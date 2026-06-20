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  4. Рой Кин: «Смешно, когда партнерши игроков надевают футболки с их именами. Год спустя большинство расстанутся. Так только на ЧМ – на «Олд Траффорд» и «Энфилде» такого не увидишь»

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Рой Кин: «Смешно, когда партнерши игроков надевают футболки с их именами. Год спустя большинство расстанутся. Так только на ЧМ – на «Олд Траффорд» и «Энфилде» такого не увидишь»
Кин: смешно, когда партнерши надевают футболки игроков, потом они расстаются.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал спутниц футболистов национальных команд, надевающих футболки с их фамилиями.

Кин в подкасте The Overlap ответил на вопрос экс-защитника «МЮ» и сборной Англии Гари Невилла о том, чего, по его мнению, больше не должно существовать.

«О, футболок? Когда все жены и семьи игроков идут на матч чемпионата мира, и все жены в футболках с именами игроков на спине, вау. У детей это нормально, но жены и партнерши в футболках с именами игроков на спине – да уж.

Вы со мной не согласны? Год спустя они уже расстанутся, большинство из них. И все они фотографируются и указывают на «Джимми» или «Джонни» на спине, вау. Мы знаем, за кем вы замужем.

Когда так делают дети – все в порядке, а что касается партнеров – это смешно. Все сидят в одном семейном секторе – «у меня есть своя футболка, а у тебя есть?» Я этого не понимаю.

Так делают только на чемпионате мира. На «Олд Траффорд» или «Энфилде» такое каждую неделю не увидишь. Так что же это за мода на чемпионате мира?

Представьте себе женщину, которая говорит: «Сегодня я надену футболку с именем моего мужа на спине», – заявил Кин.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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Да не, Рой, это нормально,странно это когда партнёр по команде надевает футболку с именем жены брата.
ОтветПокерный Футбол
Да не, Рой, это нормально,странно это когда партнёр по команде надевает футболку с именем жены брата.
Тонко )))
ОтветПокерный Футбол
Да не, Рой, это нормально,странно это когда партнёр по команде надевает футболку с именем жены брата.
Рой Кин: «Иди нахрен! Эту футболку носила половина команды!»
Брат Гиггза жене: «Дорогая?!?»🦌
😁
Давайте докажем от противного, а что в этом плохого? Сейчас они вместе, сейчас им хорошо, какая разница что будет через год?
Какой-то совсем слабый наброс от, казалось бы, еще не старого, но уже ворчливого пердуна.
Старина уже погнал, жены с фамилией - это же база
Смешно, когда маразмат Кин учит кого-то чему-то.
Иди расскажи это жене Месси
ОтветЕбздрогыч
Иди расскажи это жене Месси
когда мы услышим жену месси на спорце ???
Ответcatcher69
когда мы услышим жену месси на спорце ???
Думаю скоро. Ты подбросил идею для ника😃
Представьте себе женщину, которая спит с Райаном Гигзом, но надевает футболку его брата. Конфуз😱
ОтветJazzzz
Представьте себе женщину, которая спит с Райаном Гигзом, но надевает футболку его брата. Конфуз😱
Раунд!
Тупорылый Кин, смешно, когда делают татуировки с именами, а через год расстаются.
Главное, не задумываться в таком ключе о смысле жизни, а то ворчливого старины Роя будет нам всем не хватать.
Конечно. Ведь там есть такие, как Райан Гиггз
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