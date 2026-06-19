Ирану разрешили въехать в США только за день до матча с Бельгией. Федерация пожалуется в ФИФА: «Ограничения не соответствуют принципу равных условий»

Иран сможет въехать в США только за день до матча с Бельгией.

Федерация футбола Ирана подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений на поездки, «введенных организаторами».

Сборной Ирана разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура ЧМ-2026 против Бельгии .

Игра пройдет 21 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 12:00 по местному времени (22:00 по московскому).

«Федерация футбола Ирана считает, что такие ограничения не соответствуют принципу предоставления равных условий для всех участвующих команд и могут негативно повлиять на процессы подготовки команд.

Федерация официально выразит недовольство и подаст официальную жалобу в ФИФА по соответствующим каналам», – заявили в Федерации футбола Ирана.

Главный тренер Амир Галенои после матча с Новой Зеландией (2:2) заявил , что команду «притесняют сильнее всех на ЧМ».

Большой разбор 1-го тура ЧМ – в новом ролике МЯЧ Production