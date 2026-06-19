Дело Хакими об изнасиловании передано в уголовный суд. Защита заявила, что «в любом другом случае оправдательные обстоятельства привели бы к прекращению дела»

Дело Ашрафа Хакими об изнасиловании передано в уголовный суд.

Следственная палата Апелляционного суда Версаля сообщила, что защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом по делу об изнасиловании.

Напомним, в 2023 году футболисту были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор.

22 мая Хакими лично явился в Апелляционный суд Версаля с просьбой прекратить дело против него после того, как 24 февраля ему назначили судебное разбирательство. Однако доводы его адвоката не убедили судей.

«Множество оправдательных обстоятельств, выявленных в ходе расследования и судебного разбирательства, в любом другом случае привели бы к прекращению дела.

Команда защиты Ашрафа Хакими сожалеет, что последствия противоречий и лжи истца, его сокрытия информации от судебных органов, препятствования установлению истины, а также психологических заключений, подтверждающих его двойственное отношение и неясность в отношении заявленных им событий, не были должным образом рассмотрены.

Ашраф Хакими с нетерпением ожидает суда, чтобы наконец публично высказаться по поводу ложного обвинения в свой адрес», – говорится в заявлении адвоката Фанни Колин.

Хакими требуют признать виновным в изнасиловании, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Девушка приехала домой к игроку «ПСЖ» на вызванном им такси, Ашраф якобы совершил проникновение