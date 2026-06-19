Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка в следующем сезоне (Sport Baza)
Fan ID появится на матча Кубка России.
Fan ID введут в Fonbet Кубке России, утверждает Sport Baza.
Ранее появилась информация, что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне.
Теперь сообщается, что Fan ID введут на играх Пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в РПЛ, документ не потребуется.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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