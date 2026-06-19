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  4. «Будь Роналду командным игроком, он бы отошел в сторону и дал молодым проявить себя. Португалии лучше без него». Боатенг о форварде

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«Будь Роналду командным игроком, он бы отошел в сторону и дал молодым проявить себя. Португалии лучше без него». Боатенг о форварде
Кевин-Принс Боатенг: Португалии лучше без Роналду.

Бывший полузащитник «Милана» Кевин-Принс Боатенг высказался о Криштиану Роналду на фоне игры нападающего сборной Португалии в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Могу ли я быть честным? Роналду, будь он командным игроком, отошел бы в сторону и позволил молодым проявить себя.

Португалии лучше без него. Когда он находится в центре поля, на него оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас.

Если Португалия хочет иметь шанс пройти далеко, считаю, что Роналду нужно отойти в сторону.

Пусть играют другие, а он выйдет на поле в последние 15-20 минут матча, чтобы добиться результата», – заявил Кевин-Принс Боатенг в интервью SBS Sport.

Что не так с Роналду?

***

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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logoКриштиану Роналду

Комментарии

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О, это же тот чел, которого плетьми заставляли говорить в Барсе, что Месси лучший игрок мира. Свои от силиконового бегут...
ОтветAF007
О, это же тот чел, которого плетьми заставляли говорить в Барсе, что Месси лучший игрок мира. Свои от силиконового бегут...
Сейчас Роналду найдёт тот лайк и заберёт обратно )
Единственный серьёзный трофей со сборной - и в финале Роналду не было на поле.. Жизнь бывает очень ироничной)).

А так да, надо было завершать в сборной в 2019-м.. Всем было бы лучше..
Ответdr. cage
Единственный серьёзный трофей со сборной - и в финале Роналду не было на поле.. Жизнь бывает очень ироничной)). А так да, надо было завершать в сборной в 2019-м.. Всем было бы лучше..
Там был зато великий Эдер, без него без шансов
ОтветRoman
Там был зато великий Эдер, без него без шансов
Да так же как и чемпионство Локомотива
Роналду:- командный игрок, а что это?
Почему все это поняли, кроме физрука и Кати Авейру???🤔
Порядком надоели эти новости и высказывания о Роналду. Я не понимаю, все кому не лень, и каждый считает себя в праве высказаться о Роналду. А Спортс засоряет этими новостями всю ленту.
Говорю как фанат Лео, и знаю что он лучший в истории. Но Роналду великий спортсмен, он доказал это. Да, сейчас провели не лучший матч, а Роналду и правда может не лучшее решение сейчас. Но я уверен что они выйдут из группы. И рано ещё после первого матча ставить клеймо и вешать всё на Роналду.
Вспомните прошлый ЧМ, первый матч, Аргентина сенсационно проиграла арабам. Все тогда было так же. Имею ввиду что ещё ничего не решено. У португалии есть шансы на хорошее выступление. Тренер тоже всё понимает. Роналду хоть и не будет главной скрипкой в команде, но будет частью команды.
Просто эти новости о плохом Роналду уже глаза режет.
ОтветBlaumerc
Порядком надоели эти новости и высказывания о Роналду. Я не понимаю, все кому не лень, и каждый считает себя в праве высказаться о Роналду. А Спортс засоряет этими новостями всю ленту. Говорю как фанат Лео, и знаю что он лучший в истории. Но Роналду великий спортсмен, он доказал это. Да, сейчас провели не лучший матч, а Роналду и правда может не лучшее решение сейчас. Но я уверен что они выйдут из группы. И рано ещё после первого матча ставить клеймо и вешать всё на Роналду. Вспомните прошлый ЧМ, первый матч, Аргентина сенсационно проиграла арабам. Все тогда было так же. Имею ввиду что ещё ничего не решено. У португалии есть шансы на хорошее выступление. Тренер тоже всё понимает. Роналду хоть и не будет главной скрипкой в команде, но будет частью команды. Просто эти новости о плохом Роналду уже глаза режет.
"Вспомните прошлый ЧМ, первый матч, Аргентина сенсационно проиграла арабам" - Аргентине тогда просто не повезло, но они весь матч были лучше соперника, как и в каждом матче того ЧМ. А здесь против Конго Португалия уступила даже по ударам и xG команде-автобусу, что уже само по себе неплохой такой звоночек. Для чемпионства нужно выиграть 5 матчей в плей-офф, а с такой игрой и более серьезными соперниками сделать это просто нереально. Параллели с той Аргентиной здесь вообще не к месту, как и параллели Роналду с Месси по уровню влияния на результат.
Вот именно для таких разговоров полузащита не кормит его передачами, лучший полузащитник последних лет Витинья 0 передач в штрафную!
Да Криш к сожалению уже торт, ему надо не о рекордах думать а о команде , но ем на нее пофиг
То есть это Роналду виноват, что его зовут в сборную и выпускают в основе? И Роналду должен посчитать, что команде лучше без него, чем с ним? А я уж подумал, что это, не дай бог, тренер должен решать.
ОтветKamerad88
То есть это Роналду виноват, что его зовут в сборную и выпускают в основе? И Роналду должен посчитать, что команде лучше без него, чем с ним? А я уж подумал, что это, не дай бог, тренер должен решать.
конечно же, Роналду не виноват в том, что его вызывают в сборную
более того, я уверен, что он сопротивляется изо всех сил, не хочет за неё играть, а тренер и партнёры по команде его уговаривают, почти на коленях умоляют, чтоб он ещё хотя бы один турнирчик, но сыграл
и Кристи, конечно же, благосклонно уступает их мольбам
он же не эгоист там какой-нибудь
ОтветБорис_1117003684
конечно же, Роналду не виноват в том, что его вызывают в сборную более того, я уверен, что он сопротивляется изо всех сил, не хочет за неё играть, а тренер и партнёры по команде его уговаривают, почти на коленях умоляют, чтоб он ещё хотя бы один турнирчик, но сыграл и Кристи, конечно же, благосклонно уступает их мольбам он же не эгоист там какой-нибудь
И не страдает нарциссическим расстройством личности
Ну я смотрел матч и внимательно. Роналду явно никак не мешал, отводил защитников, отходил назад чтобы получить пас, а ведь наконечник. Меня больше удивило как португальцы молниеносно выходят на атаку, но когда доходят до трети противника и останавливаются и отдают пас назад, хотя впереди нападающий уже бежит чтобы получить навес или разрезающий пас
иногда читая этих экспертов ощущение что мы смотрели разные матчи, потому что Роналду как раз таки вообще не получал мяч и никто не хотел на него сыграть.
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