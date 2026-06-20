США вышли в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австралией
США вторыми вышли в плей-офф ЧМ-2026.
Сборная США обыграла команду Австралии (2:0) в матче второго тура ЧМ-2026.
Таким образом, команда тренера Маурисио Почеттино одержала вторую победу подряд и второй после Мексики вышла в плей-офф. В первом туре американцы разгромили Парагвай (4:1).
США лидируют в группе D, имея в активе 6 очков. У Австралии 3 балла, Турция и Парагвай не набрали очков, проведя по одному матчу.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча США – Австралия.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура25416 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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Именно!))
Первый шаг — результат игры между собой.
Второй шаг — разница мячей во всех матчах в группе.
Третий шаг — количество забитых мячей.
Четвертый шаг — количество штрафных баллов.