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  4. Президент Аргентины о фэйке про смерть отца Месси: «СМИ напоминают, что они всегда могут опуститься еще ниже. Канал проявил порядочность, уволив отвратительного человека»

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Президент Аргентины о фэйке про смерть отца Месси: «СМИ напоминают, что они всегда могут опуститься еще ниже. Канал проявил порядочность, уволив отвратительного человека»
Президент Аргентины раскритиковал ситуацию с фэйком о смерти отца Месси.

Президент Аргентины Хавьер Милей прокомментировал ситуацию с ведущей, которая сообщила ложную информацию о смерти отца Лионеля Месси.

Ведущая Флоренсия Пенья была уволена с аргентинского стримингового сервиса Luzu TV.

«Когда кажется, что от средств массовой информации уже видел все, некоторые люди напоминают нам, что они всегда могут опуститься еще ниже, всегда произнести еще более ужасную гадость и всегда причинить еще больший вред.

Чудовищные и бессовестные заявления Флоренсии Пеньи на одном из стриминговых каналов, которые были бы чудовищными даже в том случае, если бы информация оказалась правдивой, поскольку касаются частной жизни гражданина, напоминают нам об безнаказанности, с которой некоторые люди полагают, что могут действовать только потому, что у них в руках микрофон или перо, словно это дает им не только право не проверять распространяемую информацию, но и освобождает от соблюдения самых элементарных норм человеческой порядочности, морали или уважения к истине.

Также стоит отметить, что в отличие от того, что произошло с этой мелкой сплетницей, канал хотя бы проявил порядочность, опровергнув информацию и уволив этого отвратительного человека, чего ни разу не случилось с средствами массовой информации или газетами, в рядах которых полно журналистов, уставших пачкать, клеветать или оскорблять всех подряд под прикрытием редакторов И/ИЛИ владельцев СМИ, которые укрывают их под предлогом того, что они занимаются «журналистикой».

По крайней мере, светские обозреватели не делают вид, что судят с моральной высоты хороших манер, в то время как они собирают рекламные доходы с политиков, чтобы поддерживать СМИ, которые, если бы зависели только от своей аудитории, уже давно бы обанкротились», – написал Хавьер Милей.

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Хавьера Милея в X
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Комментарии

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Не сомневался, что этот полудурок подключится к бездумной травле.
Почему не уволили редактора, причем тут девочка, зачитывающая дающий ей текст?
Это он ещё российских пропагандистов не слышал))
ОтветДенис Медведев
Это он ещё российских пропагандистов не слышал))
со львова пишешь?
Ведущая - говорящая голова, которая читает текст, который ей сказали прочитать. Почему всех собак только на нее спускают?
то есть ведущая в эфире озвучила то, что ей толкнул суфлер, и уволили именно ведущую?
и было бы за что вообще
сюр какой-то
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