Ведущая в Аргентине заявила в эфире, что отец Месси умер. Пенью уволили за фэйк

В Аргентине уволили журналистку, сообщившую ложную новость о смерти отца Месси.

Ведущая Флоренсия Пенья уволена с аргентинского стримингового сервиса Luzu TV после сообщения ложной информации о смерти Хорхе Месси, отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

В ходе эфира Пенья заявила: «Не хочу вас расстраивать, но отец Месси только что умер. Прямо посреди чемпионата мира».

Вскоре в том же эфире ведущая заявила, что информация о смерти Хорхе Месси – фэйк: «Повсюду ходят слухи, об этом пишут в твиттере, но это не подтверждено ни одним СМИ. Мы уточняем информацию».

Семья футболиста подтвердила проблемы со здоровьем у отца игрока, но отметила, что его состояние улучшается: «Хорхе под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Выражаем недовольство отсутствием уважения к частному делу» .

«Мы глубоко сожалеем о том, что произошло в эфире. Наш канал считает неприемлемым распространение конфиденциальной информации без надлежащей предварительной проверки.

По этой причине руководство приняло решение уволить всех виновных, Флоренсия Пенья покинет свой пост. Мы подтверждаем нашу приверженность ответственной, уважительной и строгой коммуникации», – говорится в заявлении владельца сервиса Николаса Оккиато.

Сама Пенья принесла извинения за случившееся.