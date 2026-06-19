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  4. Форварда Испании Иглесиаса не пустили в отель сборной: охрана не поверила, что он игрок команды

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Форварда Испании Иглесиаса не пустили в отель сборной: охрана не поверила, что он игрок команды
Форварда Испании Иглесиаса не пустили в отель сборной.

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас оказался в центре курьезной истории во время ЧМ-2026.

После ничьей с Кабо-Верде (0:0) главный тренер Луис де ла Фуэнте предоставил команде выходной перед матчем с Саудовской Аравией.

Иглесиас вместе со своей девушкой отправился на прогулку по городу Чаттануге, где базируется сборная, однако по возвращении в отель столкнулся с проблемой.

Сотрудники службы безопасности не узнали футболиста и отказались пропускать его на территорию.

«Я игрок сборной. Мне нужно войти», – сказал Иглесиас охранникам.

Те попросили его предъявить пропуск и уточнили, действительно ли он является футболистом национальной команды.

В итоге Иглесиасу пришлось связаться по телефону с представителями сборной, после чего он смог пройти на территорию отеля.

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Опубликовано: Sports
Источник: TYC Sports
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ахахаха

Комментарии

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Охрана всех футболистов в лицо должна знать? Прое...нил пропуск сам виноват.
ОтветBudabuda
Охрана всех футболистов в лицо должна знать? Прое...нил пропуск сам виноват.
Согласен, правила есть правила, особенно в нынешнее время.
После ничьей с Кабо-Верде там вообще-то каждого второго можно было подозревать , что это не игрок сборной Испании.
ОтветKonstantin K-Pax
После ничьей с Кабо-Верде там вообще-то каждого второго можно было подозревать , что это не игрок сборной Испании.
лучший коммент дня)))
ОтветKonstantin K-Pax
После ничьей с Кабо-Верде там вообще-то каждого второго можно было подозревать , что это не игрок сборной Испании.
Твой камент обязательно должен был заканчиваться ударами по барабанам ba-dum tss
Подумали , что местный абориген 🤣
Надо было спеть.
Ответгилберт
Надо было спеть.
Can You Hear Me?
Ответdmitrij.vnukov2017
Can You Hear Me?
Ring my balls, ring my balls
Сказал бы что певец Иглесиас, просто не брился полгода
А где Аня? Спросил охранник.
Это какой-то байламос
А я подумал, что не пустили и пришлось на лавочке ночевать. А так неинтересно.
Сказали что вход через мессенджер макс или госуслуги
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