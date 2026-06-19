«Будь Роналду командным игроком, он бы отошел в сторону и дал молодым проявить себя. Португалии лучше без него». Боатенг о форварде
Кевин-Принс Боатенг: Португалии лучше без Роналду.
Бывший полузащитник «Милана» Кевин-Принс Боатенг высказался о Криштиану Роналду на фоне игры нападающего сборной Португалии в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).
«Могу ли я быть честным? Роналду, будь он командным игроком, отошел бы в сторону и позволил молодым проявить себя.
Португалии лучше без него. Когда он находится в центре поля, на него оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас.
Если Португалия хочет иметь шанс пройти далеко, считаю, что Роналду нужно отойти в сторону.
Пусть играют другие, а он выйдет на поле в последние 15-20 минут матча, чтобы добиться результата», – заявил Кевин-Принс Боатенг в интервью SBS Sport.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
Комментарии
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А так да, надо было завершать в сборной в 2019-м.. Всем было бы лучше..
Говорю как фанат Лео, и знаю что он лучший в истории. Но Роналду великий спортсмен, он доказал это. Да, сейчас провели не лучший матч, а Роналду и правда может не лучшее решение сейчас. Но я уверен что они выйдут из группы. И рано ещё после первого матча ставить клеймо и вешать всё на Роналду.
Вспомните прошлый ЧМ, первый матч, Аргентина сенсационно проиграла арабам. Все тогда было так же. Имею ввиду что ещё ничего не решено. У португалии есть шансы на хорошее выступление. Тренер тоже всё понимает. Роналду хоть и не будет главной скрипкой в команде, но будет частью команды.
Просто эти новости о плохом Роналду уже глаза режет.
более того, я уверен, что он сопротивляется изо всех сил, не хочет за неё играть, а тренер и партнёры по команде его уговаривают, почти на коленях умоляют, чтоб он ещё хотя бы один турнирчик, но сыграл
и Кристи, конечно же, благосклонно уступает их мольбам
он же не эгоист там какой-нибудь