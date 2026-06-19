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Вопрос Fan ID в Кубке обсуждается. Его внедрят не раньше 2027-го в случае одобрения («РИА Новости»)
Fan ID в Кубке Росси примут не раньше 2027-го.

Вопрос внедрения Fan ID на матчи Пути РПЛ Fonbet Кубка России обсуждается, сообщило «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка в следующем сезоне. 

«Вопрос использования карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. Если решение примут, то внедрение системы произойдет не раньше 2027 года», – сказал источник «РИА Новости». 

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АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
Fan ID
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logoпремьер-лига Россия
logoболельщики
РИА Новости

Комментарии

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Очкуют вожди. Опровержение написали))
ОтветKit244098
Очкуют вожди. Опровержение написали))
Прикинули, что деняк нет, и что на внедрении на стадионах команд пердива и втордива не то, что не распилить, так ещё и реально придется деньги искать, когда всё остальное и так ужимается, в том числе финансирование самих команд, в пользу сами знаете чего
ОтветLog in
Прикинули, что деняк нет, и что на внедрении на стадионах команд пердива и втордива не то, что не распилить, так ещё и реально придется деньги искать, когда всё остальное и так ужимается, в том числе финансирование самих команд, в пользу сами знаете чего
так они и не собирались там внедрять, только на путь рпл хотят
Как хочется вернуться туда, где внедрение Fan ID было одной из главных проблем
Прощай, российский футбол
Такое впечатление, что в отношении посещаемости руководствуются принципом: "меньше народу больше кислороду".
Меньше людей вокруг — это всегда больше комфорта, спокойствия и свежего воздуха.
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