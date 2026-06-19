«Россия – страна шовинистов. Мы не в каменном веке, чтобы так высказываться о женщинах. Такие предложения связаны с недоразвитостью наших людей». Смородская о словах Романова

Смородская о словах Романова про женщин: Россия – страна шовинистов.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-судьях.

Обсуждая игру ЧМ-2026 в эфире «Матч ТВ », Романов сказал : «Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно».

Ранее американка Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).

«Это просто отстой. Слов не подобрать, как это ужасно. Такое просто непозволительно говорить в эфире федерального канала. Они в студии несли бред сивой кобылы. Мы не в каменном веке живем, чтобы так можно было высказываться о женщинах. Давайте у нас женщины и врачами не будут, потому что они работают не как мужчины.

Посмотрела матч чемпионата мира, где главным судьей была женщина. Она отработала великолепно, никаких вопросов. А в России с экрана на всю страну такое говорят.

Такие предложения связаны с недоразвитостью наших людей. Видимо, у нас в школах недорабатывают, если потом слышим подобные слова. Просто Россия – страна шовинистов. Надеюсь, что постепенно люди дорастут и все поймут», – сказала Смородская.

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В эфире «Матч ТВ» предлагают жестче проверять женщин-арбитров 📹