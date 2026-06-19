Агбонлахор о Португалии: «Не думаю, что Роналду должен выходить в старте. А если выходит и ничего не получается после 55-60 минут – меняйте его»

Габриэль Агбонлахор: не думаю, что Роналду должен выходить в старте Португалии.

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился мыслями о ситуации вокруг Криштиану Роналду на фоне игры форварда сборной Португалии в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Не думаю, что Роналду должен выходить в стартовом составе. Я смотрю на их состав, на их футболистов, на их других форвардов, и, может быть, они могли бы играть вместо Роналду.

Но Криштиану нужно менять, если игра не идет. В этом единственная проблема.

Если он выходит в стартовом составе и ничего не получается после 55-60 минут – меняйте его. Значит, это не работает. Он не удерживает мяч, опускается глубоко и пытается играть роль «десятки».

Тьерри Анри идеально подытожил ситуацию », – заявил Габриэль Агбонлахор.

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