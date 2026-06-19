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  4. Жеребьевка Пути РПЛ Fonbet Кубка России начнется в 14:00

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Жеребьевка Пути РПЛ Fonbet Кубка России начнется в 14:00

Сегодня в 14:00 по московскому времени состоится жеребьевка Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

В прямом эфире ее покажет канал «Матч Премьер».

Шестнадцать клубов РПЛ будут распределены по четырем группам с четырьмя командами в каждой. Корзины для жеребьевки будут сформированы с учетом мест команд в минувшем сезоне.

Матчи группового этапа Пути РПЛ с первого по шестой раунды пройдут 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября и 25 ноября. 

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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