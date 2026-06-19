Агбонлахор о Португалии: «Не думаю, что Роналду должен выходить в старте. А если выходит и ничего не получается после 55-60 минут – меняйте его»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился мыслями о ситуации вокруг Криштиану Роналду на фоне игры форварда сборной Португалии в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).
«Не думаю, что Роналду должен выходить в стартовом составе. Я смотрю на их состав, на их футболистов, на их других форвардов, и, может быть, они могли бы играть вместо Роналду.
Но Криштиану нужно менять, если игра не идет. В этом единственная проблема.
Если он выходит в стартовом составе и ничего не получается после 55-60 минут – меняйте его. Значит, это не работает. Он не удерживает мяч, опускается глубоко и пытается играть роль «десятки».
Тьерри Анри идеально подытожил ситуацию», – заявил Габриэль Агбонлахор.
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Колумбийская журналистка плачет от счастья – ей помахал Роналду 📹
Под уставших цз и наевшегося вратаря..
Правда тут же выяснится, что к 60-й минуте Португалия и так в большинстве случаев будет иметь преимущество в 1-2 гола. И такая надобность в напе будет спорной. Ибо для топ-сборной даже неуставший Роналду почти не угроза, а для слабых команд состава Португалии хватает и без Рона..
Роналду часто уже просто сильные передачи обработать нормально не может.
перед Роналду где-то на второй-третий год после прихода в Реал встал выбор: или развивать разносторонние футбольные навыки, чтобы оставаться полезным для своей команды в нескольких ролях
или превратиться в инстаграм-модель и, пусть и высококлассного, но стоятеля в чужой вратарской
он свой выбор сделал, и я подозреваю, что теперь горько о нём жалеет
потому что вспоминая его молодые манчестерские годы, потенциал у него как у плеймейкера был дикий
но форма победила содержание, увы
А так, последняя пятилетка всю малину портит.. Будут вспоминать как какого-нить Блохина.. Мол великий конечно, но осадочек есть