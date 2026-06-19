  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Ирану разрешили въехать в США только за день до матча с Бельгией. Федерация пожалуется в ФИФА: «Ограничения не соответствуют принципу равных условий»

0
Ирану разрешили въехать в США только за день до матча с Бельгией. Федерация пожалуется в ФИФА: «Ограничения не соответствуют принципу равных условий»
Иран сможет въехать в США только за день до матча с Бельгией.

Федерация футбола Ирана подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений на поездки, «введенных организаторами».

Сборной Ирана разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура ЧМ-2026 против Бельгии.

Игра пройдет 21 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 12:00 по местному времени (22:00 по московскому).

«Федерация футбола Ирана считает, что такие ограничения не соответствуют принципу предоставления равных условий для всех участвующих команд и могут негативно повлиять на процессы подготовки команд.

Федерация официально выразит недовольство и подаст официальную жалобу в ФИФА по соответствующим каналам», – заявили в Федерации футбола Ирана.

Главный тренер Амир Галенои после матча с Новой Зеландией (2:2) заявил, что команду «притесняют сильнее всех на ЧМ».

Большой разбор 1-го тура ЧМ – в новом ролике МЯЧ Production

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура18925 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Джеймса Дакера в X
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoФИФА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю иранской сборной выйти в плейофф, встретиться там с командой США и обыграть их на глазах у Трампа.)
ОтветНұржан
Желаю иранской сборной выйти в плейофф, встретиться там с командой США и обыграть их на глазах у Трампа.)
К матчу с США им разрешат въехать в страну за 3 часа до матча и перед стадионом шмонать будут
ОтветНұржан
Желаю иранской сборной выйти в плейофф, встретиться там с командой США и обыграть их на глазах у Трампа.)
При победе над Египтом плов наверняка будет — задача решаемая. Но в реальности сложно показывать хороший результат, когда тебя заставляют играть буквально с трапа самолёта.

Уверен, сонный футбол в первые 10 минут каждого из таймов в матче с НЗ не в последнюю очередь обусловлен логистикой. Самолетные ноги, как говорит великий хоккейный тренер РоРо.
Вот такой он, лучший ЧМ в истории, да, Джанни?
ОтветBartez1986
Вот такой он, лучший ЧМ в истории, да, Джанни?
Дееьги не пахнут, ответил Джанни и опустил глаза
Зато над корецами смеялись. Вон реально созданные условия для участника турнира , а не выдумки.
Инфантино как обычно скажет что его хата с краю.
Ожидаема была ситуация с визами, но такой вот прессинг с доступом к матча?!
Трамп и его администрация не удивляют, а вот Инфантино... Хотя чего я удивляюсь?! И это ещё не конец, наверняка...
и только в одной фуре ночью через Тихуану).
Америкосы что хотят то и творят
Да выдайте уже американцам кубок, и продолжайте турнир за серебряные медали!
Это будет ВЕЛИКОЛЕПНАЯ победа Джонни! :) Пусть порадуется дедушка.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В Аргентине уволили ведущую из-за ложной информации о смерти отца Месси
2 минуты назад
Возглавить сборную Португалии может Жезуш, тренировавший «Аль-Наср» Роналду (ESPN Brazil)
43 минуты назад
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
56 минут назад
ЧМ-2026. США против Австралии, Бразилия сыграет с Гаити, Шотландия – с Марокко, Турция встретится с Парагваем
сегодня, 06:18
Талалаев о словах Бердыева про «Балтику»: «Фиолетово, когда бездельники хайпуют, но от Бекиевича – неприятно. Никому не позволено ставить под сомнение работу моих футболистов»
сегодня, 06:10
Мексика вышла в плей-офф, разгромы от Канады и Швейцарии, заявления Тутберидзе, трансферы «Реала» и «Ливерпуля», логотипы Альп-2030 и другие новости
сегодня, 06:02
Бразилия и Турция исправят ошибки первого тура? Проверьте интуицию и получите подарок от Папа Джонс
сегодня, 06:00Тесты и игры
«Будь Роналду командным игроком, он бы отошел в сторону и дал молодым проявить себя. Португалии лучше без него». Боатенг о форварде
сегодня, 05:48
Жеребьевка Пути РПЛ Fonbet Кубка России начнется в 14:00
сегодня, 05:40
Форварда Испании Иглесиаса не пустили в отель сборной: охрана не поверила, что он игрок команды
сегодня, 05:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» обсудил условия контракта с Мироновым. В хавбеке «Ростова» видят замену Карпукасу
31 минуту назад
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
52 минуты назад
«Присудил бы «Золотой мяч» Кейну, если бы ЧМ заканчивался сегодня. Удивился, когда лучшими игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Харри». Аленичев о форварде «Баварии»
сегодня, 06:23
Коне может пропустить 4-5 месяцев из-за переломов малоберцовой и большеберцовой костей. Мадибо извинился перед хавбеком сборной Канады
сегодня, 05:59
Анчелотти о том, испытывает ли больше давления, чем президент Бразилии: «Приходится справляться. ЧМ не выигрывают в первом матче. Команда будет конкурентоспособна»
сегодня, 05:36
«В США футбол – это бизнес, все выжимают. В России душа была нараспашку. Там делают деньги. Хочется, чтобы футбол был на первом месте». Агент Сафонов о ЧМ-2026
сегодня, 05:12
Ромо с оценкой 8.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Мексика – Южная Корея. Сантьяго Хименес – худший
сегодня, 04:55
Дэвид с оценкой 9.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Канада – Катар. Форвард «Юве» сделал хет-трик
сегодня, 04:35
Хусанов подарил футболку с автографом и извинился перед оператором, которого сбил в матче с Колумбией
сегодня, 04:18Фото
Турция – Парагвай. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
сегодня, 03:30
Рекомендуем