Талалаев о перепалке с Радимовым: «Кто-то начал вести себя вне принципов, которых я придерживаюсь. Попросил человека быть корректнее. Если интеллигентов покоробило – пусть»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопросы о перепалке в эфире с бывшим полузащитником «Зенита» Владиславом Радимовым.
Это произошло в апреле по ходу матча Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2): «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
– Вы уже можете раскрыть, что произошло 22 года назад между вами и Владиславом Радимовым?
– Я же сказал: мне это не нужно.
– Почему? Для рейтингов телеканала такие перепалки – только в плюс.
– Если сейчас в этом кафе, за соседним столом, кто-то начнет громко ругаться матом, я встану и сделаю замечание. Так же, как сделал и ему.
Я в свое личное время общаюсь с людьми, которые мне интересны.
Меня попросили выйти в эфир из больницы во время игры нашей команды. Я согласился, посчитав, что это пойдет на пользу людям, которые переживают за «Балтику» и которых мы очень ценим.
И вдруг кто-то начинает вести себя вне тех принципов, которых я придерживаюсь в жизни. В моем представлении там никакой перепалки не было.
Я просто в двух словах попросил человека вести себя более корректно.
Если кого-то из интеллигентов это покоробило, пусть воспринимается так. Реагировать, обращать внимание на какие-то реплики у меня нет желания.
Единственное – попросил руководство «Матча»: если в эфире участвует Радимов, я при этих разговорах не присутствую. Неинтересно мне с ним, и все, этого достаточно, – сказал Андрей Талалаев.
«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория
Прошло всего лишь больше месяца с того эфира
Так мало времени
Не надо было торопиться с комментариями
Не руби с плеча
В палату мер и весов это выражение журналистишки.