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  4. «Месси индивидуально сильнее Роналду. Криштиану утерял один из главных козырей – скорость. Хотелось бы, чтобы Аргентина и Лионель дошли до финала ЧМ». Аленичев о футболистах

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«Месси индивидуально сильнее Роналду. Криштиану утерял один из главных козырей – скорость. Хотелось бы, чтобы Аргентина и Лионель дошли до финала ЧМ». Аленичев о футболистах
Дмитрий Аленичев: Месси индивидуально сильнее Роналду.

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает, что Лионель Месси индивидуально сильнее Криштиану Роналду.

Роналду не сделал результативных действий в первом матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1). Месси оформил хет-трик в игре с Алжиром (3:0).

«Хочу отметить, что Месси индивидуально сильнее Роналду – тем более последний утерял скорость, один из своих главных козырей.

Лео тоже способен забить со стандарта, при этом может спокойно обыграть двух-трех соперников как внутри штрафной, так и за ее пределами и сразу пробить – что он и показал против Алжира. И это еще из-за офсайда четвертый гол не засчитали.

Уверен: тот хет-трик – не последние мячи Лионеля на чемпионате. Подобные вещи он станет демонстрировать в каждой игре.

Очень хотелось бы, чтобы Аргентина и Месси дошли до финала – хотя бы ради того, чтобы подольше смотреть на действия такого класснейшнего футболиста», – заявил Дмитрий Аленичев.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoКриштиану Роналду
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