Вопрос Fan ID в Кубке обсуждается. Его внедрят не раньше 2027-го в случае одобрения («РИА Новости»)

Fan ID в Кубке Росси примут не раньше 2027-го.

Вопрос внедрения Fan ID на матчи Пути РПЛ Fonbet Кубка России обсуждается, сообщило «РИА Новости».

Ранее появилась информация , что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка в следующем сезоне.

«Вопрос использования карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. Если решение примут, то внедрение системы произойдет не раньше 2027 года», – сказал источник «РИА Новости».

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