Рой Кин: «Смешно, когда партнерши игроков надевают футболки с их именами. Год спустя большинство расстанутся. Так только на ЧМ – на «Олд Траффорд» и «Энфилде» такого не увидишь»

Кин: смешно, когда партнерши надевают футболки игроков, потом они расстаются.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал спутниц футболистов национальных команд, надевающих футболки с их фамилиями.

Кин в подкасте The Overlap ответил на вопрос экс-защитника «МЮ» и сборной Англии Гари Невилла о том, чего, по его мнению, больше не должно существовать.

«О, футболок? Когда все жены и семьи игроков идут на матч чемпионата мира, и все жены в футболках с именами игроков на спине, вау. У детей это нормально, но жены и партнерши в футболках с именами игроков на спине – да уж.

Вы со мной не согласны? Год спустя они уже расстанутся, большинство из них. И все они фотографируются и указывают на «Джимми» или «Джонни» на спине, вау. Мы знаем, за кем вы замужем.

Когда так делают дети – все в порядке, а что касается партнеров – это смешно. Все сидят в одном семейном секторе – «у меня есть своя футболка, а у тебя есть?» Я этого не понимаю.

Так делают только на чемпионате мира. На «Олд Траффорд » или «Энфилде » такое каждую неделю не увидишь. Так что же это за мода на чемпионате мира?

Представьте себе женщину, которая говорит: «Сегодня я надену футболку с именем моего мужа на спине», – заявил Кин.