На Евро-2028 не будет обязательных пауз на водопой – только в случае температуры от 35°C. Об этом заявили в УЕФА
УЕФА не собирается делать обязательные паузы на водопой по примеру ЧМ-2026.
УЕФА не будет следовать примеру ФИФА и вводить обязательные паузы на водопой в середине таймов, как происходит на ЧМ-2026.
На Евро-2028 не планируется делать такие трехминутные перерывы.
Перерывы на охлаждение и питье уже предусмотрены в регламенте УЕФА. В соответствии с политикой УЕФА, необходимость перерывов на питье во всех европейских соревнованиях оценивается в каждом конкретном случае, «если ожидается высокая температура» – от 35°C и выше или от 32°C по влажному термометру.
«УЕФА не планирует менять правила для предстоящих соревнований, включая Лигу чемпионов и Евро-2028», – заявил представитель организации.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура19596 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
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