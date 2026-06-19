Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Кубка в следующем сезоне (Sport Baza)

Fan ID появится на матча Кубка России.

Fan ID введут в Fonbet Кубке России, утверждает Sport Baza.

Ранее появилась информация , что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне.

Теперь сообщается, что Fan ID введут на играх Пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в РПЛ, документ не потребуется.