комментария футбольных матчей сборной США. "Бич, плиз, шнайне ватафа" - отреагировал Дмитрий, улыбнулся и, увы, не нашёл поддержки у международного сообщества.
Еще подумав, добавил: - Рукаку!
Жалко судью, как он устал в конце матча. С другой стороны, вершина карьеры, прошел через сито
Игра радует, было видно, что во втором тайме просто поберегли силы на третий матч. Ведь если турки сегодня выиграют, то однозначно будут претендовать на первое место в группе, так как первый показатель — личные встречи. Поэтому третья игра не будет прогулкой, всё правильно Поч делает, красавец.
США с победой и выходом в плей-офф! Выглядят солидно и уверенно на этом ЧМ)
ОтветAlex.K71
США с победой и выходом в плей-офф! Выглядят солидно и уверенно на этом ЧМ)
Зашёл написать, что солидно и уверенно играют, а тут слово в слово коммент

Именно!))
Еще не выиграли группу
Почеттино крепкую банду сбил, хорошо двигаются и взаимодействуют - помогает то, что состав наполовину из игроков топ-лиг. До 1/4 вполне дойти смогут.
ОтветSilky Mitts
Почеттино крепкую банду сбил, хорошо двигаются и взаимодействуют - помогает то, что состав наполовину из игроков топ-лиг. До 1/4 вполне дойти смогут.
В бою с колесницами взаимодействие особенно понадобится
всех с победой. думаю почу лучше в третьем матче дать лидерам отдохнуть и главное пулисичу не форсировать восстановление. поч привык в ттх молодняку энергозатратный футбол ставить. у амеров футболисты классные но не такие мастеровитые конечно как кейн-эриксен-алли-сон
я хоть и прочел новые правила,но понять не могу:турция может стать первой если обыграет сша и парагвай,а сша второй т.к. обыграли австралию и парагвай,но если и австралия обыграет парагвай то тоже 6 очков,но почему они не смогут быть вторыми(первым не быть т.к. проиграли сша),но турцию то обыграли... может кто объяснит?
ОтветTalgat Ergeshov
я хоть и прочел новые правила,но понять не могу:турция может стать первой если обыграет сша и парагвай,а сша второй т.к. обыграли австралию и парагвай,но если и австралия обыграет парагвай то тоже 6 очков,но почему они не смогут быть вторыми(первым не быть т.к. проиграли сша),но турцию то обыграли... может кто объяснит?
Редакторы поторопились. Если будет по 6 очков, то по разнице мячей в теории они могут быть третьими. Если в ближайшие пару дней будет точно известно, что в паре групп не будет третьего места с 6 очками, то тогда да, США вышли даже математически
ОтветTalgat Ergeshov
я хоть и прочел новые правила,но понять не могу:турция может стать первой если обыграет сша и парагвай,а сша второй т.к. обыграли австралию и парагвай,но если и австралия обыграет парагвай то тоже 6 очков,но почему они не смогут быть вторыми(первым не быть т.к. проиграли сша),но турцию то обыграли... может кто объяснит?
Итак, на ЧМ-2026 будут действовать следующие правила:

Первый шаг — результат игры между собой.

Второй шаг — разница мячей во всех матчах в группе.

Третий шаг — количество забитых мячей.

Четвертый шаг — количество штрафных баллов.
Интересно, все уже сбросили Парагвай со счета.. Не удивлюсь если они ещё скажут свое последнее слово.. Ведь если выиграют они у Турции и/или Австралии, то расклад в группе может сильно поменяться
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