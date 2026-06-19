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  4. Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка в следующем сезоне (Sport Baza)

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Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка в следующем сезоне (Sport Baza)
Fan ID появится на матча Кубка России.

Fan ID введут в Fonbet Кубке России, утверждает Sport Baza.

Ранее появилась информация, что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне.

Теперь сообщается, что Fan ID введут на играх Пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в РПЛ, документ не потребуется.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
стадионы
logoболельщики

Комментарии

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Видимо, потому что спартаковские ультрас решили ходить на матчи кубка в минувшем сезоне)
Не понравилось, слишком ярким дерби в кубке вышло
Большое спасибо 🤮
Это делается для популяризации футбола?
С футболом, пожалуй, все
Всем спасибо, до новых встреч
ОтветMinyatr
С футболом, пожалуй, все Всем спасибо, до новых встреч
До этого всё устраивало?
А почему только футбол? Если уж вводить то повсеместно! Давай и на соревнования по шашкам тоже паспорта болельщика внедрим. 🤣
Ну, в общем это убийство фанатского движения, каким мы его знали. Очень жаль.
Пусть вводят, ничего не поменяется..
Треш. Все для людей))
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