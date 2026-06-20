США вышли в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австралией

США вторыми вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная США обыграла команду Австралии (2:0) в матче второго тура ЧМ-2026 .

Таким образом, команда тренера Маурисио Почеттино одержала вторую победу подряд и второй после Мексики вышла в плей-офф. В первом туре американцы разгромили Парагвай (4:1).

США лидируют в группе D, имея в активе 6 очков. У Австралии 3 балла, Турция и Парагвай не набрали очков, проведя по одному матчу.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча США – Австралия.