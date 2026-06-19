На Евро-2028 не будет обязательных пауз на водопой – только в случае температуры от 35°C. Об этом заявили в УЕФА

УЕФА не собирается делать обязательные паузы на водопой по примеру ЧМ-2026.

УЕФА не будет следовать примеру ФИФА и вводить обязательные паузы на водопой в середине таймов, как происходит на ЧМ-2026.

На Евро-2028 не планируется делать такие трехминутные перерывы.

Перерывы на охлаждение и питье уже предусмотрены в регламенте УЕФА. В соответствии с политикой УЕФА, необходимость перерывов на питье во всех европейских соревнованиях оценивается в каждом конкретном случае, «если ожидается высокая температура» – от 35°C и выше или от 32°C по влажному термометру.

«УЕФА не планирует менять правила для предстоящих соревнований, включая Лигу чемпионов и Евро-2028», – заявил представитель организации.