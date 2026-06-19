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  4. Шнякин о розовых бутсах на ЧМ: «Тотальная розовоногость выглядит нелепой. Я немного застал времена, когда за цветные бутсы могли предъявить. Сейчас пестрая одежда и обувь – обыденность»

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Шнякин о розовых бутсах на ЧМ: «Тотальная розовоногость выглядит нелепой. Я немного застал времена, когда за цветные бутсы могли предъявить. Сейчас пестрая одежда и обувь – обыденность»
Шнякин о бутсах на ЧМ: тотальная розовоногость выглядит нелепо.

Комментатор Дмитрий Шнякин в беседе со Спортсом’‘ выразил мнение о розовых бутсах на ЧМ-2026.

К чемпионату мира многие бренды, включая Nike, Adidas, Puma и New Balance, выпустили бутсы разных оттенков розового, в которых играют футболисты сборных.

«Отношение к цветастым бутсами давно не такое, как в детстве. Для меня – бигфута с 45-м с половиной размером – нет ничего лучше, чем Mizuno. Это идеальные кожаные бутсы. И особенная страсть – белые шиповки/бутсы. Они создают иллюзию легкости. В них бежалось быстрее. Спасибо Гусу Хиддинку, который ввел моду на белые бутсы.

Веселая и пестрая синтетика на ногах производила фурор. Мы малышами смотрели на что-то красочное и очаровывались. Это на стыке зависти, восхищения и пренебрежения к владельцам-пижонам. Такие тапки могли и свистнуть, что в моем Марьино случалось неоднократно. Или надо было отстаивать право играть в красивых педалях.

Допустим, ты пришел на поляну в гламурных бутсах, которые будто сами должны забивать, и тут только два варианта: либо они действительно облагородят твою игру свежестью и уверенностью (любая обновка дает настроение), либо просто будешь убогим топором, который напялил броскую обувь. Помню фразу во дворе: «Бутсы купил, а играть уметь не купил?» Так что яркие бутсы бывали и во вред.

Что касается конкретно розовых бутс… С развитием интернета все глазели на Mercurial Vapor, на эксперименты Puma, на любимых игроков в желтых, фиолетовых и пятнистых тапках, а потом при первой возможности бежали в магазин. Помню, как парни из московских школ/академий все накопленные деньги спускали на «Меркуриалы». Если ты двигался в простеньких Copa Mundial, то и отношение к твоей игре было… простеньким. Вопрос имиджа.

На эти вещи нельзя смотреть в отрыве от контекста. Я, донашивавший папины адидасовские черно-белые бутсы, немного застал голодные времена, когда за цветные бутсы могли и предъявить. Сейчас любая пестрая одежда и обувь – обыденность и норма, продиктованная индустрией моды. Но если в этой моде заиграться в оригинальность и эксклюзивность, то получается комедия, как на ЧМ-2026. Тотальная розовоногость выглядит немного нелепой», – высказался Шнякин.

Почему на этом ЧМ все игроки в розовых бутсах?

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура20788 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
игровая форма
logoстиль
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Шнякин
logoСпортс
logoЧемпионат мира по футболу
logoPuma
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Комментарии

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Ясно, а что сказать то хотел?
Ответdr. cage
Ясно, а что сказать то хотел?
Скучает по голодным временам
Не понял что он хотел сказать
А я немного застал времена, когда за комментарий типа шнякинского тоже могли предъявить
чем больше читаю/слушаю шнякинское, тем больше убеждаюсь, что он чрезвычайно поверхностный и пустой человек
как случилось, что он при этом получил доступ к микрофону, чтоб через него вещать свою поверхность в массы - загадка
Много в футболе всякой фигни добавили.и уж в бутсах проблемы нет никакой точно.
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