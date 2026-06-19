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Дело Хакими об изнасиловании передано в уголовный суд. Защита заявила, что «в любом другом случае оправдательные обстоятельства привели бы к прекращению дела»
Дело Ашрафа Хакими об изнасиловании передано в уголовный суд.

Следственная палата Апелляционного суда Версаля сообщила, что защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом по делу об изнасиловании.

Напомним, в 2023 году футболисту были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор.

22 мая Хакими лично явился в Апелляционный суд Версаля с просьбой прекратить дело против него после того, как 24 февраля ему назначили судебное разбирательство. Однако доводы его адвоката не убедили судей.

«Множество оправдательных обстоятельств, выявленных в ходе расследования и судебного разбирательства, в любом другом случае привели бы к прекращению дела.

Команда защиты Ашрафа Хакими сожалеет, что последствия противоречий и лжи истца, его сокрытия информации от судебных органов, препятствования установлению истины, а также психологических заключений, подтверждающих его двойственное отношение и неясность в отношении заявленных им событий, не были должным образом рассмотрены.

Ашраф Хакими с нетерпением ожидает суда, чтобы наконец публично высказаться по поводу ложного обвинения в свой адрес», – говорится в заявлении адвоката Фанни Колин.

Хакими требуют признать виновным в изнасиловании, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка приехала домой к игроку «ПСЖ» на вызванном им такси, Ашраф якобы совершил проникновение

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
logoАшраф Хакими
logoпроисшествия
logoПСЖ
logoлига 1 Франция

Комментарии

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что тут у нас?
очередное отсутствие доказательств и обвинение, главной линией которого является тезис "ну не будет же она обманывать?!"
если так, то в нынешних фемкореалиях у Хакими мало шансов...
ОтветБорис_1117003684
что тут у нас? очередное отсутствие доказательств и обвинение, главной линией которого является тезис "ну не будет же она обманывать?!" если так, то в нынешних фемкореалиях у Хакими мало шансов...
У нас тут в очердной раз тезис современного гнилого общества: все женщины - святые, они никогда не обманывают ради своих личных выгод. А мужчины - всегда насильники и преступники, причём все без исключения.
Уже кажется, что любая мамзель по вызову опасна для богатых Буратин - напишет потом заяву, мол, хотела в последний момент отказаться, так как с его стороны был арбузинг, гнобинг, унизинг и т.п. И всё, психотравма, излечивают только 2 млн денег...
Почему ещё не на всех футболистов заведены дела об изнасиловании? Они же все богатые.
Надеюсь всё же начнут привлекать за клевету подобных "доносильщиц"
А соскоб из вагины делали? А то звиздеть не мешки ворочать
ОтветУсатый КозлоБык
А соскоб из вагины делали? А то звиздеть не мешки ворочать
Причем напильником
Очередной Рафа Мир!
И о прекрасный дивный мир!
🤷‍♂️
ну, в принципе, в Европе Хакими уже все выиграл по несколько раз, можно и на безбедную старость своим правнукам в Саудовской Аравии подзаработать)
Жертва приехала домой к нему на такси, а он совершил проникновение. А она думала, что покажет марки и будет читать Бродского!
Марокканский насильник.
его тоже в Канаду не пустят если Марокко придется там играть?
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