Ирану разрешили въехать в США только за день до матча с Бельгией. Федерация пожалуется в ФИФА: «Ограничения не соответствуют принципу равных условий»

Федерация футбола Ирана подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений на поездки, «введенных организаторами».
Сборной Ирана разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура ЧМ-2026 против Бельгии.
Игра пройдет 21 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 12:00 по местному времени (22:00 по московскому).
«Федерация футбола Ирана считает, что такие ограничения не соответствуют принципу предоставления равных условий для всех участвующих команд и могут негативно повлиять на процессы подготовки команд.
Федерация официально выразит недовольство и подаст официальную жалобу в ФИФА по соответствующим каналам», – заявили в Федерации футбола Ирана.
Главный тренер Амир Галенои после матча с Новой Зеландией (2:2) заявил, что команду «притесняют сильнее всех на ЧМ».
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Уверен, сонный футбол в первые 10 минут каждого из таймов в матче с НЗ не в последнюю очередь обусловлен логистикой. Самолетные ноги, как говорит великий хоккейный тренер РоРо.
Трамп и его администрация не удивляют, а вот Инфантино... Хотя чего я удивляюсь?! И это ещё не конец, наверняка...
Это будет ВЕЛИКОЛЕПНАЯ победа Джонни! :) Пусть порадуется дедушка.