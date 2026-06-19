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  4. Талалаев о перепалке с Радимовым: «Кто-то начал вести себя вне принципов, которых я придерживаюсь. Попросил человека быть корректнее. Если интеллигентов покоробило – пусть»

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Талалаев о перепалке с Радимовым: «Кто-то начал вести себя вне принципов, которых я придерживаюсь. Попросил человека быть корректнее. Если интеллигентов покоробило – пусть»
Андрей Талалаев высказался о перепалке с Владиславом Радимовым.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопросы о перепалке в эфире с бывшим полузащитником «Зенита» Владиславом Радимовым.

Это произошло в апреле по ходу матча Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2): «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

– Вы уже можете раскрыть, что произошло 22 года назад между вами и Владиславом Радимовым?

– Я же сказал: мне это не нужно.

– Почему? Для рейтингов телеканала такие перепалки – только в плюс.

– Если сейчас в этом кафе, за соседним столом, кто-то начнет громко ругаться матом, я встану и сделаю замечание. Так же, как сделал и ему.

Я в свое личное время общаюсь с людьми, которые мне интересны.

Меня попросили выйти в эфир из больницы во время игры нашей команды. Я согласился, посчитав, что это пойдет на пользу людям, которые переживают за «Балтику» и которых мы очень ценим.

И вдруг кто-то начинает вести себя вне тех принципов, которых я придерживаюсь в жизни. В моем представлении там никакой перепалки не было.

Я просто в двух словах попросил человека вести себя более корректно.

Если кого-то из интеллигентов это покоробило, пусть воспринимается так. Реагировать, обращать внимание на какие-то реплики у меня нет желания.

Единственное – попросил руководство «Матча»: если в эфире участвует Радимов, я при этих разговорах не присутствую. Неинтересно мне с ним, и все, этого достаточно, – сказал Андрей Талалаев.

«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Талалаев
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoБалтика
logoЗенит

Комментарии

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Твои принципы это лишь твои проблемы , Андрюша
Так что произошло 22 года назад между Радимовым и Талалаевым??!! Кто знает???
ОтветРубин2003
Так что произошло 22 года назад между Радимовым и Талалаевым??!! Кто знает???
Радим после попойки выпил банку пива, которую Талалаев оставил себе на утро
ОтветRoman
Радим после попойки выпил банку пива, которую Талалаев оставил себе на утро
Ну если так жёстко, то Андрюшу можно понять)
Что будет с Талалаевым когда он 4 место займёт в чемпионате...
ОтветLiver0910
Что будет с Талалаевым когда он 4 место займёт в чемпионате...
Этого не будет
ОтветLiver0910
Что будет с Талалаевым когда он 4 место займёт в чемпионате...
Ничего не будет, он его не займет
Принципы Андрюши это хамство и быдлячество
как же он ######
Андрей талалает, машина идёт
Поставить Талалаева главным в Спартак на год. Пусть покажет на что способен
ОтветРубин2003
Поставить Талалаева главным в Спартак на год. Пусть покажет на что способен
может в Рубин?
Эндрю, ну чо ты в натуре
Прошло всего лишь больше месяца с того эфира
Так мало времени
Не надо было торопиться с комментариями
Не руби с плеча
"– Почему? Для рейтингов телеканала такие перепалки – только в плюс."
В палату мер и весов это выражение журналистишки.
так чем же так Владюша Андрюше 22 года назад поднасрал-то, все-таки интересно ? )
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