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  4. Возглавить сборную Португалии может Жезуш, тренировавший «Аль-Наср» Роналду (ESPN Brazil)

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Возглавить сборную Португалии может Жезуш, тренировавший «Аль-Наср» Роналду (ESPN Brazil)
Жорже Жезуш может стать главным тренером сборной Португалии.

71-летний Жорже Жезуш может занять пост главного тренера сборной Португалии.

Действующий главный тренер национальной команды Роберто Мартинес намерен оставить свою должность после ЧМ-2026 из-за завершения контракта.

По данным ESPN Brazil, ожидается, что Жезуш заменит Мартинеса во главе сборной. В последние месяцы переговоры с тренером продвинулись вперед.

Жезуш ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Добавим, что Мартинес из сборной Португалии может перейти на работу в «Аль-Наср».

***

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN Brazil
logoЖорже Жезуш
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЧемпионат мира по футболу
logoКриштиану Роналду
logoРоберто Мартинес

Комментарии

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Значит будет и седьмой ЧМ
Ответestoico
Значит будет и седьмой ЧМ
не верю (с)
Ответ777тч
не верю (с)
Будет.. Хоть на 10 минут, но выйдет через 4 года. Ему нужны рекорды. Тем более чемп в Португалии. Не сомневайся..
Ждём значит в 2034 году на коляске голого короля
ОтветИван Стуков
Ждём значит в 2034 году на коляске голого короля
вместе с его клоном(ами)
Ахах
Похоже криш там надолго
Вадим Вадимыча переплюнет скоро
Роналду возглавит Жезуша, который тренировал Роналду в Аль-Насре
ОтветBartez1986
Роналду возглавит Жезуша, который тренировал Роналду в Аль-Насре
Кто Роналду не тренировал - красоты не видал!
Круговорот лизунов Роналду в природе
И кто их переставляет этих тренеров как шашки? ))
ОтветSpaten
И кто их переставляет этих тренеров как шашки? ))
Один рекордсмен))
Сначала якорь из сборной уберите, потом назначайте кого хотите...
ОтветRuss Ivan
Сначала якорь из сборной уберите, потом назначайте кого хотите...
Всё наоборот. Жезуш придёт, чтобы Роналду никто не трогал.. Смена караула.. 🤣
ОтветФёдор Тютчефф
Всё наоборот. Жезуш придёт, чтобы Роналду никто не трогал.. Смена караула.. 🤣
Кадзуёси Миура был самым возрастным профессиональным футболистом мира, играл до 58 лет. У Криша есть шанс побить и этот рекорд...
Это уже прям картель какой то, где босс меняет подручных туда- сюда.
Первым пунктом в анкете на трудоустройство тренером Португалии стоит вопрос: Согласны ли вы что Роналду должен играть в стартовом составе?
Сестра Роналду может возглавить.
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