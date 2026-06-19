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  4. «Россия – страна шовинистов. Мы не в каменном веке, чтобы так высказываться о женщинах. Такие предложения связаны с недоразвитостью наших людей». Смородская о словах Романова

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«Россия – страна шовинистов. Мы не в каменном веке, чтобы так высказываться о женщинах. Такие предложения связаны с недоразвитостью наших людей». Смородская о словах Романова
Смородская о словах Романова про женщин: Россия – страна шовинистов.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о женщинах-судьях.

Обсуждая игру ЧМ-2026 в эфире «Матч ТВ», Романов сказал: «Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». 

Ранее американка Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).

«Это просто отстой. Слов не подобрать, как это ужасно. Такое просто непозволительно говорить в эфире федерального канала. Они в студии несли бред сивой кобылы. Мы не в каменном веке живем, чтобы так можно было высказываться о женщинах. Давайте у нас женщины и врачами не будут, потому что они работают не как мужчины.

Посмотрела матч чемпионата мира, где главным судьей была женщина. Она отработала великолепно, никаких вопросов. А в России с экрана на всю страну такое говорят.

Такие предложения связаны с недоразвитостью наших людей. Видимо, у нас в школах недорабатывают, если потом слышим подобные слова. Просто Россия – страна шовинистов. Надеюсь, что постепенно люди дорастут и все поймут», – сказала Смородская. 

***

В эфире «Матч ТВ» предлагают жестче проверять женщин-арбитров 📹 

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура22229 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoОльга Смородская
logoМатч ТВ
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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на Матч ТВ кстати ведущие и эксперты тоже должны проходить более жесткое сито отбора, а не как сейчас берут тех у кого IQ ниже 80
ОтветПапа Футбола
на Матч ТВ кстати ведущие и эксперты тоже должны проходить более жесткое сито отбора, а не как сейчас берут тех у кого IQ ниже 80
Значит и вас взяли? Ну теперь там воцарит порядок и равноправие!
ОтветПапа Футбола
на Матч ТВ кстати ведущие и эксперты тоже должны проходить более жесткое сито отбора, а не как сейчас берут тех у кого IQ ниже 80
По объявлению других не приходит.. 😁
Как бы так прокомментировать частное высказывание, да чтоб при этом всю страну обосрать?
Журналист выдал тупой комментарий — ловите сексиста!

Смородина выдаёт откровенно нацистское высказывание — норм.
ОтветАдминБЦ
Журналист выдал тупой комментарий — ловите сексиста! Смородина выдаёт откровенно нацистское высказывание — норм.
Почему нацистское? А высказывание о том, что 1000 лет назад культура и нравы были жестокими и грубыми у любой нации тоже нацистское? Или общественное развитие это не просто слова, а реальный процесс, в котором кто-то может отставать? )
ОтветPelerin
Почему нацистское? А высказывание о том, что 1000 лет назад культура и нравы были жестокими и грубыми у любой нации тоже нацистское? Или общественное развитие это не просто слова, а реальный процесс, в котором кто-то может отставать? )
>Почему нацистское?

"Страна-шовинист с недоразвитыми людьми".
Был один австрийский художник, тоже любил ранжировать страны и искать унтерменшей...
Тётя Оля обобщает и называет всех недоразвитыми шовинистами исходя из слов ведущего матч тв. Может тётя Оля сама русофоб?
Всё понятно, у нас люди недоразвитые. Нам всем ещё расти и расти до уровня тёти Оли.
Про логику мышления не берусь говорить, а вот физически странно не признавать, что женщины уступают мужчинам. Никто ж не митингует, что разрядные сетки у женщин в лёгкой атлетике другие. Кто ж виноват, что природа так устроила
Вот молодец. Один человек ляпнул, а вывод сразу о том, что у нас вся страна - шовинисты. И это говорит человек, который был руководителем футбольного клуба. Как же мы, шовинисты, это допустили?
Она хотя бы сама понимает, что высказалась точно так же, как Романов? Только он - в отношении женщин, а она - в отношении всего населения.
слова Смородской надо бы по 282-й статье проверить
ОтветАнатолий Дмитриевич
слова Смородской надо бы по 282-й статье проверить
Проверить кого угодно можно
господи, причем тут шовинизм?

Шовинизм — крайняя форма национализма, проповедь национальной исключительности и превосходства.

А теперь вопрос причем тут шовинизм? Смородская, иди проспись.
ОтветАнтон Романов
господи, причем тут шовинизм? Шовинизм — крайняя форма национализма, проповедь национальной исключительности и превосходства. А теперь вопрос причем тут шовинизм? Смородская, иди проспись.
Читай с словарем... "Chauvinism is an unreasonable, exaggerated, or fanatical belief in the superiority of one’s own group, country, or gender"
Заметь последние 3 слова, ребенок.
ОтветАнтон Романов
господи, причем тут шовинизм? Шовинизм — крайняя форма национализма, проповедь национальной исключительности и превосходства. А теперь вопрос причем тут шовинизм? Смородская, иди проспись.
Шовинизм бывает по половому и прочим признакам. И Смородская права, у нас в стране оголтелый сексистский шовинизм. Женский
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