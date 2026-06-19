Форварда Испании Иглесиаса не пустили в отель сборной: охрана не поверила, что он игрок команды

Форварда Испании Иглесиаса не пустили в отель сборной.

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас оказался в центре курьезной истории во время ЧМ-2026 .

После ничьей с Кабо-Верде (0:0) главный тренер Луис де ла Фуэнте предоставил команде выходной перед матчем с Саудовской Аравией.

Иглесиас вместе со своей девушкой отправился на прогулку по городу Чаттануге, где базируется сборная, однако по возвращении в отель столкнулся с проблемой.

Сотрудники службы безопасности не узнали футболиста и отказались пропускать его на территорию.

«Я игрок сборной. Мне нужно войти», – сказал Иглесиас охранникам.

Те попросили его предъявить пропуск и уточнили, действительно ли он является футболистом национальной команды.

В итоге Иглесиасу пришлось связаться по телефону с представителями сборной, после чего он смог пройти на территорию отеля.