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  4. На Евро-2028 не будет обязательных пауз на водопой – только в случае температуры от 35°C. Об этом заявили в УЕФА

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На Евро-2028 не будет обязательных пауз на водопой – только в случае температуры от 35°C. Об этом заявили в УЕФА
УЕФА не собирается делать обязательные паузы на водопой по примеру ЧМ-2026.

УЕФА не будет следовать примеру ФИФА и вводить обязательные паузы на водопой в середине таймов, как происходит на ЧМ-2026.

На Евро-2028 не планируется делать такие трехминутные перерывы.

Перерывы на охлаждение и питье уже предусмотрены в регламенте УЕФА. В соответствии с политикой УЕФА, необходимость перерывов на питье во всех европейских соревнованиях оценивается в каждом конкретном случае, «если ожидается высокая температура» – от 35°C и выше или от 32°C по влажному термометру.

«УЕФА не планирует менять правила для предстоящих соревнований, включая Лигу чемпионов и Евро-2028», – заявил представитель организации.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура19596 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
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Комментарии

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Будут только паузы на перекусы-добавили в УЕФА
ОтветDanielCarvalho
Будут только паузы на перекусы-добавили в УЕФА
И перекуры )
Ответbogdan21101987@icloud.com
И перекуры )
У меня флэшбеки, когда Романцев и Газзаев дымили на бровке, как паровозы
Для тех кто как и я искал и не нашёл в новости место проведения Евро: Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия.
ОтветГосподин Император
Для тех кто как и я искал и не нашёл в новости место проведения Евро: Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия.
Да уж, там точно температура будет выше +35
ОтветГосподин Император
Для тех кто как и я искал и не нашёл в новости место проведения Евро: Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия.
Короче Великобритания🤷‍♂️
Я уж думал не дай Бог эту водяную рекламу внедрят в матчи ЛЧ
ОтветОлег Попов
Я уж думал не дай Бог эту водяную рекламу внедрят в матчи ЛЧ
Жидкая реклама))
для болельщиков будет "пауза на отлить"
Американский спорт живёт за счет рекламы, для них это норма, плюс разбить 45минутный тайм на два, это для зумеров, которым не под силу смотреть такие длинные отрезки без пауз, тут одним выстрелом двух зайцев, как говорится.
ОтветKLUIVERT &#8470;9
Американский спорт живёт за счет рекламы, для них это норма, плюс разбить 45минутный тайм на два, это для зумеров, которым не под силу смотреть такие длинные отрезки без пауз, тут одним выстрелом двух зайцев, как говорится.
да нам пофиг на американский спорт. ЧМ это международное соревнование
ОтветKLUIVERT &#8470;9
Американский спорт живёт за счет рекламы, для них это норма, плюс разбить 45минутный тайм на два, это для зумеров, которым не под силу смотреть такие длинные отрезки без пауз, тут одним выстрелом двух зайцев, как говорится.
А мы здесь не ради американского спорта собрались
Это они пока прибыль не посчитали.
Как посчитают, следующее Евро пройдёт в США..
На водопой не будет, будет на рекламу.
А ведь нашлись хомячки которые оправдывают эти паузы
Просто вернули норму.
На евро в Лондоне в июне может и до 35 градусов дойти, погода там не предсказуемая
Будут паузы на молитвы для определенных приоритетных в ЕС (и не только) слоев населения.
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