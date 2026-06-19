Талалаев о перепалке с Радимовым: «Кто-то начал вести себя вне принципов, которых я придерживаюсь. Попросил человека быть корректнее. Если интеллигентов покоробило – пусть»

Андрей Талалаев высказался о перепалке с Владиславом Радимовым.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопросы о перепалке в эфире с бывшим полузащитником «Зенита » Владиславом Радимовым.

Это произошло в апреле по ходу матча Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2): «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире» .

– Вы уже можете раскрыть, что произошло 22 года назад между вами и Владиславом Радимовым?

– Я же сказал: мне это не нужно.

– Почему? Для рейтингов телеканала такие перепалки – только в плюс.

– Если сейчас в этом кафе, за соседним столом, кто-то начнет громко ругаться матом, я встану и сделаю замечание. Так же, как сделал и ему.

Я в свое личное время общаюсь с людьми, которые мне интересны.

Меня попросили выйти в эфир из больницы во время игры нашей команды. Я согласился, посчитав, что это пойдет на пользу людям, которые переживают за «Балтику» и которых мы очень ценим.

И вдруг кто-то начинает вести себя вне тех принципов, которых я придерживаюсь в жизни. В моем представлении там никакой перепалки не было.

Я просто в двух словах попросил человека вести себя более корректно.

Если кого-то из интеллигентов это покоробило, пусть воспринимается так. Реагировать, обращать внимание на какие-то реплики у меня нет желания.

Единственное – попросил руководство «Матча»: если в эфире участвует Радимов, я при этих разговорах не присутствую. Неинтересно мне с ним, и все, этого достаточно, – сказал Андрей Талалаев.

«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория