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  4. Агбонлахор о Португалии: «Не думаю, что Роналду должен выходить в старте. А если выходит и ничего не получается после 55-60 минут – меняйте его»

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Агбонлахор о Португалии: «Не думаю, что Роналду должен выходить в старте. А если выходит и ничего не получается после 55-60 минут – меняйте его»
Габриэль Агбонлахор: не думаю, что Роналду должен выходить в старте Португалии.

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился мыслями о ситуации вокруг Криштиану Роналду на фоне игры форварда сборной Португалии в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Не думаю, что Роналду должен выходить в стартовом составе. Я смотрю на их состав, на их футболистов, на их других форвардов, и, может быть, они могли бы играть вместо Роналду.

Но Криштиану нужно менять, если игра не идет. В этом единственная проблема.

Если он выходит в стартовом составе и ничего не получается после 55-60 минут – меняйте его. Значит, это не работает. Он не удерживает мяч, опускается глубоко и пытается играть роль «десятки».

Тьерри Анри идеально подытожил ситуацию», – заявил Габриэль Агбонлахор.

***

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
logoГабриэль Агбонлахор
logoКриштиану Роналду
logoТьерри Анри
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logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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Роналду то Роналду се Роналду Роналду Роналду должен Роналду не должен
ОтветPenguin
Роналду то Роналду се Роналду Роналду Роналду должен Роналду не должен
Царь во дворца!
Нормальный тренер выпускал бы Роналду после 60-й минуты..
Под уставших цз и наевшегося вратаря..

Правда тут же выяснится, что к 60-й минуте Португалия и так в большинстве случаев будет иметь преимущество в 1-2 гола. И такая надобность в напе будет спорной. Ибо для топ-сборной даже неуставший Роналду почти не угроза, а для слабых команд состава Португалии хватает и без Рона..
Ответdr. cage
Нормальный тренер выпускал бы Роналду после 60-й минуты.. Под уставших цз и наевшегося вратаря.. Правда тут же выяснится, что к 60-й минуте Португалия и так в большинстве случаев будет иметь преимущество в 1-2 гола. И такая надобность в напе будет спорной. Ибо для топ-сборной даже неуставший Роналду почти не угроза, а для слабых команд состава Португалии хватает и без Рона..
однако Марокко звездная сборная Португалии обыграть не смогла в прошлый раз)
ОтветМамонт Философ
однако Марокко звездная сборная Португалии обыграть не смогла в прошлый раз)
А там Рональду не играл?)
Кстати, удивительно, но не смотря на возраст, главная проблема Роналду не в физике. Физически он вполне неплох. Но вот все что касается непосредственно футбольных навыков, он давно растерял. Дриблинг, передачи и удары давно скатились до примитивизма. Единственная рабочие функии это пенальти и замыкания, второе и то стало давать осечки. Так что игра Роналду, что со старта, что в последние полчаса, разницы не сделает, он будет приносить одинаковую пользу/вред.
ОтветMr. Si
Кстати, удивительно, но не смотря на возраст, главная проблема Роналду не в физике. Физически он вполне неплох. Но вот все что касается непосредственно футбольных навыков, он давно растерял. Дриблинг, передачи и удары давно скатились до примитивизма. Единственная рабочие функии это пенальти и замыкания, второе и то стало давать осечки. Так что игра Роналду, что со старта, что в последние полчаса, разницы не сделает, он будет приносить одинаковую пользу/вред.
Футбольные навыки напрямую от физики зависят, если нет отличной резкости и ловкости, то и футбольные навыки будут сыпаться.
Роналду часто уже просто сильные передачи обработать нормально не может.
ОтветMr. Si
Кстати, удивительно, но не смотря на возраст, главная проблема Роналду не в физике. Физически он вполне неплох. Но вот все что касается непосредственно футбольных навыков, он давно растерял. Дриблинг, передачи и удары давно скатились до примитивизма. Единственная рабочие функии это пенальти и замыкания, второе и то стало давать осечки. Так что игра Роналду, что со старта, что в последние полчаса, разницы не сделает, он будет приносить одинаковую пользу/вред.
если без шуток, то всё это скорее печальная история
перед Роналду где-то на второй-третий год после прихода в Реал встал выбор: или развивать разносторонние футбольные навыки, чтобы оставаться полезным для своей команды в нескольких ролях
или превратиться в инстаграм-модель и, пусть и высококлассного, но стоятеля в чужой вратарской
он свой выбор сделал, и я подозреваю, что теперь горько о нём жалеет
потому что вспоминая его молодые манчестерские годы, потенциал у него как у плеймейкера был дикий
но форма победила содержание, увы
Балласт для сборной Португалии, ничего из себя уже на представляющий
Слишком все было бы просто))
Роналда должен не выходить а выбегать но якоря бегать не умеют они лежат на дне футбольной истории через 10 лет никто и не вспомнит о португальском пенальтисте но о его позорах я всегда готов вам тут напомнить.
Ктож его посадит, он же памятник. (с)
А вообще будь Роналду не нарциссом, завершил бы карьеру в сборной после победы в Лиге Наций в 19-м.. И сейчас бы оставался безоговорочной легендой.. И пространство для сравнения достижений в сборной между ним и Месси было бы гораздо уже..

А так, последняя пятилетка всю малину портит.. Будут вспоминать как какого-нить Блохина.. Мол великий конечно, но осадочек есть
Тут бы какой-нибудь мемасик со стервятниками добавить. Про экспертов одного тура.
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