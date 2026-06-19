«Ландскрона» о Fan ID на матчах Кубка: «Меры безопасности почему-то важны только на футболе. Людям, принимающим подобные решения, не нужны фанаты на стадионе как класс»

«Ландскрона» о Fan ID на матчах Кубка: удивительно, что так затянули.

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» высказалось о возможном введение Fan ID на матча команд РПЛ в Fonbet Кубке России.

«Друзья, соратники и просто единомышленники, пришла пора сообщить о том, что с нового сезона для посещения матчей Кубка России пути РПЛ будет требоваться Fan ID. Это логичный финал – и даже удивительно, что так затянули.

Безусловно, всем расскажут о необходимых мерах безопасности в наше непростое время, которые почему-то важны только на футбольных матчах, и что это взаправду решает какие-то проблемы. Вспомнят о том, что важнее «любить футбол в себе, а не себя в футболе». Однако это все останется только словами, ведь людям, принимающим подобные решения, не нужны фанаты на стадионе как класс, проявляющий свою волю и чувство единения, а, говоря про любовь, им едва ли доводилось представлять и примерять на себя, каково это – оставить то, что любишь.

Впрочем, рассуждать можно много, но остается лишь ждать официального объявления и жить в действительно непростое время, когда ведут борьбу с одной из наиболее организованных, патриотичных и пассионарных частей социума и пытаются обезопасить от нее остальных», – цитирует заявлении «Ландскроны» Sport24.

Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка в следующем сезоне (Sport Baza)