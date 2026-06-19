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  4. Месси – лучший игрок атаки в 1-м туре ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА, Резаян из Ирана – лучший в созидании, Корнелиус из Канады – в обороне

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Месси – лучший игрок атаки в 1-м туре ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА, Резаян из Ирана – лучший в созидании, Корнелиус из Канады – в обороне
Месси стал лучшим атакующим игроком первого тура ЧМ-2026.

ФИФА определила лучших игроков первого тура группового этапа ЧМ-2026 по атакующим, созидательным и оборонительным действиям на основе статистических данных. 

Система учитывает не только голы и результативные передачи, но и действия, которые помогают создавать моменты, продвигать атаки и предотвращать опасность у своих ворот. 

Аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг атакующих игроков после хет-трика в матче против Алжира (3:0). Месси принял участие в 60% ударов своей команды, нанес все удары Аргентины в створ ворот и забил все три мяча. Три гола аргентинцев были забиты при показателе ожидаемых голов (xG) 1,58. 

Месси также 23 раза получал мяч между линиями полузащиты и обороны Алжира и совершил 12 успешных продвижений через линии соперника. 

Второе место занял вингер сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст с дублем в матче с Ираном (2:2). Среди лучших также нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и полузащитник сборной Швеции Ясин Аяри, оформившие по дублю в своих стартовых матчах.

Правый защитник сборной Ирана Рамин Резаян стал лидером среди созидателей после ничьей с Новой Зеландией (2:2).

Рейтинг созидателей отмечает игроков, которые продвигают атаки и создают моменты. В матче против Новой Зеландии Резаян выполнил 16 продвигающих передач и 13 раз преодолел линии полузащиты и обороны соперника своими действиями. Кроме того, он забил первый гол Ирана и непосредственно участвовал в создании второго.

Следом за ним расположился французский вингер Майкл Олисе, который в матче с Сенегалом (3:1) совершил 19 проходов между линиями соперника, из которых 17 пришлись на передачи, а также участвовал в девяти атакующих комбинациях, завершившихся ударами по воротам. Кроме того, Олисе отдал голевую передачу и поучаствовал в двух из трех голов Франции.

Защитник сборной Канады Дерек Корнелиус занял первое место в оборонительном рейтинге. 

В игре против Боснии и Герцеговины (1:1) он совершил 17 возвратов владения – лучший показатель среди всех игроков первого тура. Также он выполнил 13 выносов мяча, 4 блокировки, 4 отбора, выиграл 8 верховых единоборств.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
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logoСборная Алжира по футболу
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logoДерек Корнелиус
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logoРеал Мадрид
logoСборная Швеции по футболу
logoЛионель Месси
logoМайкл Олисе

Комментарии

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Предвзято и необъективно. Лучший игрок тура - Криштиану Роналду. Помог удержать Португалии героическую ничью в матче с монстрами из Демократической Республики Конго.
Ответверсус вульгарис
Предвзято и необъективно. Лучший игрок тура - Криштиану Роналду. Помог удержать Португалии героическую ничью в матче с монстрами из Демократической Республики Конго.
Скажу больше - сохранил очко! 😁
ОтветСарказм Чигура
Скажу больше - сохранил очко! 😁
Можно даже сказать - вырвал.
Нормально так для пешехода -пенсионера ! Но факты есть факты и цифры не обмануть . Красавчик Лео !
Ожидание хейтеров Месси с возрастом потеряет скорость и не сможет тащить, а Роналду за счёт физики и роста будет полезен даже в 69:))

Реальность: Месси в 39 лучший игрок мира

Роналду посмешище всего мирового футбола:))
В 39 лет воспроизвел на поле действия Олисе и Мбаппе. Да, соперник был не самый сильный, но всё-таки. До турнира многие говорили, что он обуза, как Роналду. А он как минимум не инородное тело в команде, в отличие от того, на кого якобы не пасовали
Ответv@mpir
В 39 лет воспроизвел на поле действия Олисе и Мбаппе. Да, соперник был не самый сильный, но всё-таки. До турнира многие говорили, что он обуза, как Роналду. А он как минимум не инородное тело в команде, в отличие от того, на кого якобы не пасовали
никто вменяемый не говорил до турнира, что Месси обуза для сборной)
он мало того, что бессменный лидер атаки команды по всем показателям, так ещё и стал лучшим бомбардиром южноамериканского отбора)
Ответv@mpir
В 39 лет воспроизвел на поле действия Олисе и Мбаппе. Да, соперник был не самый сильный, но всё-таки. До турнира многие говорили, что он обуза, как Роналду. А он как минимум не инородное тело в команде, в отличие от того, на кого якобы не пасовали
Ну как не сильный, например они обыграли на прошлом Кубке Африки ДР Конго 1-0:)
Величайший игрок в истории футбола:) Даже в 39 лет:))
Выглядит как заявка на чтото большое и великое! Ждем! 😁
По методике Бубнова считали наверное)
Роналду: лучший нарцисс и единоличник, эгоист на поле.
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