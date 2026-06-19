Шнякин о розовых бутсах на ЧМ: «Тотальная розовоногость выглядит нелепой. Я немного застал времена, когда за цветные бутсы могли предъявить. Сейчас пестрая одежда и обувь – обыденность»

Шнякин о бутсах на ЧМ: тотальная розовоногость выглядит нелепо.

Комментатор Дмитрий Шнякин в беседе со Спортсом’‘ выразил мнение о розовых бутсах на ЧМ-2026.

К чемпионату мира многие бренды, включая Nike, Adidas, Puma и New Balance, выпустили бутсы разных оттенков розового, в которых играют футболисты сборных.

«Отношение к цветастым бутсами давно не такое, как в детстве. Для меня – бигфута с 45-м с половиной размером – нет ничего лучше, чем Mizuno. Это идеальные кожаные бутсы. И особенная страсть – белые шиповки/бутсы. Они создают иллюзию легкости. В них бежалось быстрее. Спасибо Гусу Хиддинку, который ввел моду на белые бутсы.

Веселая и пестрая синтетика на ногах производила фурор. Мы малышами смотрели на что-то красочное и очаровывались. Это на стыке зависти, восхищения и пренебрежения к владельцам-пижонам. Такие тапки могли и свистнуть, что в моем Марьино случалось неоднократно. Или надо было отстаивать право играть в красивых педалях.

Допустим, ты пришел на поляну в гламурных бутсах, которые будто сами должны забивать, и тут только два варианта: либо они действительно облагородят твою игру свежестью и уверенностью (любая обновка дает настроение), либо просто будешь убогим топором, который напялил броскую обувь. Помню фразу во дворе: «Бутсы купил, а играть уметь не купил?» Так что яркие бутсы бывали и во вред.

Что касается конкретно розовых бутс… С развитием интернета все глазели на Mercurial Vapor, на эксперименты Puma, на любимых игроков в желтых, фиолетовых и пятнистых тапках, а потом при первой возможности бежали в магазин. Помню, как парни из московских школ/академий все накопленные деньги спускали на «Меркуриалы». Если ты двигался в простеньких Copa Mundial, то и отношение к твоей игре было… простеньким. Вопрос имиджа.

На эти вещи нельзя смотреть в отрыве от контекста. Я, донашивавший папины адидасовские черно-белые бутсы, немного застал голодные времена, когда за цветные бутсы могли и предъявить. Сейчас любая пестрая одежда и обувь – обыденность и норма, продиктованная индустрией моды. Но если в этой моде заиграться в оригинальность и эксклюзивность, то получается комедия, как на ЧМ-2026. Тотальная розовоногость выглядит немного нелепой», – высказался Шнякин.

Почему на этом ЧМ все игроки в розовых бутсах?